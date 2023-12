Berlin. Im Bürgerpark Pankow bleibt ein neues Mahnmal im Verborgen. Der Bezirk klärt eine offene Frage – und ein mysteriöses Baum-Phänomen.

Nur in der Vorweihnachtszeit herrscht im Bürgerpark Pankow eine so ausgelassene Stimmung wie in den Sommermonaten, wenn die wohl prächtigste Grünanlage im Bezirk Kindergeburtstage und Hochzeitsgesellschaften anzieht. Kurz vor Heiligabend schmücken die Wiesen jetzt wieder Aufsteller von Märchen-Figuren, die der Künstler Christian Badel mit Schülern gestalten ließ. Doch diesmal ist etwas anders. Weder Rotkäppchen noch Froschkönig vertreiben eine gedrückte Stimmung, ausgehend von einem Verbrechen, das sich hier im Februar ereignet hat.