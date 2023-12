Berlin. Extinction Rebellion wollte mit der Aktion ein Tempolimit durchsetzen. Jetzt ist eine Klimaaktivistin in Berlin verurteilt worden.

Mit einer Guerilla-Aktion unter dem Motto „Do-it-yourself-Tempolimit“ hatte die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion (XR) um den Jahreswechsel 2022 / 2023 bundesweit dazu aufgerufen, striktere Geschwindigkeitsbegrenzungen selbst einzuführen. Eine Aktivistin ist deswegen in Berlin wegen Amtsanmaßung verurteilt worden. Amelie Meyer wird vorgeworfen, dass sie durch das versuchte Entfernen eines Zusatzschildes in der Wisbyer Straße im Bezirk Pankow den Anschein erwecken wollte, dort gelte dauerhaft Tempo 30.

„Dieses Gerichtsurteil macht mich wütend. Ich sehe den Vorwurf der Amtsanmaßung nicht gegeben, viel mehr sehe ich, dass die Klimakrise meine Handlung rechtfertigt“, sagte Amelie Meyer nach Verkündung des Urteils. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte am 29. Dezember 2022 versucht haben, ein Zusatzschild zu entfernen, das die Geschwindigkeitsbegrenzung zum Lärmschutz nur in der Zeit von 22 bis 6 Uhr heruntersetzt.

#DIY Tempolimit in Berlin: Extinction Rebellion wendet sich gegen Bundesregierung

Eine Streife beobachtete die 29-Jährige, wie sie an dem Verkehrsschild auf dem Mittelstreifen „herumhantierte“ und schritt ein. Letztlich abmontiert hat Meyer das Schild also nicht. Gemäß Beweisaufnahme führte sie allerdings Schrauben- und Ratschenschlüssel mit sich. Dabei bestritt die Angeklagte den Vorwurf nicht, berief sich allerdings auf einen rechtfertigenden Notstand.

Klima-Aktivistin Amelie Meyer vor dem Verhandlungssaal im Kriminalgericht Moabit. © BM | Marc R. Hofmann

„Wie groß muss eine Krise sein, damit sie als Notstand gilt?“, fragte sie. Die Aktivistin bezieht sich dabei etwa auf die Ausrufung des Klimanotstandes des EU-Parlaments und ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (noch nicht rechtskräftig). Letzteres verpflichtet die Bundesregierung zu einem Sofortprogramm für mehr Klimaschutz bei Verkehr und Gebäuden. Die Anträge wurden vom Gericht allesamt als „nicht erforderlich“ abgelehnt.

Ausgerechnet: Raser-Urteil dient zur Begründung

Auch wenn sie persönlich Tempo 30 in der Stadt als sinnvoll erachte, so die Richterin, fehle der Angeklagten die demokratische Legitimation, dies selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem führte die Richterin ausgerechnet ein Urteil aus Köln an, bei dem ein Raser ein Tempo-30-Schild überklebte, um einer Geschwindigkeitsübertretung zu entkommen. „Sie wollten ebenfalls die Aussage des Verkehrsschilds verändern“, so die Vorsitzende. Die Angeklagte will nach eigener Aussage gegen das Urteil vorgehen.

Mildernd wirkte sich aus, dass Amelie Meyer bislang nicht vorbestraft ist und den Vorwurf zugegeben hat. Die Richterin verurteilte die Klimaaktivistin letztlich zu einer Geldstraße in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro und ging damit leicht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Außerdem muss sie die Kosten des Verfahrens tragen.

Extinction Rebellion und weitere Aktivisten planen aus Anlass der UN-Klimakonferenz in Dubai erneut auch in Berlin protestieren, unter anderem am Samstag ab 14 Uhr auf der Elsenbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg.