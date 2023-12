Berlin. Bausenator bestätigt U-Bahnanschluss für Berlins größtes neues Wohngebiet in Pankow – und zeigt noch mehr Ehrgeiz bei der Wohnungszahl.

Es soll nicht weniger sein als der Durchbruch für die Verkehrsanbindung von Wohnungsbauvorhaben mit über 20.000 Haushalten im Nordosten Berlins. Eine ehrgeizige Wunschlösung für neue U-Bahn-Trassen oder gar Strecken für eine Magnetschwebebahn vom Stadtzentrum an die Außengrenzen Pankows. Doch das neue Verkehrskonzept der Senatsverwaltung für Mobilität weckt auch umso größere Ambitionen in Sachen Wohnungsbau.

Die Option, zur Mitte des Jahrhunderts bis zu drei neue U-Bahnstrecken der BVG nach Französisch Buchholz, Karow und Buch zu entwickeln, führt in der Abteilung des Berlins Bausenator Christian Gaebler (SPD) zu einer deutlichen Ansage. Im Blankenburger Süden, dem größten von fünf neuen Stadtgebieten in Pankow, sind jetzt nicht mehr 6000 Wohnungen das Ziel – sondern zweimal 4000.

Auf Morgenpost-Anfrage erklärt Gaeblers Sprecherin, dass man für den Blankenburger Süden nun definitiv mit zwei Siedlungszentren plant. Dabei liegen 4000 neue Haushalte im heutigen Gewerbegebiet Heinersdorf – und weitere 4000 im bisherigen Kerngebiet des Zukunftsquartiers auf dem Rieselfeld am Blankenburger Pflasterweg. Mit insgesamt 8000 zusätzlichen Haushalten erreicht das Gebiet nun die Größe mancher Brandenburger Ortschaft.

Doch die Wohnungsflut kommt nicht sofort. „Der Baubeginn wird voraussichtlich phasenweise und zeitlich gestaffelt erfolgen. Mit einem Baubeginn erster Teilprojekte ist Ende des Jahrzehnts zu rechnen. Eine Fertigstellung des gesamten neuen Stadtquartiers ist nicht vor 2040 zu erwarten“, benennt die Sprecherin den Zeitrahmen des riesigen Projekts auf über 40 Hektar Fläche. Nach und nach will man die maximalen Potenziale nutzen.

Blankenburger Süden in Pankow: Senat ändert Pläne für U-Bahn

Denn der Blankenburger Süden bietet aus Senatssicht einen unschlagbaren Vorteil: Wohl nirgends steht eine derart weitläufige Fläche im Landesbesitz bereit, auf der Berliner Wohnungsbaugesellschaften kostengünstigen Wohnraum schaffen können. Als Bauherren benennt die Abteilung von Senator Gaebler die Gesellschaften Gesobau und Howoge, die sich bereits Teilgrundstücke gesichert haben. Weitere Flächen des Blankenburger Südens könnten zu einem späteren Planungsstand in die Hände von Investoren gelangen, heißt es auf Anfrage.

Offiziell bestätigt ist nun auch die Planung eines U-Bahnanschlusses für das Riesenviertel. Man wolle im weiteren Verfahren bewusst Flächen freihalten für U-Bahnhöfe und eine Wendevorrichtung für eine Straßenbahn-Verlängerung, so die neue Erklärung. Damit ist erstmals klar, dass die bisherigen Modelle für das Quartier Blankenburger Süden auf eine Doppelplanung umgestellt werden: Mit Tram und U-Bahn. Auch wenn die ersten Studien für eines von drei Bahnprojekten im Untergrund erst ab 2024 startet.

Wunschprojekte für Pankow: Senatsparteien favorisieren U9 und U10

Wunschprojekte für Pankow: Senatsparteien favorisieren U9 und U10

Das neue Verkehrskonzept aus dem Hause von Senatorin Manja Schreiner (CDU) nennt drei Möglichkeiten: den Ausbau der U2 bis Französisch Buchholz, die Verlängerung der U9 von Osloer Straße bis Karow und eine neue U-Bahnlinie U10 vom Alexanderplatz nach Buch. Wobei letztere technikoffen auch als Magnetschwebebahn geprüft wird, wie die Morgenpost am Freitag erfuhr. Letzteres Vorhaben gilt als wichtigstes Wunschprojekt der Berliner CDU.

Nun wird auf Morgenpost-Anfrage klar: Als vorrangiges Projekt für SPD-Senator Gaebler gilt jedoch nicht die U10, sondern die U9-Verlängerung. Deren Trasse sollen Planer jetzt schon in die Konzepte für den Blankenburger Süden einarbeiten. Die Veränderungen für mindestens einen U-Bahn-Halt in Blankenburg werde in das jetzige Strukturkonzept Eingang finden, heißt es in Gaeblers Abteilung.

Pläne für neue Quartiere mit Abwandlung für neue Strecken der BVG

Pläne für neue Quartiere mit Abwandlung für neue Strecken der BVG

Und auch die verkürzte Straßenbahnplanung schlägt sich dort als Planänderung nieder. Denn die verlängerte Trasse der Linie M2 vom Alexanderplatz soll nun direkt im neuen Quartier am Blankenburger Pflasterweg enden. Und keinen zusätzlichen Linksschwenk mehr beschreiben, der zum S-Bahnhof Blankenburg führt. Ein Knick, der nur mit dem Verlust von Hunderten Parzellen in der Erholungsanlage Blankenburg zu haben wäre. Dieser Einschnitt ist mit der neuen Verkehrsplanung vom Tisch. Dafür braucht es aber eine Wendeanlage für die Tram mitten im neuen Quartier am Endhalt im zukünftigen Blankenburger Süden.

So hat das neue Verkehrskonzept für Berlins Nordostraum nicht nur einen psychologischen Effekt, sondern auch einen praktischen. Straßenbahngegner und U-Bahn-Fans, die es in Pankow zu Tausenden gibt, sind wenigstens teilweise besänftigt. Doch die Pläne für neue Stadtquartiere brauchen Anpassung für mögliche U-Bahnhöfe oder die Magnetschwebebahn - und werden eher größer geplant als kleiner.

