Berlin. Riesige Wohnungsbaupläne krankten an Verkehrsproblemen - bis jetzt. Eine spektakuläre U-Bahn-Lösung wird jetzt noch einmal überboten.

Das Rumoren im Senat hat ein Ende. Nun liegt vor, was im Sommer erst gerüchteweise, später in Form von vollmundigen Ankündigungen nach außen drang: eine spektakuläre Verkehrslösung für den Berliner Nordosten. Bei der Mobilitätsplanung für fünf der größten neuen Stadtquartiere Berlins mit etwa 20.000 Wohnungen in Pankow weicht die alte Gewissheit einem neuen Anspruch: Die Straßenbahn - sie gilt dort nicht mehr als „Rückgrat der Mobilität“, wie es die Verkehrsverwaltung unter Führung der Grünen verkündet hatte. Die Straßenbahn ist nur noch eine Übergangslösung - bis die U-Bahn kommt. Oder eine Magnetschwebebahn, die teils unterirdisch fährt, teils in der Luft auf Ständern.