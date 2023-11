Sonnenschutz soll in öffentlichen Orten kostenlos ausgegeben werden, so der Wille der Politik. Doch zunächst steht die Kostenfrage an.

In öffentlichen Gebäuden in Pankow könnte demnächst kostenlos Sonnencreme ausliegen. Tampons und Binden gibt es dort bereits unentgeltlich.

Klimawandel Pankow will Sonnencreme für alle

Berlin. Auch wenn der vergangene Sommer gemäßigt ausfiel: Die Hitzeperioden in Berlin werden tendenziell länger und fallen in teilweise dichtbesiedelten Bezirken wie Pankow besonders heftig aus: Die Sonne heizt enge Straßenzüge auf, die auch nachts kaum abkühlen. Entsprechend wichtig ist ein passender Sonnenschutz.

„Sonnencreme ist sehr teuer und nicht alle Menschen können sich diesen wichtigen Hautschutz leisten“, heißt es in dem Antrag der SPD-Fraktion, der gerade in der Politik diskutiert wird. Ärztinnen und Ärzte warnten seit Jahren vor dem gesteigerten Hautkrebsrisiko durch ungeschützte Sonnenbestrahlung. Ursache sei sowohl die unzureichende Anwendung als auch ein fehlendes Bewusstsein. Die Zahl der Todesfälle sei dadurch in den vergangenen 20 Jahren um 55 Prozent gestiegen, führen die Sozialdemoraten zur Begründung ins Feld.

Sommer, Sonne, Sonnecreme für Pankow

Positive Erfahrungen gebe es etwa in den Niederlanden, wo alte Desinfektionsspender aus der Corona-Pandemie an zahlreichen Orten heute dazu verwendet werden, Sonnencreme auszugeben.

Die Grünen hatten noch auf Annahme eines weitergehenden Antrags gehofft: Sie wollten übriggebliebene Mittel des „Netzwerks der Wärme“ – das beheizte öffentliche Räume jedermann im Winter zugänglich macht – dazu nutzen, analog kühle Räume im Sommer zur Verfügung zu stellen. Da das Geld dafür nur bis zum Jahresende zur Verfügung steht, zogen sie den Antrag zurück, wollen sich aber für ein entsprechendes Konzept auf Landesebene in Berlin einsetzen.

Vorbild für Berlin sind die Niederlande

Folgen die Bezirksverordneten der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit, soll die Verwaltung prüfen, wie und zu welchen Kosten Sonnenschutzcreme umsonst ausgegeben werden kann. Dies könne ein erster pragmatischer Schritt sein, die Folgen der nächsten Hitzeperiode abzumildern, der sich zudem in spätere Konzepte integrieren lässt, so die SPD.

Gedacht wird dabei an öffentliche Gebäude, etwa der Verwaltung, in Bibliotheken, Parks und an Schulen und wie dies hygienisch und möglichst ohne Verpackungsmüll geschehen kann. Bis zum Sommer sind es zum Glück aber noch ein paar Monate.

Als einer der ersten Bezirke in Berlin hatte Pankow Anfang 2023 damit begonnen, Menstruationsartikel wie Tampons und Binden zur Verfügung zu stellen.