Prenzlauer Berg: Homophober Angriff – wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung mithilfe von Fotos um Mithilfe. Demnach hat die darauf abgebildete Person am 4. Juni (ein Sonntag) gegen 2.20 Uhr mehrere Menschen in einer queeren Bar in Prenzlauer Berg (Eberswalder Straße) homophob beleidigt. Zudem soll der Gesuchte Reizgas in Richtung der Barbesucher gesprüht haben. Eine zweite Person war ebenfalls an dem Angriff beteiligt. Das Reizgas verletzte damals einen 25 Jahre alten Bar-Angestellten und einen 34-jährigen Gast. Rettungssanitäter musste die beiden versorgen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

circa 18 bis 20 Jahre alt

schlank

südländischer Phänotypus

spricht Deutsch mit Akzent, Jugendslang

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664-953599, per E-Mail (lka535@polizei.berlin.de), über die Internetwache Berlin sowie an jede andere Polizeidienststelle entgegen.