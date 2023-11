Berlin-Prenzlauer Berg: In dieser riesigen Lieferdienst-Tüte leben Menschen

Protest vergebens: Ein Wohnhaus in Prenzlauer Berg verschwindet wochenlang hinter einer Plane in Gestalt einer gigantischen Tüte.

Berlin. Das Licht ist ausgeknipst, doch das Gesamtarrangement bleibt: Hinter einem komplett verhüllten Wohnhaus in Gestalt einer riesigen Lieferdienst-Tüte dürfen Menschen leben. So befand es das Bezirksamt Pankow im Fall eines Eckgebäudes an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg. Dort lässt ein Bauherr Arbeiten an der Fassade durchführen. Und verdient sich mit einer bedruckten Schutzplane wohl einen Batzen Geld dazu. Aktuell bringt die Reklame den Berlinern ein Liefer-Startup näher, dessen Verpackungen optisch zu der Form eines typischen Prenzlauer Berger Altbaus passt.

Eine Anfrage des Linken-Wohnexperten Fred Bordfeld, dessen Fraktionen Wohnen hinter Planen strikt ablehnt, ergab nun: Der Bezirk erteilte tatsächlich eine Sondernutzungserlaubnis „für Fremdwerbung am Baugerüst für die Zeit vom 1. November 2023 bis zum 31. Dezember 2023“, wie Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) bestätigt. Keineswegs genehmigt war aber „eine beleuchtete Übereckwerbeanlage“. Diese unerlaubte Lichtinstallation zur Erhellung der Riesentüte ließ man kurzerhand abschalten.

Werbung an Wohnhaus: Pankow stoppt „unerlaubte Beleuchtung“

„Bei einer Ortskontrolle nach Erteilung der Sondernutzungserlaubnis hat das Bezirksamt selbst die unerlaubte Übereckwerbung sowie die unerlaubte Beleuchtung festgestellt und hat entsprechende ordnungsbehördliche Schritte vorgenommen“, meldet Anders-Granitzki Vollzug.

Damit hatte der Bauherr also zwar eine Erlaubnis für eine einfache Werbeplane - aber ließ dann offenbar eine beleuchtete Variante montieren, die in der Form nicht im Antrag stand. So deutet die Lage jedenfalls Fred Bordfeld. Und sagt: „Hier müsste der Bezirk auch ein Bußgeld prüfen. Denn es fand wohl ein Spiel mit den Behörden statt.“

Beteiligt an der Genehmigung für die – unbeleuchtete – Werbeplane bis Silvester waren nicht wenige Fachbereiche: Das Stadtentwicklungsamt, die Abteilungen Bau- und Wohnungsaufsicht und Stadtplanung und sogar die Untere Denkmalschutzbehörde, sie alle lieferten dem verantwortlichen Straßen- und Grünflächenamt „zustimmende Stellungnahmen“, wie es aus dem Bezirk heißt.

Schon im vergangenen Dezember verhüllte ein Bauherr an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg einen kompletten Altbau - auch hier mit Genehmigung des Bezirks.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Damit stand einer Genehmigung des Werbeprojekts nichts mehr im Weg. Aber zu den Bedingungen, wie sie das Straßenamt für richtig befindet und nachträglich herstellen ließ. Auch wenn Pankows Bezirksverordnete beschlossen haben, solche Haus-Verhüllungen gar nicht mehr zu genehmigen, wenn noch Menschen hinter Planen wohnen: Behörden sind an solche Handlungsempfehlungen nicht gebunden.

Denn die Rechtslage besagt laut Stadträtin Anders-Granitzki etwas anderes: Sobald „gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse einzelfallbezogen geprüft sind“, muss man Werbeplanen genehmigen. Wenn auch nur nach einer individuellen Prüfung nach Kriterien des Werbekonzepts „Stadtbild Berlin“.

