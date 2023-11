Berlin: Mann an Tramhaltestelle in Prenzlauer Berg niedergeschlagen

Ein Mann ist am Sonntag an einer Tramhaltestelle in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow niedergeschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 47-Jährige zunächst gegen 19.15 Uhr in der M8 mit drei Männern in einen verbalen Streit geraten. Als der Mann und die Gruppe an der Haltestelle S-Bahnhof Landsberger Allee ausstiegen, schlug ihm einer aus dem Trio ins Gesicht. Der 47-Jährige stürzte. Die Dreiergruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den bewusstlosen 47-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Er wird auf der Intensivstation behandelt. Die Ermittlungen zu der Körperverletzung dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.