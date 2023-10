Berlin: Baby nach Unfall in Prenzlauer Berg im Krankenhaus

Rettungskräfte haben am Sonntagvormittag ein Baby ins Krankenhaus eingeliefert. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Berlin. In Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow hat es am Sonntagvormittag einen Unfall gegeben. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war eine Mutter mit einem Kinderwagen gegen 10.50 Uhr bei grüner Ampel über die Fußgängerfurt an der Kreuzung Malmöer Ecke Schivelbeiner Straße gelaufen. Ein 34 Jahre alter Autofahrer bog in diesem Moment nach rechts ab und erfasste den Kinderwagen. Dieser kippte um. Das drei Monate alte Mädchen fiel auf die Fahrbahn.

Baby wird im Krankenhaus untersucht

Rettungskräfte brachten das äußerlich nicht erkennbar verletzte Baby in ein Krankenhaus, in dem es vorsorglich für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen wurde. Die 35 Jahre alte Mutter sowie der Autofahrer wurden nicht verletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.

