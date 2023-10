Berlin: Kröten erhalten neues Reservat in Pankow: NABU lässt Klage fallen

NABU am Ziel: Bis zu 800 Kreuzkröten erhalten ein Reservat im Bereich des historischen Lokschuppens am Pankower Tor.

Berlin. Tödliche Gefahr für Kreuzkröten: Das war über Jahre hinweg das bestimmende Thema beim Ringen um Kurt Kriegers Zukunftsquartier Pankower Tor mit 2000 neuen Wohnungen. Nun feiern Tierschützer nach einem rund dreijährigen Feldzug gegen Behörden und Investor einen deutlichen Triumph. Der NABU zieht seine Klage am Verwaltungsgericht Berlin zurück - nachdem Senat und Bezirksamt Pankow eine wesentliche Bedingung erfüllt hatten: Eines der größten Kreuzkrötenvölker Ost-Deutschlands verbleibt auf dem Gelände des Quartiers. Und erhält im Bereich des historischen Rundlokschuppens ein eigenes Reservat.

Ein Umzug der bis zu 800 Amphibien nach Brandenburg - laut NABU ein potenziell lebensbedrohlicher Schritt - ist damit vom Tisch. „Kreuzkröte bleibt Berlinerin“, überschreibt der Umweltverband seine Mitteilung vom Montag. Dieser Mitteilung zufolge zieht der NABU seine Klage kurz vor dem entscheidenden Verhandlungstermin zurück.

2000 Wohnungen und Kreuzkröten-Biotop: Am Pankower Tor ensteht beides

Zur Prenzlauer Promenade hin sollen zwei Bürotürme als östlicher Abschluss des Pankower Tors dienen. Hinter der Straße entsteht ein zweiter Teil des Quartiers - mit Kröten-Refugium.

Formeller Grund: Die Senatsumweltverwaltung beugt sich dem Druck der Tierschützer und streicht seine Einstufung des Wohnprojekts als Vorhaben mit „überwiegend öffentlichem Interesses“. Diese Klassifizierung hätte aus Sicht des NABU dazu geführt, dass der Schutz der Kreuzkröte hinter den anderen Belangen des Großprojekts mit 2000 neuen Wohnungen am alten Güterbahnhof Pankow zurücktritt.

Zuvor hatte bereits Pankows Baustadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) im August die jetzige Kompromisslösung angekündigt, die den Rechtsstreit beenden soll. Ein neues Krötenbiotop in der zweiten Quartiershälfte östlich der Prenzlauer Promenade solle der Schlüssel sein, um die Lage zu befrieden, berichtete Bechtler. Eine überraschende Neueinschätzung, nachdem der Berliner Senat und der Bezirk bis zum Sommer noch auf einen Fortzug der Kröten nach Brandenburg beharrt hatten, damit der Wohnungsbau zügig beginnen kann.

NABU wollte Kröten direkt im Hauptteil des Quartiers leben lassen

Jetzt überzeugt das neue Reservat am Lokschuppen auch den NABU - auch wenn der Verband bislang ein Krötengelände im Hauptbereich des Quartiers westlich der Prenzlauer Promenade bevorzugt hatte, wo Investor Krieger ein Möbelhaus errichten will. Nun, da ein Lebensraum für die Kreuzkröte am Pankower Tor in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Vorkommen gefunden sei, lenkt der NABU ein. Man wolle auf Rechtsmittel verzichten, heißt es in der neuen Mitteilung.

Damit akzeptiert der Vorsitzende Rainer Altenkamp das Artenschutzkonzept für das Quartier Pankower Tor und sagt: „Das ist ein erster wichtiger Etappensieg für den NABU und die Kreuzkröte in Berlin.“ Unklar bleibe allerdings, wie Artenschutz und Denkmalschutz im Bereich des Rundlokschuppens und zweier anderer Bahnanlagen zusammengehen sollen. Im direkten Denkmalbereich sollen wohl keine Kröten quaken, meint das Bezirksamt.

Eines der größten neuen Quartiere in Pankow krankte am Kröten-Streit

„Für die mit circa 800 Tieren sehr große und überregional bedeutsame Kreuzkrötenpopulation bliebe damit zu wenig Fläche übrig. Auch der weitere genaue Zuschnitt der Ostfläche und deren Gestaltung ist noch in vielen Punkten unklar, zumal hier auch noch weitere geschützte Arten wie Zauneidechse und Steinschmätzer Platz finden müssen“, gibt der NABU zu bedenken.

Dennoch will der Vorsitzende Altenkamp auf eine weitere Blockade des seit über 13 Jahren geplanten Quartiers verzichten. Er gibt sich optimistisch, wenn er auch für die konkrete Verortung des neuen Biotops am Lokschuppen eine schnelle Lösung annimmt und schreibt: „In den bisherigen Planungen für das Areal kam die Kreuzkröte gar nicht vor. Wir hoffen, dass sich nun auch die Berliner Behörden darin einig werden, ein sinnvolles Konzept für die Fläche zu entwickeln, das den Schutz der Kreuzkröte im rechtlich notwendigen Umfang berücksichtigt.“

