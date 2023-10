Clubs in Berlin

Clubs in Berlin Zweites Leben für Traditionsclub „Mensch Meier“?

Simone und Max, Teil des Betreiberkollektivs, wollen, dass das „Mensch Meier“ in neuen Händen fortgeführt wird. Hier auf einem Foto aus dem Jahr 2022.

Das „Mensch Meier“ in Prenzlauer Berg soll in neue Hände. Wie die Suche läuft und was die Betreiber noch planen, haben wir erfragt.