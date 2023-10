Radfahrerin in Pankow von Tram erfasst und schwer verletzt

Berlin. Eine Radfahrerin ist am Samstag in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow bei einem Tram-Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Frau gegen 18.30 Uhr von einer Straßenbahn erfasst, als sie mit dem Rad die Schienen auf der Danziger Straße in Richtung Diesterwegstraße überquerte. Der 32 Jahre alte Tram-Fahrer hatte noch gebremst und gehupt, konnte aber einen Zusammenstoß mit der 33-Jährigen nicht mehr verhindern.

Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tram-Fahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. Die Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wünschten der Radfahrerin eine vollständige Genesung, wie sie in einem Statement am Sonntag mitteilten.

