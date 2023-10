Berlin: Mann greift Frau in Prenzlauer Berg mit Messer an

Ein anonymer Anrufer hatte am Samstag die Polizei verständigt. Die Beamten drangen in die Wohnung ein und nahmen einen Mann fest.

Kriminalität Mann greift Frau in Prenzlauer Berg mit Messer an

Berlin. Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow einen Mann festgenommen, der eine Frau mit einem Messer angegriffen hat. Die 37-Jährige hatte eine Stichverletzung erlitten. „Lebensgefahr besteht aktuell nicht“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zuvor war am Samstag gegen 22.20 Uhr ein anonymer Anruf zu einer bevorstehenden Straftat bei der Notrufzentrale eingegangen. Die Einsatzkräfte fuhren daraufhin zur Finnländischen Straße. Bei den Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Verdächtigen sahen die Beamten durch ein Fenster einen Mann, der auf eine Frau einschlug. Daraufhin drangen die Einsatzkräfte in die Wohnung ein und nahmen den 36-Jährigen fest.

In unmittelbarer Nähe fanden Polizisten zwei Messer, die beschlagnahmt wurden. Die 37-jährige Frau wies eine Stichverletzung im Bereich des Rumpfes auf. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Festgenommene hatte Schnittverletzungen an einem Arm sowie im Gesicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem ihm auch Blut abgenommen wurde. Nach seiner ärztlichen Behandlung brachten Einsatzkräfte ihn in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde er dem ermittelnden Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt.

