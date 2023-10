„Klassischer Femizid“: Lebenslange Haft für Gul A.

Berlin. Egoistisch, verschlagen, von verletztem Ehrgefühl getrieben – am Ende gab es keine Zweifel an der Schuld an einer der brutalsten Bluttaten, die Berlin in den vergangenen Jahren gesehen hat. Das Strafgericht Moabit verurteilt Gul A. zu lebenslanger Haft wegen Mordes an seiner Zohra G. Und sieht die Gründe nicht in psychischen Problemen des Angeklagten, sondern in einer gekränkten Männlichkeit. Dies sei „ein klassischer Femizid“, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung am Montag. 13 Messerstiche mit einem Jagdmesser sah die Strafkammer als Zeichen eines „unbedingten Vernichtungswillens“.

Im Gerichtssaal hörte man drastische Details zur Tötung von Zohra G, die am 29. April 2022 auf einem Bürgersteig in Pankow verblutete. Mit gespaltener Hand, die sie laut des Gerichts vergeblich erhob, um ihren Mann aufzuhalten und das Messer abzufangen. Damit endet ein zehn Monate langer Prozess voller Geduldsproben, mit epischen Reden des Angeklagten und voller wunderlicher Ereignisse. Mehrfach brauchte es medizinische Untersuchungen im Gerichtssaal, als Gul A. Sich wegen scharfem Kopfschmerz, Ohrensausen und Benommenheit nicht in der Lage sah, die Sitzung fortzusetzen. Und immer wieder stockte das Verfahren, weil sich der Angeklagte etwa durch die Schutzkabine an seiner freien Rede gehindert sah.

Die Ermordung von Zohra G. durch ihren Ehemann am 29. April in Pankow löste eine Reihe von Protesten aus. Der Begriff Femizid bezeichnet die Tötung von Frauen aufgrund von patriarchaler Gewalt.

Über die gesamte Strecke des Prozesses inszenierte sich Gul A., ein Flüchtling aus Afghanistan, als Opfer widriger Lebensbedingungen. Mehrfach sah er sich als Leidtragender von Komplotten. Erst gab es aus seiner Sicht eine überhöhte Anspruchshaltung der Familie seiner Frau, die eine Hochzeit nur zulassen wollte, wenn A. ein Schaf vor dem Brautwagen schächtet. Dann fühlte er sich nach der Ankunft in einem Flüchtlingsheim in Pankow isoliert. Was ihm emotional bewegte, war die offensichtliche Hinwendung seiner Frau Zohra zu einem westlichen Lebensstil.

Erst nach einem sechsstündigen Monolog ließ sich so etwas wie Mitgefühl erkennen. „Ich bereu zutiefst und träume jeden Abend von ihr. Das war mein größtes Unglück“, sagte A. Über seine Tat. Und lag schließlich schluchzend auf dem Boden. Es blieb stauendenden Saalbesuchern überlassen, zu entscheiden, ob die Tränen aus Selbstmitleid kamen oder aus Reue.

Aber immer wieder malte er von sich auch ein Bild als Leidender – und liebender Vater, der sich um das Recht gebracht sah, seine Kinder zu sehen.

Als Widersacher sah er den neuen Geliebten seiner Frau, der angeblich gemeinsam mit ihrer Schwester Geld zu verprassen drohte. „Aus Notwehr“ habe er sich ein Jagdmesser gekauft und im Park geschlafen, nachdem er im Flüchtlingsheim Hausverbot bekam. Und die Serie von 13 Stichen scheint in dieser Logik als eine Art Übersprungshandlung, als Zohra sich zu ihrem neuen Liebhaber bekannte. „Ich war wie verrückt“, suchte A. nach einer Erklärung für das Unglaubliche.

Verrücktheit will ihm die Strafkammer aber nicht bescheinigen

Der Angeklagte sei laut Urteilsbegründung vielmehr „maßlos eigensüchtig, verschlagen, manipulativ und bösartig“ vorgegangen, als er Zohra G. in Pankow niederstreckte. Der niedere Beweggrund eines „übersteigerten Ehrempfindens“ sei der Auslöser der Tat. „Es ging darum, die Dominanz zu wahren und sich zu rächen.“ Die Tat selbst sei mit der Absicht der Vernichtung ausgeführt worden – mit Stichen in den Torso und einer Durchtrennung der Kehle.