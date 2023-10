Bangen um Berliner Jugendliche in Israel

Jugendliche aus Pankow sind derzeit in der israelischen Stadt Aschkelon. Die Gruppe sei in Sicherheit.

Berlin. Eine Austauschgruppe Jugendlicher aus dem Berliner Bezirk Pankow befindet sich derzeit in der israelischen Stadt Aschkelon. Nach Angaben des organisierenden Vereins „Freundeskreis Berlin Pankow-Ashkelon“ befinde sich die Gruppe mit Stand Samstag in Sicherheit. Am Sonntag gab es noch keine Neuigkeiten vom Verein. Wie viele Jugendliche Teil der Reisegruppe sind, wurde nicht bekannt. Zuvor berichtete der „Tagesspiegel“.

Aschkelon ist etwa 13 Kilometer entfernt von der nördlichen Grenze zu Gaza. „Wir hoffen auf ein möglichst schnelles Zurückdrängen der Hamas aus Israel und eine sichere und schnelle Wiederkehr der Pankower Jugendlichen“, hieß es laut Mitteilung des Vereins.

Angriff auf Israel: Tausende Menschen sollen evakuiert werden

Der Organisator der Reise ist der Sportjugendclub Prenzlauer Berg. Der Verein Freundeskreis engagiert sich seit 1994 im Austausch zwischen Aschkelon und Pankow. Noch vor einigen Wochen hätten sie eine Delegation Jugendlicher aus Aschkelon in Pankow begrüßt.

Am Sonntag gab die israelische Armee bekannt, dass die Ortschaften im Grenzgebiet zu Gaza evakuiert werden. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet. Es gebe noch acht Punkte im Süden des Landes, wo nach möglichen Angreifern gesucht werde, sagte Hecht. Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an.

