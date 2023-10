Baustart Grüne Höfe Pankow: Anwohner blockieren Baufahrzeuge

Unterstützer wollen die massive Bebauung für eine Flüchtlingsunterkunft in Pankow verhindern. So verlief der Einsatz der Polizei.

Berlin. Anwohner sitzen in einer Zufahrt, schlagen auf Töpfe, andere stehen hinter den Protestierenden, um die Zufahrt von Baufahrzeugen in die Grünen Höfe unweit des Schlossparks in Berlin-Pankow zu verhindern.

Umzingelt von Polizisten geben die Anwohner und Unterstützer der Bürgerinitiative erst nach mehrmaliger Ansprache durch die Polizei den Weg frei und Arbeiter beginnen damit, weite Teile des Hofs abzusperren, auf denen zunächst Bäume gefällt und anschließend Wohnungen für Geflüchtete gebaut werden sollen.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Anwohnerinitiative Grüner Kiez Pankow geht es dabei nach eigener Aussage nicht darum, eine Bebauung gänzlich zu verhindern, sondern nur eine entsprechend massive Bebauung mit Fällung diverser Bäume in den Innenhöfen.