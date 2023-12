Berlin. Die Königstadtbrauerei in Prenzlauer Berg war eine der ältesten Brauereien Berlins. Die Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

In den unterirdischen Gewölben und an den hochaufragenden Klinkerbauten der Königstadt-Brauerei haben sich die Spuren der Berliner Geschichte buchstäblich eingebrannt. Die Brauerei entstand, als es an jeder Straßenecke schäumte, brodelte und gärte und sich die Stadt an der Spree allmählich zur Bier-Metropole Europas emporbraute. Arbeiterbewegung, Nationalsozialismus und DDR hinterließen seit dem ersten Ausschank ihre Spuren an den heute denkmalgeschützten Eiskellern und Maschinenhäusern an der Saarbrücker Straße in Prenzlauer Berg. Alle Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Das sind die Fakten zur ehemaligen Königstadt-Brauerei im Überblick:

Adresse: Saarbrücker Straße 18–24, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Saarbrücker Straße 18–24, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg Geschichte: 1849 wurde die Königstadt-Brauerei als „Wagner‘s Bairisch-Bier-Brauerei" gegründet; 1921 durch die Kindl-Brauerei übernommen und stillgelegt, Teile des Geländes wurden seitdem als Gewerbehof genutzt

1849 wurde die Königstadt-Brauerei als „Wagner‘s Bairisch-Bier-Brauerei" gegründet; 1921 durch die Kindl-Brauerei übernommen und stillgelegt, Teile des Geländes wurden seitdem als Gewerbehof genutzt Führungen: In unregelmäßigen Abständen werden Führungen zu der ehemaligen Brauerei angeboten. Besonders spannend: Die Einblicke in den Untergrund und die ehemaligen Eiskeller durch den Verein unter-berlin.de

In unregelmäßigen Abständen werden Führungen zu der ehemaligen Brauerei angeboten. Besonders spannend: Die Einblicke in den Untergrund und die ehemaligen Eiskeller durch den Verein unter-berlin.de Denkmalschutz: Objekt-Nr. 09095421

Objekt-Nr. 09095421 Status: Ehemaliger Lost Place. Das Areal unterliegt heute Mischnutzung. An der Saarbrücker Straße 21 entsteht derzeit der Neubau eines Bürogebäudes

Wo liegt die Königstadt-Brauerei genau?

Das Gelände der ehemaligen Brauerei befindet sich an der Saarbrücker Straße 18–24 im Ortsteil Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Areal am besten vom U-Bahnhof Senefelderplatz (U2) zu erreichen. Vom dem Bahnhof benötigt man etwa zwei Minuten zu Fuß bis zu dem Gelände der Brauerei.

Lost Places in Pankow weitere Videos

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte der ehemaligen Königstadt-Brauerei:

Ausgangslage: Brauereien und Biergärten schossen aus dem Boden

Die Konkurrenz war groß: Bierkutsche der Schultheiss-Brauerei in Berlin 1928 © picture alliance / imageBROKER | Rosseforp | picture alliance / imageBROKER | Rosseforp

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt sich Berlin mit rasantem Tempo zu einem Zentrum der Bierindustrie. Der Geruch von Bierwürze lag in der Luft und Bierkutscher preschten durch die Straßen, um die frischgebraute Molle in die Ausflugslokale am Stadtrand und die Bierkneipen in der City zu befördern. Mit rund 250 aktiven Brauereien im ganzen Stadtgebiet verteilt wurde die Hauptstadt nicht nur der der größte Bierproduzent Deutschlands, sondern auch Europas.

Eine Brauerei, die den Boom von Anfang an begleitete: die Königstadt-Brauerei an der Saarbrücker Straße. 1849/1850 hatte der Braumeister Wagner ein Grundstück am Windmühlenberg am damaligen Rande Berlins erworben und einen Ausschank und eine kleine Brauerei eröffnet. Der Clou: Die „Wagner‘s Bairisch-Bier-Brauerei" bot anders als viele Konkurrenten untergäriges Bier an – und traf damit ins Schwarze.

Königstadt-Brauerei: Mit bayerischem Bier zum Erfolg

Illustration des Künstlers Otto von Ruppert "Bierbrauer an der Maische" um 1890

Untergärige Hefe benötigt eine niedrige Temperatur zwischen 4° und 9°C für die Gärung. Deshalb war diese Braumethode klassisch eher in den Bergregionen Süddeutschlands beheimatet. Der Standort in Prenzlauer Berg hatte für die Herstellung Potential. Hier gab es eine ausgezeichnete Wasserqualität und die Möglichkeit tiefe Keller anzulegen: Damit konnte Bier „Bairischer" Brauart günstig produziert und gelagert werden.

Die zweigeschossigen Kelleranlagen des ersten Königstadt-Brauereigebäudes sind unter dem westlichen Gebäudeteil der alten Mälzerei auf dem Gelände noch erhalten. Der Ausschank orientierte sich zur Schönhauser Allee hin und bot den damaligen Gästen einen atemberaubenden Ausblick über die Stadt Berlin. Schnell entwickelte sich die Brauerei zu einem großen Publikumserfolg. 1861 wurde sie durch "d‘Heureus & Busse" übernommen.

Königstadt-Brauerei: Die Industrialisierung des Braubetriebs

Zugang zum Brauerei-Gelände im Jahr 2007. © Steffen Pletl

Die besten Jahre sollten aber noch kommen: Für die Brauerei begann der Aufstieg zum zweitgrößten Bierbrauer Berlins, der den Marktführer Schultheiss angriff, mit der Gründung der „Brauerei Königstadt Aktiengesellschaft" 1871. Der Erfolg im deutsch-französischen Krieg (1870/1871) spülte gewaltige Geldmengen ins Land und die Reform des Aktienrechts 1870 hatte die Erschließung von Kapital erleichtert.

Die Folge: Die Königstadt-Brauerei AG investierte große Summen in ihr Wachstum, modernisierte ihre Anlagen und erweiterte den Standort. Aus dem Handwerksbetrieb wurde binnen kürzester Zeit ein industrieller Großbetrieb. Der Maschinenpark wurde durch Dampfmaschinen, Kältemaschinen und Generatoren aufgestockt. Die Produktionszahlen schossen in die Höhe und machten immer größere unterirdische Lagerstätten nötig.

Königstadt-Brauerei: Beliebtes Ausflugs- und Geschäftslokal in der Kaiserzeit

"Kinder sauft! die Brauerei braucht leere Fässer". Bildkpostkarte nach Aquarell von Heinrich Merté, um 1900

Mitte der 1890er-Jahre standen die Zeichen weiterhin auf Wachstum: Die alte Darre und die Mälzerei wurden erweitert. Ein Maschinenhaus, die Flaschenabfüllung, Keller und zusätzliche Lagermöglichkeiten gebaut. Um die Jahrhundertwende kamen ein Restaurationslokal hinzu, ein Saalbau, eine Ladenpassage, weitere Restaurants, Kegelbahnen, ein Karussell und ein Musikpavillon. In dutzenden Eiskellern lagerte das bayerische Bier in großen Kupfergefäßen umgeben von riesigen Eisblöcken.

Die Königstadt-Brauerei wuchs zu einer Stadt in der Stadt. Die Freizeit- und Geschäftszeile wurde von den Bewohnern der umliegenden Mietskasernen eifrig besucht und auch für kulturelle und politische Veranstaltungen genutzt. So hatten bereits 1880 die Sozialdemokraten des Berliner Wahlkreises V mit ihrem Spitzenkandidaten Wilhelm Liebknecht die Abschaffung der Sozialistengesetze in der Königstadt-Brauerei gefeiert. 1905/1906 schluckte die Königstadt AG die "Aktien-Societätsbrauerei" C. Habel, die Produktionsstandorte in Kreuzberg hatte.

Königstadt-Brauerei: Erste Stilllegung in den 1920er-Jahren

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs wurde der Niedergang des Königstadt-Bierimperiums eingeläutet – die große Zeit des bayerischen Biers war vorbei. Viele der Berliner Brauereien wurden durch Rohstoff- und Arbeitskräftemangel in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Und auch nach Kriegsende hörten die Probleme in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit und Hyperinflation nicht auf.

1921 gab die Königstadt-Brauerei die Braurechte an ihre Neuköllner Konkurrenz, die Kindl-Brauerei, ab und der Produktionsstandort an der Saarbrücker Straße wurde stillgelegt. Ohne die Produktion der Königstadt-Brauerei konnte der Markt verknappt werden und Kindl steigerte seinen Absatz. In den Brauereigebäuden in Prenzlauer Berg gingen die Lichter aus und die Königstadt AG wurde das erste Mal zu einem Lost Place in Berlin.

Königstadt-Brauerei: Filmpremieren und Kleinbetriebe ersetzen Molle und Korn

Doch schon bald fanden sich neue Nutzungskonzepte für viele der imposanten Ziegelbauwerke. Die Königstadt-Brauerei AG konzentrierte sich darauf den Standort anderweitig zu vermarkten. Die große Ausschankhalle mit mehr als 1500 Plätzen wurde ab 1925 zum „UFA-Lichtspieltheater Königstadt" umgebaut. Zur Eröffnung soll Fritz Langs „Die Nibelungen" (1924) gespielt worden sein. Später fanden in dem Saalbau auch Ufa-Premieren statt wie die Uraufführung der Feuerzangenbowle im Jahr 1944.

Der ehemalige Brauereikomplex erfuhr eine Nachnutzung durch das expandierende Kraftfahrzeuggewerbe, durch Fuhrbetriebe, Handwerks-, Produktions- und Lagerbetriebe. Das Eckgebäude und die Keller wurden zu Garagen ausgebaut. Zwischen den verwaisten Braukesseln befanden sich jetzt Hufschmiede, Autowerkstätten, Klempner, Glaser, Schreinereien und Schreibstuben.

Königstadt-Brauerei: Geheime Schutzbunker und Zwangsarbeit im Krieg

Im Zweiten Weltkrieg wurden die weitverzweigten Eiskeller der Brauerei zu Luftschutzkellern ausgebaut. In einem Teil der unterirdischen Anlagen wurden geheime Produktionsstätten der kriegswichtigen Industrie untergebracht. Zwangsarbeiter fertigten unter unmenschlichen Bedingungen elektrische Bauteile für die sogenannten "Vergeltungswaffen" (V-Waffen), die von der Nazi-Propaganda als Wunderwaffen gefeiert wurden.

Nach Kriegsende wurde das Brauereigelände von den Alliierten beschlagnahmt und das heutige Gewerbehofareal 1945 zum Fahrzeughof der Roten Armee. Ein zweites Mal nach 1921 waren die Brauereigebäude weitgehend verwaist und die Zukunft der Königstadt-Brauerei ungewiss.

Königstadt-Brauerei: In der DDR standen hier die Fahrzeuge des Magistrats

Die Wirtschaftsgebäude waren im Gegensatz zu der Bebauung an der Schönhauser Allee weitgehend unbeschadet geblieben und die dortigen Bombenschäden schnell ausgebessert. Die Überreste der alten Brauerei an der Schönhauser Allee wurden abgetragen und blieben als Brache bestehen. 1951 ging das Grundstück in DDR-Verwaltung über.

Während der DDR-Zeit nutzten die Fahrbereitschaft des Magistrats von Ost-Berlin, mehrere Abteilungen des Staatssicherheitsdienstes sowie der VEB „Reform Möbelproduktion" den Gewerbehof. In den Tiefkellern züchtete man Champignons. Im Laufe der Jahre gesellten sich Künstler und Handwerksbetriebe zu den angestammten Kfz-Reparaturwerkstätten und Lager-, Fuhr- und Gewerbebetriebe auf dem Hof.

Königstadt-Brauerei: Zähes Ringen um den Standort nach der Wende

Mit der Wende ging die ehemalige Königstadt-Brauerei in den Liegenschaftsfonds des Landes über. Und erneut war die Zukunft der inzwischen stark sanierungsbedürftigen historischen Brauereigebäude unsicher – bis die verbliebenen Gewerbebetriebe, Handwerker, Künstler und Filmproduzenten 1995 eine Genossenschaft gründeten und sich mit ihrem Nutzungskonzept 2003 in einem Bieterverfahren durchsetzen konnten.

Stück für Stück begann die denkmalgerechte Sanierung der zum Teil mehr als 160 Jahre alten Brauereigebäude: Die Mälzerei, die Schankhalle, die Darre, ein Lagerhaus, das Kesselhaus, der Flaschenkeller und das Eismaschinenhaus existieren noch und wurden nach und nach bis 2018 restauriert und saniert.

Königstadt-Brauerei: Sanierungen begannen in den 2000er-Jahren

Der riesige Brauereikeller unter der alten Mälzerei wurde zu einem Eventzentrum ausgebaut. Für das richtige Industrieambiente sorgt die alte, riesige Heizungsanlage im Gewölbekeller mit ihren rostigen Stahlkesseln, dicken Rohren und Schiebern. Die ehemaligen Eis- und Lagerkeller wurden neu verputzt, Treppenhäuser und Fahrstühle eingebaut.

Außerdem wurde in einem Teil der Gewölberäume des rund 3500 Quadratmeter großen Brauereikellers eine Tiefgarage mit insgesamt 72 Stellplätzen eingerichtet. Durch den Bau der Tiefgarage konnten die Höfe der Gewerbehäuser freigehalten werden, um sie für Kunstausstellungen und Feste zu nutzen. Mehrere Medienfirmen, Gastronomie und auch ein Jugendclub befinden sich heute auf dem Areal.

Zuletzt wurde im Sommer 2021 mit dem Neubau eines modernen Bürogebäudes an der Saarbrücker Straße nach Plänen des Architekturbüros Tchoban Voss begonnen. Eingerahmt von den sanierten Gebäuden der ehemaligen Königstadtbrauerei entstehen hier bis zu 400 Arbeitsplätze, ein Konferenzzentrum im Erdgeschoss mit zentralem Foyer und einem japanischen Garten. Das Bauprojekt soll noch 2023 abgeschlossen werden.