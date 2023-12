Berlin. An der Prenzlauer Allee versorgten zwei Umspannwerke seit der Kaiserzeit den Kiez mit Strom. Die Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Wer in den Hinterhof des Grundstücks Prenzlauer Allee 33 in Berlin tritt, kann dort zwei mysteriöse Bauten bewundern. Anstelle der sonst typischen Quergebäude im ersten und zweiten Hinterhof fällt dort der Blick auf zwei monumentale Bauten aus dunklem rotem Backstein. In den Werken wurde für fast 100 Jahre Elektrizität umgeformt. Statt den Geräuschen spielender Kinder beherrschte das Trommeln, Klopfen, Surren und Summen von Generatoren, Batterien und Transformatoren diesen Innenhof in Prenzlauer Berg. Nach der Wende wurde das Werk stillgelegt und drohte zu Industrieruinen zu verfallen. Alle Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Das sind die Fakten zum Umformwerk Prenzlauer Allee im Überblick:

Adresse: Prenzlauer Allee 33, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Prenzlauer Allee 33, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg Geschichte: Errichtung des ersten Umformwerks 1908/1909 nach Plänen des Architekten Otto Springmann durch die Berliner Elektrizitätsgesellschaft (Bewag). Ergänzung durch ein zweites Werk 1926/1927 nach Plänen des Architekten Hans Heinrich Müller (1879–1951); Stilllegung um die Jahrtausendwende

keine Denkmalschutz: Objekt-Nr. 09090161,T,001

Objekt-Nr. 09090161,T,001 Status: Ehemaliger Lost Place. Denkmalgerechte Sanierungen ab dem Jahr 2007

Wo liegt das Umformwerk Prenzlauer Allee genau?

Das ehemalige Umformwerk liegt auf dem Grundstück Prenzlauer Allee 33 im Ortsteil Prenzlauer Berg des Bezirks Pankow. Das Gelände kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten mit der Tramlinie M2 (Haltestelle Marienburger Straße oder Knaackstraße) erreicht werden. Vom U-Bahnhof Senefelderplatz ist es ein etwa 13-minütiger Spaziergang entlang der Metzer Straße und Prenzlauer Allee bis zu dem Grundstück.

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte des Umformwerks Prenzlauer Allee:

Ausgangslage: Die boomende Elektrifizierung der Hauptstadt

Gemälde von Carl Saltzmann: Erste elektrische Straßenbeleuchtung am Potsdamer Platz in Berlin (1884). In den 1920er- und 1930er-Jahren galt Berlin als "bestbeleuchtete Stadt der Welt".

Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Berlin zu einem Hotspot der Elektrizitätswirtschaft und in den späten 1920er- und frühen 1930er-Jahren – so titelte die York Times – zur „best-beleuchteten Stadt der Welt“. Um das glitzernde und leuchtende Wunder an der Spree zu ermöglichen, war eine stetige Erneuerung des nicht selten überlasteten Stromnetzes erforderlich.

Kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert ließ die Berliner Elektrizitätsgesellschaft (Bewag) dafür ein Netz von innerstädtischen Umformwerken errichten. Sie dienten dazu, den von den neuen Großkraftwerken Oberspree und Moabit mit einer Spannung von 6000 Volt gelieferten Drehstrom in Gleichstrom zur Speisung des historisch gewachsenen innerstädtischen Stromnetzes umzuwandeln.

Umformwerk Prenzlauer Allee: So war die Anlage aufgebaut

Auf dem etwa 125 Meter tiefen und 19 Meter breiten Grundstück Prenzlauer Allee 33 befinden sich neben dem nachgründerzeitlichen Vorderhaus zwei ehemalige Umformwerke. Das erste Werk ließ die Berliner Elektrizitätsgesellschaft (Bewag) nach einem Entwurf des Architekten Otto Springmann in den Jahren 1908/1909 errichten. Das Umformwerk ist eines der wenigen Zeugnisse der frühen Phase der Berliner Stromversorgung.

In dem Werk wurde der hochgespannte Drehstrom (Wechselstrom) auf Gleichstrom für die Versorgung der Straßen- und Untergrundbahnen gewandelt. Rotierende elektrische Maschinen, sogenannte Umformer, ermöglichten die Umwandlung der Stromarten. Im Erdgeschoss standen die Umformer in riesigen Hallen, die Transformatoren und Batterien befanden sich in den oberen Etagen.

Umformwerk Prenzlauer Allee: Ausbau in den 1920er-Jahren

Das Umformwerk Prenzlauer Allee in einer Aufnahme aus dem Jahr 2000. © picture-alliance / Berliner_Zeitung | Wächter Markus

Zwischen 1926 und 1927 erfolgte die Erweiterung der Anlage, als die Hauptstadt begann ihre Eisenbahnstrecken zu elektrifizieren und das S-Bahnnetz entstand. Ein zweites Werk wurde nach Plänen des Bewag-Hausarchitekten Hans Heinrich Müller (1879–1951) errichtet, der für eine Vielzahl von Stromversorgungsbauten dieser Zeit in Berlin verantwortlich war. Auf seine Pläne gingen unter anderem auch das große Umspannwerk Humboldt und das Werk Wilhelmsruh zurück.

Der Erweiterungsbau an der Prenzlauer Allee diente vermutlich als Stützpunkt mit Schaltanlage und Transformatoren für die Abspannung auf 380 Volt. Damit konnte auch das in der Berliner Innenstadt neu aufgebaute Drehstromnetz versorgt werden. Zwischen den beiden Werken stand ein zweigeschossiges Trafohaus.

Umformwerk Prenzlauer Allee: Fast einhundert Jahre in Betrieb

Blick durch die Rykestraße auf den Wasserturm im Jahr 1996 © picture-alliance/ ZB | Hubert Link | picture-alliance/ ZB | Hubert Link

Seit der Errichtung des ersten Werks 1908/1909 blieb die Industrieanlage inmitten des Winsviertels – in unmittelbarer Nachbarschaft zur Immanuelkirche und dem Wasserturm Prenzlauer Berg – für fast einhundert Jahre in Betrieb. Das Hinterhofwerk überstand den Zweiten Weltkrieg ohne größere Schäden und lieferte auch während der DDR-Zeit verlässlich Strom für den Kiez. Erst nach 90 Jahren Betriebszeit kam, einige Jahre nach der Wende, Ende der 1990er-Jahre das Aus.

Umformwerk Prenzlauer Allee: Lost Place nach der Wende

Zuletzt betrieb der Bewag-Nachfolger Vattenfall die beiden Werke, die für die Stromversorgung der Hauptstadt aber immer weniger benötigt wurden. 1999 wurde sie schließlich stillgelegt. Seitdem standen die beiden Werke im Hinterhof der Prenzlauer Allee leer. Ihre Zukunft war unklar und so drohten die imposanten Klinkerbauten ohne geeignete Nachnutzungspläne zu vergessenen Industrieruinen zu verfallen.

Es benötigte fast zehn Jahre bis erneut Bewegung in Sache kam und die altgedienten Industriehallen fachgerecht instandgesetzt werden konnten. In der Zwischenzeit hatte die Bausubstanz der denkmalgeschützten Klinkerwerke angefangen zu leiden und sie waren zu einem Geheimtipp für Lost-Places-Jäger in der Hauptstadt geworden.

Umformwerk Prenzlauer Allee: Umbau zu Luxusappartements ab 2007

Seit 2007 ließ ein privater Bauherr die ehemaligen Fabrikräume aufwendig in Wohnräume umformen. Die nach Osten und Westen orientierten Fassaden in den Höfen wurden denkmalgerecht saniert, einzelne Fronten verglast und mit Wintergärten versehen, um die tiefen Werkshallen mit Licht zu fluten. Insgesamt flossen mehr als 15 Millionen Euro Investitionsvolumen in die Aufbereitung der beiden Umformwerke und in die Sanierung des Vorderhauses.

Entstanden sind in den beiden roten Backsteinbauten 48 Luxusappartements und eine Tiefgarage mit 28 Stellplätzen. In den Wohnungen ist der Charme des alten Industriestandorts noch spürbar, da der historische Bestand, wo das möglich war, erhalten blieb. Ende Mai 2011 wurden die Altbauwohnungen im Vorderhaus fertiggestellt.