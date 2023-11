Lost Places: So wurde eine fast 300 Jahre alte Pankower Villa gerettet

Ehemaliger Lost Place: Die denkmalgeschützte Villa Hildebrand mit der markant geschwungenen Sandsteintreppe wurde detailgetreu rekonstruiert, der Park in Anlehnung an historische Vorlagen neu gestaltet.

Berlin. Als die Villa Hildebrand errichtet wurde, erhielt der englische König noch Steuern aus seinen amerikanischen Kolonien, in Frankreich war das Ancien Régime fest im Sattel und Preußen war gerade siegreich aus dem Siebenjährigen Krieg hervorgegangen. Im beschaulichen Pankow erregte derweil der Prunkbau an der Dorfstraße Aufmerksamkeit, den sich ein Berliner Kaufmann als Sommerresidenz errichten ließ. Viele Jahrhunderte später drohte das imposante Gebäude zu einer Bauruine zu zerfallen und für immer verloren zu gehen. Alle Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Das sind die Fakten zur Villa Hildebrand im Überblick:

Adresse: Breite Straße 45, 13187 Berlin-Pankow

Breite Straße 45, 13187 Berlin-Pankow Geschichte: 1764 als Landhaus in Schlossnähe errichtet; zwischen 1866 und 1938 im Besitz der Kaufmannsfamilie Hildebrand; in der DDR als Schulhort und Frauenheim genutzt; ab 1988 Leerstand und Verfall

1764 als Landhaus in Schlossnähe errichtet; zwischen 1866 und 1938 im Besitz der Kaufmannsfamilie Hildebrand; in der DDR als Schulhort und Frauenheim genutzt; ab 1988 Leerstand und Verfall Führungen: keine

keine Denkmalschutz: Objekt-Nr. 09085225

Objekt-Nr. 09085225 Status: ehemaliger Lost Place. Das Areal wurde ab 1998 denkmalgerecht restauriert

ehemaliger Lost Place. Das Areal wurde ab 1998 denkmalgerecht restauriert Kosten: Der Gesamtinvestitionsaufwand der Restauration betrug zwei Millionen DM

Wo liegt die Villa Hildebrand genau?

Der barocke Prachtbau liegt in der Breiten Straße 45 im Ortsteil Pankow des gleichnamigen Bezirks. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Areal am besten mit den Tramlinien 50 oder M1 (Haltestelle Pankow Kirche) zu erreichen. Von der Haltestelle ist es ein etwa dreiminütiger Fußweg bis zu dem Grundstück an der Breiten Straße.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lost Places in Pankow Lost Places in Pankow

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte der Villa Hildebrand:

Ausgangslage: Ein Landhaus in der Nachbarschaft von Königen

"Gruss aus Pankow": Die Landgemeinde war im 19. Jahrhundert mit ihren vielen Gaststätten und Wirtshäusern ein beliebtes Ausflugsziel im Norden Berlins.

Foto: picture alliance / arkivi | -

Pankow – damals noch vor den Toren Berlins gelegen – mauserte sich im 19. Jahrhundert zum beliebten Ausflugsziel gestresster Berliner. Immer mehr Städter ließen sich hier nieder und verwandelten das ehemalige Angerdorf während des Gründerzeit-Booms zu einem attraktiven Villenvorort.

Wenn die Neupankower durch die Straßen flanierten, fiel ihr Blick auf die spätgotische Dorfkirche, auf die Sommerresidenz der preußischen Könige, Schloss Schönhausen, und sicher auch auf das imposante Landhaus an der heutigen Breiten Straße, das zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als einhundert Jahre alt war. Die später auch als "Kavaliershaus" bezeichnete Villa wurde um 1764 errichtet – und zählt damit zu den ältesten erhaltenen Häusern im Pankower Zentrum.

Villa Hildebrand: Bauwerk des friderizianischen Rokokos

Das Schloss Schönhausen im Bezirk Berlin-Pankow.

Foto: Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Über die Frühzeit des Bauwerks sind nur wenige Informationen bekannt. Klar ist: Das Haus stammt aus der Zeit des friderizianischen Rokokos. Die Epoche umspannt grob die Regierungszeit Friedrichs des Großen zwischen 1740 und 1786 und zeichnete sich durch eine klassizistisch-gemäßigte Formensprache aus, die barocke und rokokohafte Elemente aufgriff. Bekannte Vertreter sind die Schlösser Charlottenburg, Berlin, Potsdam und Sanssouci.

Das siebenachsige Gebäude an der Breiten Straße mit seinen ikonischen vier Putten an der Häuserfront, Krüppelwalmdach und barocker Freitreppe erinnert an die Häuser der Höflinge – Kavaliershäuser, wie sie sich im Schatten des Schlosses Schönhausen an der Kavaliersstraße befunden haben sollen – , wurde aber nicht als solches erbaut, sondern 1764 als Sommersitz für den Berliner Kaufmann Pierre Caquot errichtet.

Villa Hildebrand: Begehrte Liegenschaft in zentraler Lage

Damals befand sich das Anwesen mit seiner ausgedehnten Gartenanlage an der ehemaligen Dorfstraße eingesäumt von Bauernhöfen und Kossätenland: eine dörfliche Idylle, in der Hühner und Gänse frei umherliefen. Caquot konnte seine Sommerresidenz, deren Garten bis zur Hadlichstraße reichte, nur kurze Zeit genießen. Er verstarb 1768. Sein Landhaus aber wurde zu einer heiß begehrten Immobilie in Pankow. Namhafte Eigentümer gaben sich die Klinke in die Hand.

Zu den späteren Besitzern zählten unter anderem die Stiftsrätin Caroline von Labes (1730-1810), der Kaufmann Carl Philipp Möring (1753-1837) und der Hofrat und Begründer der Hausbibliothek der Hohenzollern, Charles Duvinage (1804-1871).

Villa Hildebrand: Dampfbetriebene Orangerie im Garten

In den 1810er-Jahren wurde im Park hinter der Villa eine eigene Orangerie angelegt und ein Gartenhaus errichtet. Beide Gebäude sind heute verloren, aber Teile des alten Baumbestandes haben sich im rückwärtigen Bereich des Grundstücks erhalten. In der Orangerie ließ der damalige Besitzer, Carl Philipp Möring, eine der ersten Dampfheizungen Deutschlands installieren. So konnte die Temperatur für die begehrten Südfrüchte reguliert werden.

Die vier überlebensgroßen Putten an der Häuserfront rechts und links der geschwungenen Treppenanlage gehören zu den hervorragendsten Plastiken der Barockzeit in Deutschland. Sie stammen vermutlich aus dem 1692 angelegten, 1750 zu einem Rokoko-Lustgarten umgestalteten Schlosspark des Schlosses Schönhausen und wurden Anfang des 19. Jahrhunderts dem königlichen Bibliothekar Charles Duvinage zum Geschenk gemacht. Die Originale wurden 1960 ins Bode-Museum verbracht, wo sie sich noch heute befinden, und durch Kopien ersetzt, die seitdem vor dem Portal der Pankower Residenz stehen.

Villa Hildebrand: So erhielt das Anwesen seinen Namen

Scho-Ka-Kola-Dosen aus dem Jahr 1938. Die stark koffeinhaltige Schokolade, die erstmals 1935 vom Berliner Unternehmen Hildebrand, Kakao- und Schokoladenfabrik GmbH auf den Markt gebracht wurde, gehörte zur Verpflegung der Luftwaffe, weshalb sie als Fliegerschokolade bekannt wurde.

Foto: picture alliance / ZB | Matthias Tödt

Das Landhaus – ein eingeschossiger, verputzter Mauerwerksbau mit symmetrischen Grundriss und sechs Räumen im Inneren – wurde 1866 vom Berliner Kaufmann und Konditor Carl Siegfried Richard Hildebrand erworben. Bis 1938 blieb es im Besitz der Familie und so kam es, dass sich damals in Pankow der Name "Hildebrand’sche Villa" einbürgerte.

Richard Hildebrand (1858-1937) war der Sohn des Konditors Theodor Hildebrand, der 1817 eine der ersten Schokoladenfabriken Berlins "Theodor Hildebrand & Sohn" gegründet hatte. Hildebrand Senior war Königlicher Hoflieferant, führte Dampfmaschine zur Schokoladengewinnung ein und machte die neuartige Schokoladenprodukte weithin erschwinglich. Die Fabrik blieb über Generationen im Besitz der Familie. Einer der Erben erfand 1935 die berühmte Fliegerschokolade: SCHO-KA-KOLA.

Villa Hildebrand: Bausubstanz litt in der DDR-Zeit

Die Villa Hildebrand an der Breiten Straße in Berlin-Pankow.

Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening

Letzter namentlich bekannter Eigentümer des Hauses war der Facharzt Dr. H. Pfißner, der das Gebäude kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges von der Witwe Richard Hildebrands erworben hatte. Während des Krieges blieb die Villa Hildebrand weitgehend unbeschädigt, aber die Besitzverhältnisse und die Nutzung sind ab dem Jahr 1941 unklar. In den Berliner Adressbüchern dieser Zeit wird kein Eigentümer mehr für das Haus genannt.

In der Nachkriegszeit wurde das barocke Haus von der Militäradministration konfisziert und diente seitdem kommunalen Zwecken. Ab 1947 nutzte die Sozialhilfe Groß-Berlin das Grundstück an der Breiten Straße: Unter anderem wurde hier ein Frauenheim eingerichtet. Nach der Gründung der DDR wurde die Villa von 1953 bis in die 1980er-Jahre als Kinder- und Schulhort der 7. Oberschule Pankow genutzt. Doch die Bausubstanz des Pankower Schmuckstückes litt sichtlich. Dringend erforderliche Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten fanden nicht statt. Ab 1988 stand das Gebäude gänzlich leer.

Villa Hildebrand: Pankower Lost Place nach der Wende

Kurz nach der Wende begann sich der neu gegründete Kunstverein Pankow für die Restaurierung und die Wiedereröffnung der Villa Hildebrand einzusetzen. Die Rettung des barocken Baudenkmals und seine Nutzung als Kulturzentrum war eines der wichtigen Vereinsziele. 1991 ergriff der Landeskonservator die Initiative.

Die Bauverwaltung ließ erste Instandsetzungsmaßnahmen durchführen: Das Dach wurde neu gedeckt, das Mauerwerk trockengelegt und die Schornsteine neu gemauert. Doch es ging noch fast ein Jahrzehnt ins Land, ehe die Villa Hildebrand neuen Verwendungszecken zugeführt werden konnte. Bis dahin drohte das leerstehende Gebäude vollends zu einer Bauruine zu verfallen. Die Pläne eines Kulturzentrums zerschlugen sich, als die Nachfahren der ehemaligen Eigentümer ihren Anspruch an dem Anwesen durchsetzen konnten.

Villa Hildebrand: Denkmalgerechte Restaurierung Ende der 1990er-Jahre

Villa Hildebrand: 1998 hatte die Caritas das historische Gebäude in der Breiten Straße erworben und 2 Millionen Mark in die Rekonstruktion investiert

Foto: picture-alliance / Berliner_Zeitung | Olm Wulf

Im Dezember 1998 übernahm die Caritas-Krankenhilfe Berlin das Gebäude und begann mit der Restaurierung des Pankower Prachtbaus. Mit einem Gesamtaufwand von etwa zwei Millionen DM wurde nicht nur das Haus denkmalgerecht restauriert, sondern auch der Garten um die marode Villa wiederhergestellt.

Während die Sicherungsarbeiten am Fundament, die Aufbereitung der Fassaden und der Dachkonstruktion bereits um die Jahrtausendwende abgeschlossen war, benötigte die Instandsetzung des Inneren etwas länger. Bei der Restaurierung wurde unter anderem die mehrfarbige Bemalung der Innenwände aus der Entstehungszeit des Hauses wieder aufgedeckt.

Besondere Aufmerksamkeit erfuhr der um den Patientenpark reduzierte, ehemals langgestreckte Garten des Hauses. Zur Zeit der Familie Hildebrand war die parkähnliche Fläche um die Anlage eines großen Obst- und Gemüsegartens und eines Kinderspielplatzes erweitert worden. Die Strukturen der Parkanlage sind noch heute erkennbar: Alte Eiben und eine etwa 200 Jahre alte Lindenallee befinden sich auf dem Grundstück. 2015 wurde der Kleinkinderspielplatz erneuert. Heute wird das Kavalierhaus von der Caritas für medizinische Fortbildungen und Kulturveranstaltungen genutzt.