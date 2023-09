TV-Kleingärtner aus Pankow feiern Erntedankfest

Wer die Kleingärtner der Bornholmer Gärten bislang nur von RTL2 kennt, kann am Wochenende mit ihnen Erntedank feiern.

Die Kleingartenanlage Bornholm in Prenzlauer Berg feiert am Wochenende Erntedankfest.

Berlin. Die Bornholmer Gärten – bekannt aus der RTL2-Serie „Von Hecke zu Hecke“ – feiern am Wochenende um den 9. und 10. September 2023 Kiez- und Erntedankfest in Berlin. Dabei besteht nicht nur die Chance, Protagonisten wie „Kaktusmann“ Hajo kennen zu lernen, sondern es gibt auch ein vielseitiges Programm von einem politischen Frühshoppen über offene Gärten bis hin zu Kräuterführungen. Wer die TV-Doku noch nicht kennt, kann das vor Ort ändern.

Bekannt aus der Kleingarten-Doku „Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten": „Kaktusmann“ Hajo mit seinen Pflanzen.

Foto: RTL 2 / RTLZWEI, UFA Show & Factual

„Die Bornholmer Gärten öffnen sich für den Kiez und die Stadt“, sagt Robert Ide, Vorsitzender der Kleingartenanlage Bornholm I. Die Anlage in Prenzlauer Berg, die unabhängig von dem skandalumwobenen Bezirksverband der Gartenfreunde in Pankow ist, beginnt die Feierlichkeiten am Sonnabend um 11 Uhr mit einem politischen Frühschoppen.

Pankow: Kleingärtner aus Berlin öffnen ihre Pforten

Dabei diskutieren auf dem Vereinsplatz von Bornholm I prominente Gäste wie Berlins Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) und Bezirksbürgermeister Cordelia Koch (Grüne) etwa darüber, wie die klimaresiliente Stadt, die richtige Balance zwischen Natur und Wohnungsbau und wie Klein- und Gemeinschaftsgärten in Berlin erhalten werden können.

Während des Kiez- und Erntedankfestes öffnen nach Angaben beider Vereine sowohl viele Kleingärtner ihre Parzellen, als auch der „Schleifengarten“, in dem gemeinschaftlich gegärtnert werden kann. Dazu tritt am Sonnabend auf dem Festplatz von Bornholm I um 15 Uhr die mehrfach ausgezeichnete ukrainische Swing-Musikkappelle „Trio Scho“ auf. Ab 17 Uhr sorgt DJane Clärchen mit Discomusik für Stimmung, bis ab 19 Uhr die Rock’n’Roller von den „Still Friends“ auf die Bühne treten.

Vielfältiges Programm am Wochenende in den Bornholmer Gärten

Im Nachbarverein Bornholm II steht am Sonnabend ab 15 Uhr das Kinderfest auf dem Programm, ab 17.30 musiziert dort das Waldhornquartett der Staatsoper.

Am Sonntag stehen ab 14 Uhr in beiden Kleingartenanlagen Familien im Fokus. Dazu gibt es ein Kuchenbüfett und Erntedanktische. Ab 17 gibt es ein Zeitzeugengespräch mit dem regimekritischen DDR-Schriftsteller Ekkehard Maaß. Ab 16 Uhr tritt Pianist und Entertainer Wolfram Wahner auf.

Robert Ide, Vorsitzender der Kleingartenkolonie Bornholm I in seinem Garten.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Ein musikalisches Angebot gibt es unter dessen auch im Verein Bornholm I. Ab 18 Uhr tritt die Jazzband „Ella Beats“ der Kleingärtnerin und Politikerin Linda Vierecke sowie die aus dem „Rockpalast“ sowie von Festivals bekannte Soul- und Funkband „Silvershark“ im Grünen auf.

In beiden Vereinsheimen werden über das Wochenende nonstop die Folgen der RTL2-Doku „Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten“ gezeigt, die gerade mit großem Erfolg im Fernsehen ausgestrahlt und im Stream auf RTL+ verfügbar sind.

Die beiden Vereine seien „Spiegel der Geschichte von Berlin“ und versorgten die wachsende Stadt mit Artenvielfalt, frischer Luft und sozialer Nachbarschaftshilfe“, so Vorsitzender Ide.

Erntedankfest: 9. + 10.9.2023, Kleingartenanlagen Bornholm I + II, S-Bahnhof Bornholmer Straße, Eintritt frei, mehr Informationen zum Programm hier.