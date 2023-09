Pankow ermöglicht Kriegswaisen aus der Ukraine Urlaub

Bezirk Pankow organisiert Feriencamps für ukrainische Kriegswaisen aus Partnerstadt Riwne. So war ihr Aufenthalt in Berlin.

Berlin. Ein paar Wochen Berlin erkunden und den Härten des Krieges in der Ukraine entfliehen: Diese Möglichkeit hat der Bezirk Pankow 41 Kindern im Alter von acht bis 16 Jahren aus seiner ukrainischen Partnerstadt Riwne in diesem Sommer gegeben. Sie verbrachten jeweils zwei Wochen in der Stadt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir schwer traumatisierten Kindern eine unbeschwerte Ferienzeit in Berlin bieten konnten“, sagt Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch (Grüne) nach Abreise der letzten Gruppe von Mädchen und Jungen aus Berlin.

Pankow: Bezirk nimmt Kinder aus der Ukraine in Feriencamp auf

Vereinbart wurde der Austausch im Rahmen der Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt, der am 12. Juli besiegelt wurde. Anfang des Jahres war bereits der damalige Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) nach Riwne gereist, um sich vor Ort über die Lebensbedingungen in der ukrainischen Stadt zu informieren, die besonders viele Inlandsflüchtlinge aufgenommen hat.

Flüchtlingskinder aus der ukrainischen Partnerstadt Riwne im Kino.

Foto: BA Panko

Zusammengestellt wurde das Programm vom Verein Wildfang, der nach Angaben des Bezirks Pankow seit mehr als 20 Jahren Feriencamps für traumatisierte Kinder organisiert. Ihre Freizeit verbrachten sie unter anderem im Sportjugendclub Kolle 8 in Prenzlauer Berg. Mit einem Trainer konnten sich die Kinder an einen Kletterparcours wagen. Ehrenamtliche Mitglieder des Partnerschaftsverein Pankow-Riwne organisierten Workshops für Malerei.

Untergebracht waren die Kinder in einem Schullandheim am Wannsee, das der Betreiber VIA Blumenfisch für vier Wochen zur Verfügung stellte. Von dort aus konnten die Kinder zu Waldspaziergängen und ans Wasser aufbrechen. Ausflüge führten die Kinder in das Technische Museum, auf die Museumsinsel und in das Futurium. Der Zoo, das Zeiss-Großplanetarium und der Botanische Garten stellten kostenlos Tickets zur Verfügung, während es von der BVG vergünstigte Fahrkarten und von der Stadt Ferienpässe gab.

Die Kosten für Verpflegung, eine zweisprachige Betreuung und die kostenpflichtigen Freizeitaktivitäten wurden durch Spenden gedeckt, die das Bezirksamt Pankow eingeworben hat.