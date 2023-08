Das bedeutet höhere Mehrwertsteuer für Pankower Gastronomen

Sebastian Wachenbrönner (41) führt das Milchhäuschen in Berlin-Weißensee in zweiter Generation. Eine höhere Mehrwertsteuer bereitet ihm Sorgen.

Berlin. Gastronominnen und Gastronomen, die noch immer unter den Auswirkungen von Corona-Krise und Preisschock im Zuge des Ukraine-Kriegs leiden, droht mit der Rückkehr des vollen Mehrwertsteuersatzes von 19 Prozent ab Anfang 2024 erneut Ungemach. Seit Corona gilt auch für den Verkauf im Haus der ermäßigte Satz von sieben Prozent, temporär waren es sogar nur fünf. Sollte die Bundesregierung diese Regelung auslaufen lassen, fürchten Wirte aus Berlin-Pankow nennenswerte Auswirkungen auf ihr Geschäft.

„Wenn wir aufschlagen würden, was wir aufschlagen müssten, könnten wir gleich schließen“, sagt Sebastian Wachenbrönner, der in zweiter Generation das Milchhäuschen am Weißen See mit seiner Familie führt. So habe man bereits Kostensteigerungen aus den Vorjahren nicht vollständig an die Kunden weitergeben können.

Pankow: Restaurants haben seit Corona weniger Gäste

Noch immer liege die Zahl der Gäste rund 20 Prozent unter der Vor-Corona-Zeit. Zum einen wegen einer anhaltenden Konsumzurückhaltung, aber auch durch einen zweiten Schließtag, der erforderlich ist, um den Personalmangel zu kompensieren, so der Geschäftsführer. Hilfe von befreundeten Gastronomen könne dabei kaum noch geleistet werden. „Die haben auch keine Leute mehr“, sagt er.

Gleichzeitig treffe die Gastronomen das „volle Paket“ aus höheren Preisen für Lebensmittel-Rohstoffe, Energie und Personal, während sich Kundinnen und Kunden ob der Inflation zurückhielten. Wachenbrönner versucht deswegen gleich an mehreren Stellen zu sparen. Während die Familie mehr arbeite, überlege man, im nächsten Jahr auf Selbstbedienung umzustellen. Dabei sei die Lage des Milchhäuschens auch abseits der Hotspots in der Innenstadt noch vergleichsweise gut. „Anwohner sind sehr wichtig für unser Geschäft, wir haben aber auch viele englischsprachige Gäste.“

Ermäßigter Mehrwertsteuersatz hilft der Gastronomie

„Der niedrigere Mehrwertsteuer-Satz ist für unseren Absatz wichtig“, sagt Jörg Adler von Q-Bier in Buch. Wichtige Kunden des Unternehmens, das selbst gebrautes Bier im Internet und den Großhandel verkauft und Catering anbietet, sind Privatkunden und Vereine, die die bei Speisen aufgeschlagene Steuer nicht absetzen können. Auch Adler befürchtet, dass bei den Verkaufspreisen bereits jetzt eine Grenze erreicht ist, über die hinaus sich Preiserhöhungen zumindest nicht mehr komplett weitergeben lassen.

Weniger Gäste: Viele Gastronomiebetriebe, wie hier das Milchhäuschen in Weißensee, haben auch nach Corona noch mit Einbußen zu kämpfen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Beispielhaft nennt er den Preis für eine Flasche Bier. „Bislang waren das 8 Cent, von denen ich über das Pfandsystem 8 zurückbekommen habe.“ Heute müsse er mit 23 Cent fast das Vierfache bezahlen. Hinzu sei noch einmal ein schwieriges Geschäft in diesem Jahr gekommen. „Wir hatten ein richtiges Sommerloch“, sagt Adler. Um Kunden nicht zu verprellen, bucht er bei Veranstaltungen teilweise externes Personal über eine Agentur zu, selbst wenn der Auftrag dann mitunter ein Nullsummenspiel wird.

Preisgrenze für Kunden vielfach bereits erreicht

Für Jörg Fügmann, der das Kunst- und Kulturzentrum Brotfabrik in Weißensee betreibt, hätte die Rückkehr zum vollen Mehrwertsteuersatz vermutlich auch negative Auswirkungen auf das Geschäft. „In herausragender Lage kommt es vielleicht nicht so darauf an. Aber wir sind ein kleiner Laden, von uns erwartet man günstige Preise“, sagt er. Eine entsprechend starke Steuererhöhung könne er deswegen nicht mehr abfedern. „Aber niemand zahlt mir 10 Euro für eine Soljanka“, ist er überzeugt.

Konsumierten viele Gäste jetzt neben Getränken auch noch Speisen, könnte daran künftig gespart werden. Oder der Besuch vielleicht sogar ganz ausfallen. „Und dann fehlt auch noch der Getränke-Umsatz“, so Fügmann. Gleichzeitig könne er sein Personal schon jetzt nur auf Mindestlohn-Niveau bezahlen und immer wieder neue Kräfte suchen.

Doch Jörg Fügmann sieht neben Schatten auch Licht in der Nach-Corona-Zeit: „Die Menschen haben sich in der Pandemie wieder mehr auf das Regionale konzentriert.“ Davon profitiere die Brotfabrik sehr, er habe heute rund 25 Prozent mehr Gäste. Pandemie-Hilfen wie die Mehrwertsteuersenkung hätten einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, die Branche durch die Krise zu führen.

Ingrid Hoges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), spricht bezogen auf Deutschland von einer „absoluten Katastrophe“ und „Gift für die Betriebe“, sollte der Mehrwertsteuersatz wieder angehoben werden. Weitere Preiserhöhungen könnten zu weniger Gästen und Umsatz führen. Bundesweit könnten 12.000 Gastronomiebetriebe schließen, sollte es zu der Erhöhung kommen, befürchtet die Interessenvertretung der Branche.