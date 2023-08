Jetzt kommen sie: die geschützten Radwege auf der Schönhauser Allee. Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität am Dienstag mit.

Schönhauser-Allee-Umbau: Am Montag geht es endlich los

Berlin. Jetzt ist es endlich soweit: Am kommenden Montag (4. September) beginnen im Bezirk Pankow die Umbauten an der Schönhauser Allee. Danach sollen laut Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt neue geschützte Radwege, breitere Wege für Fußgänger und mehr Lieferzonen (elf statt sechs) vorhanden sein.

Die geplanten Radwege haben dann eine Länge von rund 720 Metern und befinden sich zwischen Eberswalder/Danziger Straße und Gleimstraße/Stargarder Straße. Die Breite von 2,20 bis 2,50 Meter soll den Radfahrenden ermöglichen, sich besser überholen zu können. Zudem soll der Radweg mit Hilfe von Betonborden klarer vom Autoverkehr abgetrennt werden. Auch die Querungsstellen für den Fußverkehr werden verbreitert.

Bis Ende 2023 sollen die Baumaßnahmen beendet sein. Die Sicherheit soll nicht nur für Radfahrerinnen und Radfahrer, sondern auch für Fußgänger erhöht werden.

Senatorin Manja Schreiner sagt in einer Mitteilung: "Mit der Schönhauser Allee überarbeiten wir einen Straßenraum, der bisher ein Unfallschwerpunkt war: Konfliktsituationen werden entschärft, der Fußverkehr erhält sicherere Querungen und für den Wirtschaftsverkehr wird es mehr Lieferzonen geben."

Anders als im Fall der Schönhauser Allee sind bei zehn weiteren Fahrrad-Projekten (zum Beispiel der Poller-Radweg am BSR-Betriebshof Behmstraße oder eine ähnliche Maßnahme an der Neumannstraße im Pankower Süden) wohl noch keine Baufirmen verpflichtet, so dass sich die Abteilung von Senatorin Schreiner entschließen könnte, diese Pankower Rad-Projekte zu streichen oder deutlich zu verändern.