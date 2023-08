Nahverkehr in Berlin S-Bahn Berlin: Reparatur an mehreren Weichen in Pankow

Berlin. Bei der S-Bahn Berlin gibt es am Montag Einschränkungen im Linien-Netz. Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen und Umwege in Kauf nehmen. Der Grund: eine Reparatur an mehreren Weichen in Pankow. Deswegen ist der Zugverkehr der Linie S2 zwischen Nordbahnhof und Blankenburg unterbrochen. Auch die Linie S85 ist zwischen Schöneweide und Pankow unterbrochen, teilte die S-Bahn auf der Homepage mit. Hier können Sie das Liniennetz der S-Bahn in Berlin einsehen.

S-Bahn Berlin - Die betroffenen Linien fahren wie folgt:

S2: Blankenfelde bzw. Lichtenrade <> Nordbahnhof sowie Blankenburg <> Bernau (im 20-Minuten-Takt)

Blankenfelde bzw. Lichtenrade <> Nordbahnhof sowie Blankenburg <> Bernau (im 20-Minuten-Takt) S85: fährt nicht, Fahrgäste sollen zwischen Schöneweide und Pankow die Linie S8 nutzen

Zwischen Nordbahnhof und Bornholmer Straße sollen Fahrgäste die Linien S1, S25 und S26 nutzen sowie zwischen Bornholmer Straße und Blankenburg die Linie S8. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zusätzlich zwischen Bornholmer Straße und Blankenburg eingerichtet.

Haltestellen des Ersatzverkehrs:

S-Bahnhof Bornholmer Straße: SEV Haltestelle, westlich der Bösebrücke in Höhe der Tram-Haltestelle

­S-Bahnhof Pankow: Berliner Str. (Haltestelle Bus 250, 255)

S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf: Damerowstr. (Haltestelle Bus N50)

S-Bahnhof Blankenburg: Bahnhofstr. (Haltestelle Bus 150, 154)

