Berlin-Pankow: Tötung der kleinen Anissa - Angeklagter war ihre „Tante“

Berlin. Die große Frage nach dem Motiv blieb am Dienstag unbeantwortet. „Ich will nur verstehen, warum“, sagte die Mutter der im Februar getöteten Anissa immer wieder mit Blick auf den Angeklagten Gökdeniz A. „Warum? Warum dieses Kind? Warum sie? Habe ich dir je was Schlechtes getan?“. A. aber schwieg mit steinernem Gesicht vor dem Landgericht Berlin zu seinen Beweggründen – und hat das offenbar auch weiterhin vor.

Der Prozessauftakt gegen A. vor der Jugendkammer war lange erwartet worden. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, am 21. Februar 2023 im Bürgerpark in Pankow ein ihm anvertrautes fünfjähriges Mädchen namens Anissa mit sieben Messerstichen getötet zu haben. Die Bluttat schockte damals die Menschen auch weit über die Stadtgrenzen Berlins hinaus. Der zum Zeitpunkt 19-jährige A. wurde noch am selben Tag festgenommen, die Anklage lautet auf Totschlag. Als Bekannter der Familie hatte er zuvor bereits ab und zu auf das Opfer und ihre drei jüngeren Geschwister aufgepasst.

Berlin-Pankow: Angeklagter nannte Mutter des Opfers „große Schwester“

Am Dienstag wurde nun die 25-jährige Mutter Anissas, die auch als Nebenklägerin im Prozess auftritt, vernommen. Sie zeichnete das Bild einer tiefen Abhängigkeit des Angeklagten zu ihr und ihrer Familie. Zuletzt habe er sie gar als „große Schwester“ bezeichnet, ihre Kinder sprachen ihn mit dem Kosenamen „Tante“ an. Sie kenne A. zwar bereits flüchtig seit Grundschultagen, erzählte die 25-Jährige weiter, habe ihn aber aus den Augen verloren, als sie nach Nordrhein-Westfalen gezogen sei. Im August 2022 sei sie schließlich als alleinerziehende Mutter mit ihren vier kleinen Kindern nach Berlin zurückgekehrt.

Über eine gemeinsame Freundin sei der Angeklagte dann wieder in ihr Leben getreten. „Ich habe ein riesiges Helfersyndrom“, erklärte Anissas Mutter. „Er tat mir Leid und ich wollte nicht, dass Gökdeniz auf die schiefe Bahn gerät.“ Der Hintergrund: Der mutmaßliche Täter haben enorme Probleme mit seiner Familie gehabt, sei geschlagen, eingesperrt und misshandelt worden – so behauptete er es jedenfalls gegenüber ihr. Sollte er sich ans Jugendamt wenden, hätte ihn seine Eltern in die Türkei geschickt, so lautete seine Erzählung.

Die Nebenklägerin habe ihn darauf immer wieder bei sich in ihrer Wohnung in Pankow aufgenommen, wenn er von zuhause ausgebüchst sei, habe ihm einen Schlafplatz angeboten, seine Wäsche gewaschen, für ihn gekocht, ihm bei seinem Papierkram geholfen und Zeit mit ihm verbracht. „Er war wie mein fünftes Kind“, beschrieb sie die Situation. Im Gegenzug habe A. auch im Haushalt geholfen, war eigenständig einkaufen und habe auch mit den Kindern gespielt und sie dadurch entlastet. „Die Kleinen mochten ihn“, erzählte die 25-Jährige mit von Tränen erstickter Stimme. „Sie haben sich gefreut, wenn er kam.“

Mutter fand Messer in Klamotten des Angeklagten

Anissas Mutter tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Am Dienstag machte sie ihre Aussage.

Foto: Paul Zinken / dpa

Vorwürfe, ihm ihre Kinder an jenem verhängnisvollen Dienstag im Februar anvertraut zu haben, mache sie sich aber trotzdem. Sie sprach davon, dass A. immer schon „komisch“ und „zurückgeblieben“ gewirkt habe, sie habe allerdings geglaubt, er habe „ADHS“. Auch, dass er zum Lügen neige, seine Eltern bestahl, viel „Scheiße baute“ und spielsüchtig war, habe sie gewusst. Als sie wenige Tage vor der Tat die Kleidung des Angeklagten waschen wollte, fand sie zudem ein Küchenmesser in seiner Jacke: „Ich hätte es ihm wegnehmen können.“

Ansonsten habe er aber immer friedlich gewirkt und nie bedrohlich. „Er hat immer auf das gehört, was ich gesagt habe“, betonte die Nebenklägerin. Am Tag der Tat sollte A. trotzdem aus der Wohnung der Familie aus und am Abend in eine Einrichtung der Jugendhilfe einziehen. Zwischendurch wollte man mit den Kindern noch auf einen Spielplatz in der Nähe gehen.

Anissa habe zwar keine Lust auf den Spielplatz gehabt und geweint, sie habe das aber als übliche „Zickerei“ abgetan, so die Nebenklägerin. Dann sei sie zwischendurch Essen kochen gegangen und habe A. mit den Kindern zurückgelassen. Wie lange, das wisse sie heute nicht mehr genau.

Angeklagter soll Ermittler wissentlich in die Irre geführt haben

Unter der Angabe, die Fünfjährige müsse auf die Toilette, hat sich der Tatverdächtige mit dem Mädchen während ihrer Abwesenheit allein entfernt und ist später ohne sie zu den drei anderen Kindern zurückgekehrt – so sagten es damals zumindest die Ermittler. Was in der Zeit dazwischen passiert ist, das bleibt bis heute ein Rätsel.

Der Tatverdächtige hatte damals behauptet, Anissa nach dem Toilettengang aus den Augen verloren zu haben. „Er war total panisch und verschwitzt“, erzählte die 25-jährige am Dienstag vor Gericht. Sie sei schon damals überzeugt gewesen, dass er im Anschluss nur so getan habe, als ob er suchen helfe, schilderte die Mutter weinend. Die Polizei habe sogar geglaubt, er sei auf Droge gewesen. „Er hat uns in die Irre geleitet. Er wollte, dass wir sie nicht finden“, ist die Mutter hingegen überzeugt.

Eine Passantin entdeckte das Mädchen dann am späten Nachmittag leblos und mit Verletzungen in einem Gebüsch im Pankower Bürgerpark. Ein Reanimierungsversuch bleibe erfolglos. Die kleine Anissa erlag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Das vermutete Tatmesser konnte einige Tage später sichergestellt werden, von einem Motiv aber fehlt weiterhin jede Spur.

Gökdeniz A. auch wegen weiteren Anklagepunkten vor Gericht

Das A. tiefer sitzende Probleme hatte, zeigt allerdings allein schon die Tatsache, wie oft er vor dem Messerdrama im Pankow mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Neben Totschlag steht A. seit Dienstag unter anderem auch wegen Körperverletzung, Beleidigung, exhibitionistischer Handlungen, Sachbeschädigung, und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor Gericht.

Als zum Tatzeitpunkt Heranwachsender obliegt es derweil der Jugendkammer, ob er bei einer Verurteilung im Falle Anissa nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht belangt wird. Insgesamt 16 Prozesstage bis zum 16. November hat der Vorsitzende Richter Uwe Nötzel für die Verhandlung angesetzt.