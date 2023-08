Zug der Liebe in Berlin 2023: Route, Livestream, Afterparty – alle Infos

Am Samstag (26. August) wollen Tausende Menschen beim "Zug der Liebe" durch Berlin tanzen

Wie verläuft die Route? Gibt es einen Livestream? Wo findet die Afterparty statt?

Alle Infos zur Techno-Demo finden Sie hier

Berlin. Der "Zug der Liebe" findet in diesem Jahr am Samstag, 26. August, statt – und dürfte nach dem Loveparade-Nachfolger "Rave the Planet" und der Parade zum Christopher Street Day zu den größten Berliner Open-Air-Partys des Jahres zählen. Das Motto der diesjährigen Techno-Demo lautet "Mehr Liebe für die Welt von morgen".

Die Parade, die als Demo für mehr soziales Engagement wirbt, startet wie in den Jahren zuvor am Mauerpark in Prenzlauer Berg (Bernauer Ecke Oderberger Straße). In diesem Jahr wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nach Friedrichshain ziehen. Stattdessen geht es über den Alexanderplatz nach Kreuzberg. Los geht es am 26. August um 13 Uhr.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Veranstaltung Zug der Liebe Termin 26. August 2023 Zeit 13 bis 22 Uhr Start Mauerpark

Prenzlauer Berg Ende Oranienstraße

Kreuzberg Teilnehmerzahl

(2022) 9000

Die Parade war zuletzt teilweise oder sogar in Gänze auch im Livestream zu sehen. Ob der "Zug der Liebe" 2023 live übertragen wird, war zunächst nicht klar.

Beim "Zug der Liebe" waren im vergangenen Jahr laut Angaben der Polizei etwa 9000 Menschen durch Berlin gezogen. Das erste Mal fand der "Zug der Liebe" im Jahr 2015 statt. Laut Polizei nahmen an der Premiere 20.000 Menschen teil. Vor Corona kamen laut Veranstalterangaben sogar 50.000 Menschen zu der Demonstration.

An dem Tag muss in der östlichen Berliner City mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Autofahrer sollten den Bereich meiden, auch Nutzerinnen und Nutzer der Tram müssen sich auf Änderungen im Betriebsablauf einstellen.

"Zug der Liebe" 2023 in Berlin: Das ist die Route

Die Parade startet ab 13 Uhr am Mauerpark und zieht dann über die Danziger Straße. Während die Teilnehmer im vergangenen Jahr bis zur Karl-Marx-Allee in Friedrichshain liefen, knickt die Route in diesem Jahr vorher ab und verläuft entlang des Volksparks zum Alexanderplatz und von dort weiter nach Kreuzberg. Das Ende der Demo ist um 22 Uhr vorgesehen.

Start: Bernauer Straße (in Höhe Mauerpark)

Eberswalder Straße

Danziger Straße

Kniprodestraße

Am Friedrichshain

Otto-Braun-Straße

Mollstraße

Karl-Liebknecht-Straße

Spandauer Straße

Mühlendamm

Gertraudenstraße

Axel-Springer-Straße

Ende: Axel-Springer-Straße/Oranienstraße

"Zug der Liebe" 2023 in Berlin: Afterparty im Ritter Butzke

Am Tag der Techno-Demo (26. August) findet im Ritter Butzke die offizielle Afterparty zum "Zug der Liebe" statt. Start ist bereits um 21 Uhr. Tickets für die Afterparty auf fünf Floors kosten 15 Euro. Die Tickets sollten im Vorverkauf über die Website des Clubs gekauft werden.

"Zug der Liebe": Die schönsten Fotos der Techno-Demo

Zug der Liebe 2022 in Berlin: "Bass gegen Rechts" steht auf einem Schild in der tanzenden Menschenmenge. Foto: Annette Riedl / dpa

DJ Motte geht hinter einem Wagen. Die Parade ist als Demonstration für mehr soziales Engagement gedacht. Foto: Annette Riedl / dpa

Tom (l) und Travestiekünstler Jacky-Oh Weinhaus küssen sich während der Technoparade "Zug der Liebe". Foto: Annette Riedl / dpa

Menschen tanzen zur Musik. Foto: Annette Riedl / dpa

Menschen küssen sich während der Technoparade "Zug der Liebe". Foto: Annette Riedl / dpa



Die Veranstalter wollen unter dem Motto "Sichtbar machen" auf zahlreiche gemeinnützige Initiativen aufmerksam machen. Foto: Annette Riedl / dpa

Ein Mann mit Hasenmaske tanzt auf der Straße. Foto: Annette Riedl / dpa

Menschen folgen der Technoparade "Zug der Liebe". Foto: Annette Riedl / dpa

Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) und Putzfahrzeuge reinigen die Straße direkt hinter dem "Zug der Liebe". Foto: Annette Riedl / dpa