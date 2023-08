Berlins beste Hundesportlerin: Fährtenlesen ist ihre Leidenschaft

Training in Pankow Beste Hundesportlerin gibt Tipps zur Tierhaltung via TikTok

Berlin/Leegebruch. „Such“ ruft Vivienne Bauer und „Cute“ an ihrer Seite springt auf. Begierig steckt die Malinois-Hündin ihre Nase ins Gras, folgt konzentriert der Spur von „Bodenverletzungen“, die auf dem Gelände des Hundesportvereins Berlin-Buchholz gelegt wurden. Die 18-jährige Auszubildende ist gerade zurück aus dem baden-württembergischen Hechingen, wo sie Deutsche Jugendmeisterin im Gebrauchshundesport geworden ist. Außerdem gibt Vivienne mit dem Account „ViBaDog“ Tausenden Followern auf TikTok (63.000 Abonnenten) und Instagram (25.000) Tipps zur Hundehaltung.

Im Mittelpunkt des Sports steht aber nicht, wie süß Hündin „Cute“ dabei aussieht, sondern ihre Fähigkeiten in den Disziplinen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst. Was den Reiz ausmacht und ob das Power-Duo bei der Suche nach Wildschwein oder Löwin hätte helfen können, klärt der Besuch auf dem Hundeplatz in Französisch Buchholz.

Pankow: Beste Nachwuchs-Hundesportlerin trainiert in Französisch Buchholz

„Cute“ ist mein erster eigener Hund“, erzählt Vivienne. Von der Mutter Joanna, die eine Hundeschule leitet, hat die angehende Bankkauffrau aus Leegebruch im Landkreis Oberhavel die Leidenschaft für die Tiere in die Wiege gelegt bekommen. Früh unterstützt sie im Betrieb der Mutter und hilft bei der Ausbildung von Familienhunden, beweist sich dabei auch an anspruchsvollen Rassen wie den Mailnois, oft einfach „Mali“ genannt. Dabei erwacht schnell der Wunsch in ihr, „mehr“ mit den Tieren zu machen. Eine Bekannte der Mutter führt Vivienne schließlich in den Gebrauchshundesport ein.

„Danach war beschlossen: ich kann nicht mehr ohne eigenen Hund“, sagt die heute 18-Jährige. Vor fünf Jahren zieht „Cute“ bei ihr ein. Sukzessive bereitet sie die Hündin auf den Sport vor, der große Anforderungen an die Fitness des Tieres stellt. Zur Disziplin Unterordnung gehört nicht nur das Bei-Fuß gehen, sondern auch das Überspringen von ein Meter hohen Hindernissen, im Schutzdienst müssen die Hunde gezielt einen Schutzärmel fassen, festhalten und auf Befehl auch sofort wieder davon ablassen können. Dritte sogenannte Abteilung des Sports ist die Fährtenarbeit. Dabei gilt es nicht nur einen bestimmten Geruch aufzuspüren, sondern der Spur der Bodenverletzungen – etwa plattgetretener Grashalme – so exakt wie möglich zu folgen.

Malte Achtnicht ist Vorsitzender des Hundesportvereins Berlin-Buchholz und trainiert regelmäßig mit Vivi und ihren Hunden.

Foto: Marc R. Hofmann / BM

„Das ist wie im Hochleistungssport beim Menschen“, erklärt Vorsitzender Malte Achtnicht vom Hundesportverein Berlin-Buchholz über den Gebrauchshundesport. Demnach gibt es auch für die Tiere spezielles Proteinfutter, dazu Elektrolyte, zum trainieren der Nackenmuskulatur wird ein drei Kilogramm schwerer Gewichts-Dummy eingesetzt. In den 13 Wochen vor einem Wettkampf werden alle drei Disziplinen möglichst an sechs Tagen in der Woche eingeübt, dazu kommt Ausdauertraining und mitunter sogar Physiotherapie. Vivienne ergänzt: „Erst mit etwa drei Jahren sind die Hunde dann soweit, dass sie im Wettkampf eingesetzt werden können.“

Ziel ist die Weltmeisterschaft im Gebrauchshundesport

Dazu müssen die Tiere jedoch auch die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Typische Rassen sind neben dem Belgischen Schäferhund (der Malinois ist die Kurzhaar-Variante) auch der Deutsche Schäferhund, Rottweiler, Dobermann, Boxer, aber auch Hovawart oder Riesenschnauzer. „Festgelegt ist das aber nicht. Jeder Hund, der körperlich und mental dazu in der Lage ist, darf teilnehmen“, so Achtnicht.

Auch der erst vier Monate alte Malinois-Welpe „Amigo“ beherrscht schon erste Kommandos.

Foto: Marc R. Hofmann / BM

Vivienne brennt dermaßen für den Sport, „dass dafür praktisch meine komplette Freizeit drauf geht“, sagt sie. Und das wird absehbar wohl auch so bleiben, denn erst im Frühjahr hat sie sich mit „Amigo“ noch einen zweiten Malinois angeschafft. Während andere zum 18. Geburtstag lieber Party-Urlaub auf Mallorca machen würden, hat Vivienne ihren gesamten Jahresurlaub genommen, um den Welpen einzugewöhnen. Gerade vier Monate alt, hört er bereits auf erste Kommandos. Er könnte „Cute“ nachfolgen, wenn sie mit acht oder neun Jahren in „Rente“ gehen darf.

Doch noch ist es lange nicht so weit. Vivienne hat noch große Pläne für sich und ihre Hündin. Ziel für das nächste Jahr ist der Wettkampf bei den Erwachsenen. „Mein Traum ist, in zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft anzutreten“, sagt sie. Dafür qualifizieren sich lediglich die besten fünf bei den Erwachsenen. Wer sieht, wie resolut die 18-Jährige ihre Hündin führt, die ihr auf Schritt und Tritt folgt, begierig auf das nächste Kommando wartend, hat jedoch kaum Zweifel, dass dieses Ziel zum Greifen nah ist.

Stolz: Vivienne Bauer mit „Cute“ nach dem Gewinn der Deutschen Jugendmeisterschaft im Gebrauchshundesport im baden-württembergischen Hechingen.

Foto: Joanna BaueR

Schwieriger wird es dagegen mit dem Aufspüren einer vermeintlichen Löwin in Berlin oder Brandenburg. „Fährte ist zwar meine Lieblingsdisziplin“, sagt Vivienne. Die Suche von Wildtieren ist aber im Gebrauchshundesport nicht vorgesehen. „Dazu müssten wir wissen, wo die Spur beginnt“, sagt sie. Denn in der Ausbildung lernen die Hunde, einer eigens präparierten Fährte zu folgen. Wildspuren sollen dabei möglichst ignoriert werden.