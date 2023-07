„Jurassic Park“ – Diese Dinos in Pankow sind ein teurer Spaß

Dino-Ausstellung „Jurassic Freizeit Park“ in Berlin-Pankow bietet Abwechslung direkt in der Stadt, kostet aber auch eine Kleinigkeit.

Fleischfresser, keine Frage! Der Spinosaurus in der Dino-Ausstellung in Prenzlauer Berg reißt das Maul weit auf.

Berlin. Fauchende Saurier, die sich bewegen, Dinos, auf denen geklettert werden kann und Hüpfburgen mit Motiven aus der Zeit vor Jahrmillionen Jahren: Noch bis zum 30. Juli können Besucherinnen und Besucher die Giganten der Urzeit in Berlin-Prenzlauer Berg erleben.

„Je größer, desto besser“, findet etwa Fabian. Der Zehnjährige kommt direkt aus der Nachbarschaft und ist gleich zu Beginn der Ferien mit seiner Mutter Agnieszka in den „Jurassic Freizeit Park“ gekommen, der auf der Wiese und in Zelten an der Danziger Straße Ecke Kniprodestraße gastiert. Während er die Dino-Bücher zu Hause etwas dröge findet, interessieren ihn die Tiere in (fast) lebensechter Größe gleich viel mehr. Auf die Hüpfburg will er später trotzdem noch. Rund zwei Stunden wird ihn die Ausstellung beschäftigt halten, schätzt die Mutter.

Dino-Ausstellung macht in Pankow Station

„Kinder sollen hier alles anfassen können und dürfen auf einigen Dinos auch klettern“, erklärt Mitarbeiterin Nathalie Schmidt das Konzept der 10.000 Quadratmeter großen Ausstellung mit 70 Exponaten. Sie soll bewusst unterhalten und nicht wie ein Museum wirken. Das klappt offenbar auch: Familien machen Fotos, stecken ihre Köpfe in die großen Mäuler der Urzeittiere. Die Kinder sollen Gelegenheit haben, etwas zu lernen, sich aber gleichzeitig auch einfach auf den Hüpfburgen im Dino-Stil austoben können, so Schmidt. Für die ganz kleinen Besucher gibt es eine Bimmelbahn.

Fabian (10) findet die Dinos in der Ausstellung viel beeindruckender als im Buch zu Hause.

Über den Tag verteilt steigt regelmäßig ein Mitarbeiter in ein Dino-Kostüm, läuft durch die Ausstellung, erzählt Schmidt. „Manchmal wird er dabei von den Kindern gejagt.“ Sie ist seit 15 Jahren dabei. „Mein Favorit ist der Flugsaurier, der direkt über dem Eingang sitzt. Viele der jungen Besucher seien so gut informiert, dass sie ihr noch etwas über die Tiere erzählten.

Mehr Dinos in Berlin: Dinos bevölkern auch den Tierpark

In der Nähe der Exponate angebrachte Tafeln informieren über die Besonderheiten der Saurier. Wer keine Geduld zum Lesen hat, kann sich einen Film über das Leben der Giganten ansehen. Ein Teil der Ausstellung befindet sich in Zelten, bietet so auch Zeitvertreib, wenn mal ein Schauer aufkommt.

T-Rex und Konsorten erwarten Besucherinnen und Besucher im überdachten Teil der Ausstellung.

Ein Zelt im hinteren Teil der Ausstellung ist etwas abgedunkelt. Ein mit einem Spot angestrahlter T-Rex empfängt die Besucher am Eingang, faucht und bewegt sich. Für jüngere Besucher kann das ein bisschen einschüchternd wirken. „Hier ist aber nichts brutal“, beruhigt Schmidt.

Mehr aus Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee:

So ist der Besuch gerade für Familien mit Kindern eine Überlegung für einen Tag in Berlin, auch wenn die Saurier aus Polyester mit ihren digitalen Vorbildern aus „Jurassic Park“ nicht ganz mithalten können. Mit 12 Euro regulärem und 10 Euro rabattiertem Eintritt (mit Flyer) pro Person gehört die Unternehmung allerdings zu den teureren Vergnügungen.

Jurassic Freizeit Park: Noch bis 30.7.2023, Mi-Fr 14-19 Uhr, So+Sa 11-19 Uhr, Mo+Di geschlossen, Eintritt 12 Euro, mit Gutschein 10 Euro, Haltestelle Kniprodestraße/Danziger Straße, Info-Telefon unter 0176/233 274 01.