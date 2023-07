Sommerferien-Schock: Deutsche Bahn koppelt Berlin-Pankow von Badeseen ab

Ausflügler ausgebremst: Fabrikneue und klimatisierte Züge der Linie S8 enden in Pankow-Blankenburg. Bis zum Badesee braucht man per Bus etwa 40 Minuten.

Berlin. Vollklimatisierte Züge aus Prenzlauer Berg und Pankow direkt an die Badeseen im Barnim – dieser Traum hat sich mit einer neuen Baustelle auf der S-Bahnlinie 8 zerschlagen. Zwar verfügt die Linie nun als eine der ersten in Berlin komplett über Wagen der neuesten Generation mit kühlem Gebläse. Allerdings ist nun schon am S-Bahnhof Blankenburg Schluss. Wer weiter an den Kiessee in Mühlenbeck Mönchmühle fahren will oder an den Summter See, muss im Ersatzverkehr mit Bussen schwitzen. Und das in den Sommerferien.

Bis zum 13. August will die Deutsche Bahn unvermeidliche Arbeiten für ein elektrisches Stellwerk abwickeln. Baumaßnahmen, die man bewusst für diese Zeit vorgesehen hat, weil nun weniger Pendler unterwegs sind. Allerdings trifft man so Ferien-Fahrgäste, die sich mit Deutschland-Ticket auf den kurzen Weg ins Berliner Umland begeben wollten.

• Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und die Einschränkungen sind Mitte August noch längst nicht vorbei. Auf dem Abschnitt zwischen Pankow und Karow und auf dem Part nach Mönchmühle kommt es an Wochenenden vom 15. September bis Betriebsschluss am 18. September zu einer weiteren Sperrung. Und eine dritte Bauetappe betrifft die Zeit der Herbstferien im Zeitraum vom 20. Oktober bis 3. November. Auch dann stehen auf dem Streckenstück in Richtung Barnim die Züge still.

Busse statt Bahnen in den Barnim: Von Pankow aus braucht man über 40 Minuten

Wer bei über 30 Grad trotz des Schienenersatzverkehrs mit dem Bus zum Kiessee in Mönchmühle aufbrechen will, muss sich auf erheblich längere Fahrzeiten gefasst machen. Über 40 Minuten benötigt man nun mit Umstieg auf Ersatzbusse allein ab dem S-Bahnhof Pankow – während man ansonsten kaum mehr als 15 bräuchte. Und eine knappe Dreiviertelstunde ist auch nur dann realistisch, wenn der Ersatzbus nicht im Ferien-Abreiseverkehr in Richtung Ostsee stecken bleibt.

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin-Pankow:

• Drei U-Bahnlinien für Weißensee: Antonplatz als neuer Alex?

• Letzte Generation: Pankow verlangt fünfstellige Summer von Klimaklebern

• Pankow stoppt Auto-Chaos in Fahrradstraße mit Pollern

Dass der Streckenast der Linien S8 und S2, die so genannte Stettiner Bahn, zu den bauträchtigsten und störanfälligsten der Berliner S-Bahn gehört, hatte der Senat erst kürzlich auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Johannes Kraft bestätigt. In den Jahren 2024 und 2025 sind weitere Bauarbeiten mit Streckensperrungen bereits fest eingeplant – auch dann zu Ferienzeiten.

Alle Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Lesen Sie hier alle News auf der Pankow-Seite der Morgenpost

• Traurige Bitte: Oskar aus Pankow braucht 80.000 Euro für seinen Vater

• Kleingarten-Affäre: Erste Investor macht kurzen Prozess