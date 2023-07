Freibäder: Probleme verteilen sich ungleich über die Stadt

Die Situation in den Berliner Freibädern ist tagsüber meist noch ruhig. Doch Mitarbeiter befürchten Probleme in diesen Schwimmbädern.

An sommerlich warmen Tag wie diesen ist das Prinzenbad in Kreuzberg bereits zu Ferienbeginn gut gefüllt.

Berlin. Die Schließung des Columbiabads in Neukölln hat vorerst noch nicht zum Ansturm auf andere Freibäder und eine Verlagerung von Problemen innerhalb Berlins geführt. So liefert etwa das Sommerbad Am Insulaner in Steglitz ein ruhiges Bild. Es war am frühen Nachmittag gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Zum Ferienstart waren viele Familien vor Ort. „Es ist ruhig“, sagte der Einsatzleiter einer Sicherheitsfirma, der vor Ort patrouillierte. Weiter äußern wollte er sich aber nicht, etwa dazu, ob es sonst nicht so ruhig sei.

Am Sonntag hatte es neben dem Polizei-Einsatz am Columbiabad auch einen Einsatz im Prinzenbad gegeben. Mehrere junge Männer hatten sich eine Schlägerei geliefert. Eine bis dato am Columbiabad stationierte mobile Wache der Polizei wurde nach dessen Schließung jetzt zum Prinzenbad verlegt. Eine Mitarbeiterin der Bäder-Betriebe, die in verschiedenen Freibädern zum Einsatz kommt, sagte, es sei in Ordnung im Prinzenbad in Kreuzberg, in den Sommerbädern Pankow und Am Insulaner schlimmer. „Dort sind Leute, die Probleme machen“, so die Frau.

Berlin: Freibäder in Pankow und Steglitz sorgen noch für Probleme

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Eindruck, dass sich die Gäste, die Probleme machen, vornehmlich im Sommerbad Pankow aufhalten, wird durch den Security-Dienst gestützt, der am Eingang die Leute kontrolliert, sondern auch durch die Polizeipräsenz auf dem Gelände des Sommerbads. Nicht weit vom Becken entfernt sitzen fünf Beamtinnen und Beamten in einem Polizeifahrzeug. Sie plaudern, nehmen einen Snack zu sich oder schauen auf ihr Smartphone. Laut einer Polizeisprecherin sind die Kolleginnen und Kollegen seit Beginn des Sommers hier täglich im Einsatz.

Die Sommerbäder Am Insulaner in Steglitz (Bild) und in Pankow sorgen noch für Probleme.

Foto: Gregor Fischer / dpa

Im Wasser und am Rand spielen kreischende Kinder, ein paar Gäste ziehen ihre Bahnen, aber von randalierenden Jugendlichen, die die Rutsche besetzen, fehlt jetzt jede Spur. Ohnehin sind Rutsche und Sprungturm weiterhin gesperrt, was eine Besucherin, die nicht namentlich genannt werden will, stört. „Es ist schade für meine Tochter. Sie wäre gerne gerutscht.“ Die Gewalt unter Jugendlichen, die zu den Einschränkungen geführt hat, findet sie aber nicht überraschend. „Das gab es schon in meiner Jugend.“

Badegast wünscht sich mehr Durchgriffsrechte des Schwimmbad-Personals

Für Badegast Nils hingegen hat sich die Situation verschlimmert. „Es ist alles ziemlich verkommen mittlerweile in den Freibädern. Da muss man pragmatisch vorgehen“, sagt er in Bezug auf die Polizeipräsenz. Auffällige Gruppen sollten Hausverbot bekommen und Bademeister mit anderen Befugnissen ausgestattet und besser ausgebildet werden. „Früher waren die Bademeister die Kings, heute ähneln sie eher dem Ordnungsamt.“

Mehr zum Thema Freibäder in Berlin:

Im Sommerbad Am Insulaner merkt man deutlicher, dass die Schulferien begonnen haben: Das Bad ist größtenteils von Gruppen von Grundschülern oder Jugendlichen und vereinzelt Familien besucht. Die Gruppen bevölkern das Spaßbecken und die Rutsche. Sie toben, spielen und rangeln ohne Rücksicht auf Verluste. Doch ist bei den Aktionen nichts dabei, was einen Bademeister zwingt, einzugreifen. Vereinzelt geht einer der Lebensretter auf Patrouille, um nach dem rechten zu schauen. Auch Security-Männer sind unterwegs, doch es bleibt ruhig.

Nachdem das Columbiabad geschlossen wurde, ist das Sommerbad Am Insulaner für manchen zur Alternative geworden. Zwei Jugendliche aus Tempelhof erzählen auf Nachfrage, dass sie normalerweise in das Columbiabad gehen würden, aber jetzt, da es geschlossen ist, seien sie mit ihren Freunden hierhergekommen. „Wir wollten auf jeden Fall bei dem Wetter, baden gehen“ erklärt einer der Jugendlichen. Zumindest der Andrang wird bei der Wettervorhersage also anhalten.