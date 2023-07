Berlin-Buch: Hier eröffnet die Schule der Zukunft

In Buch ist eine neue Grundschule für 576 Kinder entstanden. Eine neue Kombination der Lehrräume soll sie zur Schule der Zukunft machen

Berlin. „So viel Platz. Ganz schön Luxus“, sagt eine langjährige Anwohnerin des Pankower Ortsteils Buch. Die Rentnerin ging zu DDR-Zeiten hier in der Karower Chaussee in die damalige Polytechnische Oberschule (POS), „von der ersten bis zur zehnten Klasse“. Der alte Stahlbetonskelett-Bau, der seit dem Wegzug der Hufeland-Oberschule 2010 leer stand, wurde 2021 abgerissen. „Und jetzt? So ein großes Gebäude nur für die ersten sechs Klassen.“

Berlin: Platzknappheit ist hier kein Thema

Tatsächlich macht der neue Viergeschosser Eindruck: Während die graue Fassade nur wenige Farbtupfer abbekommen hat, ist drinnen alles bunt gestaltet. Die Räume sind hell, die Decken hoch, vom Treppenhaus führt eine Schuhwechselzone ins „Forum“, einen Großraum mit gepolsterten Sitzgelegenheiten. Von hier gelangen die Kinder in sämtliche Räume, Flure gibt es keine mehr, alles ist behindertengerecht. Klassenräume existieren zwar noch, daneben aber auch viele separate Einheiten, in denen die Schüler in kleineren Gruppen lernen können. „Die Räume stehen den Kindern nicht nur zum Lernen, sondern auch zum Zeitvertreib und zur Erholung zur Verfügung“, erklärt Schulleiter Marcel Ricken.

Vor zwei Wochen ist seine noch übersichtliche Schulgemeinschaft – vier erste Klassen, sechs Lehrkräfte und sechs Erzieherinnen – aus drei Schulen in der Umgebung eingezogen. Insgesamt 576 Kinder sollen hier bei Vollbetrieb lernen können. Etwa 170 Schüler werden es kommendes Schuljahr sein, rund 400 Plätze bleiben so zunächst frei. Wegen des Lehrermangels? „Damit hat es nichts zu tun“, sagt Ricken, „wir sind genügend belegt – auch, weil wir aktiv geworben haben.“ Die Schülerschaft soll vielmehr organisch wachsen, jedes Jahr ein weiterer Zug dazukommen. Das Ziel: vier Klassen pro Jahrgangsstufe, dazu zwei „Willkommensklassen“ mit Kindern aus eingewanderten oder geflüchteten Familien. Auf den Lerninseln in jeder Etage sollen sie jahrgangsübergreifend zusammen lernen.

Compartment-Prinzip soll Schule machen

Bei den Verantwortlichen ist man überzeugt von dem üppigen Angebot. „Das hier ist die Schule der Zukunft“, sagt der Staatssekretär für Bauen, Alexander Slotty (SPD), über die 50. Grundschule für den besonders wachstumsstarken und kinderreichen Bezirk Pankow. Fachleute aus der ganzen Welt kämen in die Stadt, so groß sei das Interesse an dem Compartment-Prinzip und der modularen Bauweise mit tausenden fabrikgefertigten Einzelteilen. 54 Millionen Euro hat der Bau gekostet.

Pankows 50. Grundschule in Buch soll mit dem Compartment-Prinzip zum Vorbild für ganz Berlin werden.

Foto: Stefan Schilde / BM

Im Rahmen seiner Schulbauoffensive will der Senat bis 2030 insgesamt 25 neue Schulen errichten, fünf davon im Bezirk Pankow. „Drei von insgesamt elf Milliarden aus dem Senatshaushalt werden in den Bau und Erhalt von Schulen fließen“, sagt Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU), die laut wie eine Lehrerin sprechen musste, nachdem das Bühnenmikrofon den Geist aufgegeben hatte. „5000 neue Schulplätze wollen wir bis Beginn des kommenden Schuljahrs schaffen“, so das Ziel der neuen Landesregierung.

Neue Schule soll auch ihrem Kiez in Pankow zur Verfügung stehen

Die große Drei-Felder-Sporthalle soll künftig auch Vereins- und Freizeitsportlern sowie Anwohnern zur Verfügung stehen, dasselbe sei auch für andere Räume im Schulgebäude denkbar. „Wir wollen als Schule mit dem Stadtteil, mit dem Kiez zusammenwachsen“, sagt Schulleiter Ricken.

Ein paar offene Punkte gibt es dennoch. Der Pausenhof bietet zwar reichlich Platz zum Spielen und Toben. Nach Schattenplätze, an denen die Kinder an heißen Tagen Schutz vor der Sonne finden, sucht man allerdings vergeblich. Ebenfalls hinterfragbar: Der Aktivbereich hinter dem Tartan-Sportplatz mit Laufbahn soll einen schwarzen Gussasphalt-Untergrund bekommen. „Dass Kinder bei sengender Hitze darauf spielen sollen, finde ich unglücklich“, sagt einer der Arbeiter, die gerade den Boden versiegeln. Ziel ist es, due Außenanlagen bis Jahresende komplett fertig zu stellen.

Auch Marcel Ricken hat sich etwas vorgenommen: Eine echte Schulgemeinschaft soll entstehen – Schüler, Lehrer und vor allem Eltern. Er beschreibt eine Szene kurz nach dem Schuleinzug. „Eine Mutter brachte gerade ihr Kind zur Schule, als eine andere Mutter, die gerade dasselbe getan hatte, das Gebäude verließ. Beide Mütter gingen grußlos aneinander vorbei“, sagte Ricken. Für ihn symbolisch dafür, dass noch einiges zu tun sei. Er will die Eltern ermuntern, sich einzubringen. „Und zwar nicht nur am Elternabend.“ Doch bevor es so weit ist, will wünscht er sich erst einmal eines: „so richtig ankommen“.