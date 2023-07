Berliner Lost Place zu! Hier schließt Sambia die fast verlorene Feuer-Villa

Nach Jahren der nachlässigen Grundstückssicherung lässt die Republik Sambia jetzt Schlupflöcher an der Villa vor Schönholz in Pankow schließen.

Berlin. Plötzlich herrscht Geschäftigkeit auf einem der traurigsten Lost-Place-Grundstücke in Berlin-Pankow: Arbeiter verrammeln Fenster der Villa vor Schönholz, beseitigen Gestrüpp und abgebrochene Äste, schließen die Zugänge zu einem Prachtbau, der vor zwei Wochen beinahe durch einen Brand vernichtet worden wäre.

So wie vom Bezirksamt Pankow angekündigt, hat die Republik Sambia offenbar eine Lösung veranlasst, um Unbefugten den Zutritt zu versperren – und damit weitere Fälle von Brandstiftung zu vermeiden. Seit Dienstag ist es für Abenteurer und Obdachlose praktisch unmöglich, die in den 1880er Jahren erbaute Villa mit wechselvoller Geschichte zu betreten.

• Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Es ist auf jeden Fall gut, was hier geschieht, aber wir müssen sehen, wie lange die Absicherung hält“, erklärt Heimatkundler Christian Bormann, der seit Monaten für die Rettung der früheren Ausflugsgaststätte „Tivoli“ an der Schönholzer Heide kämpft. Gemeinsam mit der sambischen Aktivistin Lunia Haras hatte der Berliner Lost Place-Blogger zwischenzeitlich sogar im afrikanischen Land eine Informationskampagne gestartet, um die Villa zu retten.

Nach Verhandlungen mit Auswärtigem Amt: Lost Place in Berlin-Pankow gesichert

Schäden an Bäumen und Bauwerk werden beseitigt: An der Villa vor Schönholz in Pankow laufen erstmals seit Jahren Bauarbeiten.

Foto: Privat / Berliner Morgenpost

Nun scheinen aber die Verhandlungen des Auswärtigen Amts auf Wunsch des Bezirksamts Pankow Wirkung gezeigt zu haben. Zuletzt hatte Baustadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) angekündigt, dass die Republik Sambia auf das Eindringen von Unbefugten reagieren will.

Villa vor Schönholz in Berlin-Pankow – lesen Sie mehr:

• Pankows Leichenvilla: Die morbide Geschichte des „Lost Place“

• Sambia-Villa in Pankow: Drama um „Lost Place“ nimmt überraschende Wendung

• „Lost Place“-Villa: Flammender Appell an Sambia

• Botschaftsvilla in Pankow: Sambias Schatz zerfällt

• Sambia-Villa in Pankow: Angst, dass nur der Abriss bleibt

Die Aufräumarbeiten auf dem Villengrundstück in Pankow dauern wohl mehrere Tage an.

Foto: Privat / Berliner Morgenpost

Offen bleibt, ob es sich lediglich um eine Notsicherung handelt oder um den Anfang einer großen Lösung. Zuletzt schienen mehrere verschiedene Optionen möglich. Zum einen regte der CDU-Abgeordnete Lars Bocian an, die Villa durch eine so genannte Rückübereignung zurück in den Besitz des Landes Berlin zu holen. Zum anderen nannte der Bezirk Pankow das Villen-Grundstück als eine der 37 Brachflächen, die man per Vorkaufsrecht für Wohnungsbauprojekte heranziehen könnte.

Beide Verfahren sind aber nicht möglich, ohne Kooperation der Republik Sambia, der das Haus seit 1999 gehört.

Alle Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Alle aktuellen Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Bizarrer Trend: Nächster Baum in Prenzlauer Berg zerhackt

• Kleingarten-Skandal in Pankow: Aufregung um „Todesliste“