Park & Ride auf DDR-Niveau: Pankows größter Pendlerparkplatz fällt im Test durch

Berlin. Zwischen einem Opel, der bis zur Radnabe in einer tiefen Pfütze steckt und mehreren Schlafplätzen für Obdachlose schütteln zwei Tester den Kopf. Nein, für die Park-and-Ride-Anlage am S-Bahnhof Pankow Heinersdorf, mit 420 Parkplätzen eine der größten Stellflächen dieser Art in Berlin, kann es kein gutes Zeugnis geben. Schon die Adresse lässt Ungutes erahnen: Pankows größter Pendlerparkplatz liegt teils unter einer Autobahnbrücke in der Straße am „Feuchten Winkel“.

Die Tester, das sind Bernd Töpfer und Frank Fleischhauer vom Automobilclub ACE. Und diese Untersuchung unweit des bekannten Rundlokschuppens am Pankower Tor gehört zu einer deutschlandweiten Analyse. In den nächsten Wochen möchte der Club möglichst alle größeren Park-and- Ride-Anlagen Deutschlands bewerten. Sicherheit, Beleuchtung, Barrierefreiheit und ein übersichtlicher, möglichst kurzer Weg zur Bahn – das sind die entscheidenden Kriterien. Am Ende gibt es drei Kategorien: Exzellent, bestanden, durchgefallen.

Und in Berlin landeten bislang alle Park-and-Ride-Plätze in den beiden unteren Kategorien. Dass nun Am Feuchten Winkel ausgerechnet der wichtigste Pendlerstellplatz im Berliner Nordosten mies abschneidet, ist eine Enttäuschung, aber keine Überraschung. Auf dem rissigen Betonplatz, dem die Tester DDR-Niveau bescheinigen, existiert nicht einmal eine Handvoll Laternen. Teile der Anlage lassen sich nur erreichen, wenn man an einer gefährlichen, dunklen Stelle die Straßenseite wechselt – ohne Ampel oder Zebrastreifen. Stufen und Schwellen machen Rollstuhlfahrern das Leben schwer.

Park & Ride in Berlin: Von E-Ladesäulen und Toiletten keine Spur

Bis zur Radnabe in der Pfütze: Alltag an der Park-and-Ride-Anlage Pankow-Heinersdorf.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Zugleich fehlen Merkmale, die eine moderne und guten Park-and-Ride-Anlage auszeichnen würden. „Zum Beispiel Elektroladesäulen und Toiletten“, nennt Fleischhauer Errungenschaften, die man in Heinersdorf vergeblich sucht – wie an wohl allen Berliner Pendlerparkplätzen.

„Die Stadt ist überfüllt mit Autos. Auch deshalb, weil der Anreiz zum Umsteigen auf Bahnen fehlt“, gibt Fleischhauer zu bedenken. Und die fehlenden Anreize im Fall von Stellplätzen schlagen sich in den Testbögen wider. Worum es im Fall von Berlin geht, ist eine Entscheidung für 350.000 Pendler, die täglich aus dem Umland kommen. Rund 70 Prozent von ihnen setzen dabei aufs Auto. Offenbar, weil ein Umstieg auf Bahnen für sie nicht in Frage kommt.

Größte Anlage in Pankow hat noch nicht einmal Behindertenplätze

Bernd Töpfer, Tino Schopf und Frank Fleischhauer entdecken am P&R-Platz Pankow-Heinersdorf etliche Mängel. Behindertenparkplätze, Toiletten und E-Ladesäulen fehlen komplett.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

SPD-Verkehrsexperte Tino Schopf begleitet die Tester an diesem Vormittag in Pankow, weil er es für nötig hält, den Anreiz zum Umsteigen zu erhöhen. „Wir haben im Koalitionsvertrag verankert, mehr Park-and- Ride und mehr Mobilitätshubs zu schaffen. Dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen“, meint Schopf. Gerade in Zeiten, wenn das Deutschlandticket Anreize zum Bahn-Pendeln setzt, brauche es in Berlin vernünftige Umstiegslösungen.

Im Fall des Platzes in Pankow-Heinersdorf könnte man selbst mit einfachen Mitteln schon viel erreichen. Etwa, wenn man auf dem rissigen Beton separate Behindertenparkplätze markiert. Denn zwischen dem Pfützen-Opel und den Obdachlosen-Matten gibt es nicht einmal die.

