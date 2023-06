Sommerbad Pankow: Erneut körperliche Auseinandersetzungen - Gewalt

Berlin. Erneut gab es Gewalt in einem Berliner Schwimmbad. Am Sonntagnachmittag gerieten im Sommerbad Pankow zwei junge Männer mit dem dortigen Personal aneinander, wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte.

Demnach seien die drei Mitarbeiter gegen 16.45 Uhr von Badegästen angesprochen und auf das Duo aufmerksam gemacht worden. Es habe der Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen die beiden 23-Jährigen im Raum gestanden. Die Sicherheitskräfte hätten die Männer dann in einen Raum geführt, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den fünf Personen kam. Einer der 23-Jährigen soll dabei an der Schulter verletzt worden sein, der andere habe über Schmerzen in Brust, Bauch und Hand geklagt. Einer der Sicherheitskräfte habe ebenfalls eine Verletzung an der Hand erlitten.

Der Vorwurf der sexuellen Belästigung habe ausgeräumt werden können, heißt es von der Polizei weiter. Stattdessen würden nun Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Freiheitsberaubung geführt. Lesen Sie auch: Gewalt im Schwimmbad – Kontrollen und Hausverbote gefordert

Schlägerei mit 30 Personen erst in der vergangenen Woche

In Berlin kommt es seit Jahren immer wieder zu Gewalt in Schwimmbädern. Im Sommerbad Pankow eskalierte in der vergangenen Woche ein Streit. Es kam zu einer Schlägerei, an der rund 30 Menschen beteiligt waren.

Trotz Vorfällen wie dieser sei die Situation in Berlins mehr als 60 Bädern nach wie vor „familiär“, sagte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die meisten Besucherinnen und Besucher würden nie in Berührung mit solchen Vorfällen kommen.

Dennoch sehe der Senat jeden einzelnen Vorfall kritisch, erklärte Hochgrebe weiter. Die Polizei errichte im Nahbereich der Bäder mobile Wachen und beziehe sie „nach Maßgabe freier Ressourcen“ in ihre Streifentätigkeit ein. In jedem Bad seien je nach Temperatur und Besucherandrang zwei bis sechs Sicherheitskräfte vor Ort. Mitunter würden von ihnen auch am Einlass Taschenkontrollen durchgeführt werden.

1300 Hausverbote in den vergangenen fünf Jahren

Die Bäder-Betriebe in der Hauptstadt sprachen von Einzelfällen angesichts der vielen Bäder und Öffnungstage in einem langen Sommer mit Millionen Besuchern. Das Unternehmen setzt an heißen Wochenenden Mitarbeiter von privaten Sicherheitsfirmen ein. Rund 1,5 Millionen Euro werden dafür pro Jahr ausgegeben. In den vergangenen fünf Jahren wurden in allen Bädern der Hauptstadt fast 1300 Hausverbote ausgesprochen, wie aus einer Antwort des Senats für Inneres und Sport auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervorgeht.