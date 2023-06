Warum junge Berliner Rettungsschwimmer werden wollen

Angehende Rettungsschwimmer der Berliner Bäder-Betriebe erzählen, was sie an dem Job reizt. Besuch beim Auswahltag im Sommerbad Pankow.

Berlin. Rettungsschwimmer unter blauem Himmel und immer nah am kühlen Nass. Das reizt immer noch viele Menschen. Entsprechend rege ist der Andrang beim „Casting“ der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) im Sommerbad Pankow. Vor allem junge Frauen und Männer sind an diesem Morgen erschienen, um Ihr Können im Becken unter Beweis zu stellen. Dabei wartet durchaus die ein oder andere Herausforderung auf sie, um eine der 40 Stellen zu ergattern, die der kommunale Betrieb über die Sommersaison zu vergeben hat.

Ihr Glück versuchen wollen die Freundinnen Lena Belz und Josefa Große. „Josefa hat mich überredet“, sagt die 24-jährige Lena. Die beiden Studentinnen gehen seit vier Jahren regelmäßig gemeinsam Schwimmen, sind ein bisschen aufgeregt, trauen sich die Aufgabe aber grundsätzlich zu. Josefa schätzt die Zukunftsaussichten: „Das ist ein total praktischer Job, wird überall gesucht, vor allem im Sommer“, so die 23-Jährige.

Das notwendige Rettungsschwimm-Abzeichen in Silber haben die beiden Frauen noch nicht. Bestehen sie das Auswahlverfahren, können sie das jedoch in einem Kurs nachholen, den die Berliner Bäder-Betriebe in Zusammenarbeit mit der DLRG anbieten. Nach Kraulen und Rückenschwimmen müssen sie auch eine Strecke durchtauchen. Beim Sprungturm sind drei Meter Pflicht, fünf oder sieben die Kür. Lena entscheidet sich nach kurzem Zögern für die Mitte, springt vom Fünf-Meter-Brett. „War geil“, sagt sie sichtlich zufrieden, nachdem sie wenige Sekunden später wieder auftaucht.

Obwohl erst 18, tritt Leo Roth von Anbeginn selbstsicher auf. „Ich bin nicht wirklich nervös“, sagt er kurz vor Beginn des Auswahlverfahrens. Er hat bereits einen Lehrgang zum Juniorretter absolviert. Dabei ist Leo durchaus „vorbelastet“. Bereits Vater und Großvater hatten den Rettungsschwimmer-Schein. Der 18-Jährige schätzt an dem Job, viel draußen zu sein, aber auch die Bedeutung der Aufgabe. Als größte Herausforderung sieht er, rechtzeitig zu erkennen, „was noch Spaß und was schon ein Notfall ist“.

Wenige Meter weiter wird bereits eine Puppe gewässert. „Die läuft jetzt langsam voll mit Wasser, wird dadurch so schwer wie ein echter Mensch“, erklärt Claudia Blankennagel aus der Unternehmenskommunikation der Bäder-Betriebe. Die angehenden Rettungsschwimmer müssen im Idealfall so vom Block ins Wasser springen, dass ihr Kopf die ganze Zeit über Wasser bleibt. „Damit sie den Ertrinkenden nicht aus den Augen verlieren“, so Blankennagel.

Bei Max Jeschinowski sieht das bereits ziemlich gekonnt aus. Er schwimmt zielgerichtet auf den Dummy zu, greift ihn vorsichtig und zieht ihn an den Beckenrand. Routiniert sichert er mit einer Hand die Hände der Puppe, während er aus dem Becken klettert. Danach dreht er sie vorsichtig mit dem Rücken zum Beckenrand, ehe er sie aus dem Wasser zieht. Unter den strengen Augen der festangestellten Rettungsschwimmer erklärt Max, wie er er Atmung und Herzschlag überprüfen und danach weiter vorgehen würde. „Sehr gut“, sagt eine der Mitarbeiterinnen des Freibads.

Dass Max bereits so routiniert ist, kommt dabei nicht von ungefähr. Der 26-Jährige studiert Sport und Bio auf Lehramt, hat entsprechende Übungen bereits als Teil seines Studiums absolviert. „Sogar mit echten Menschen“, sagt er. Fünf Meter tief nach einem mehrere Kilo schweren Ring tauchen, Sprung „natürlich“ von Sieben-Meter-Brett, alles „ganz easy“.

So gehört der Berliner von den Kandidaten aus Pankow sicher zu den Favoriten in der Auswahl der Berliner Bäder-Betriebe. Vergangene Woche fand ein Casting im Sommerbad Humboldthain statt, da stellten sich bereits 40 potenzielle Rettungsschwimmer vor. Mit den Kandidaten des heutigen Tages hat das kommunale Unternehmen durchaus die Qual der Wahl.

„Wir haben etwa 40 Vollzeitstellen über den Sommer im Angebot, von denen ein großer Teil auch schon belegt ist“, sagt Claudia Blankennagel. Da die meisten angehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber in Teilzeit arbeiten wollten, ergebe das etwa 60 bis 70 Stellen. Verdient werden können dabei in Vollzeit zwischen gut 2400 bis knapp 2800 Euro brutto, plus Abend- und Feiertagszuschläge.

Übrigens ein Job nicht nur für Schul-Absolventen und Studenten. „Die Mehrzahl ist zwar zwischen 18 und 35, es gibt aber auch immer wieder Bewerber ab 50, die sich umorientieren oder etwas dazuverdienen wollen“, so Blankennagel. Dabei ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern in etwa 50:50. Und: verdiente Kräfte können durchaus in der nächsten Saison wieder anheuern oder werden ab und an auch in die Stammbelegschaft übernommen. Neben Rettungsschwimmern suchen die Berliner Bäder-Betriebe auch noch Kassenpersonal.