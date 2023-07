Lost Places in Berlin: Picknick zwischen Gräbern im Leise-Park

"Grabstellen sind nicht zum Spielen geeignet" lautet ein Hinweisschild, dass man nicht in vielen Parkanlagen finden dürfte. Wer es sucht, wird im Leise-Park in Prenzlauer Berg fündig. Dort hat der Bezirk eine ehemalige Begräbnisfläche erworben und sie zu einem Park umgebaut. Heute finden sich zwischen alten Baumbeständen Grabsteine neben Spielgerüsten und wenn der Hund zu tief gräbt, darf man gespannt sein, was es apportiert. Noch herrscht im Park allerdings Gassiverbot. Alle Infos zu dem ehemaligen Lost Place.

Das sind die Fakten zum ehemaligen Friedhof Leise-Park im Überblick:

Adresse: Heinrich-Roller-Straße 24 / Ecke Prenzlauer Allee, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg

Geschichte: 1858 eröffnet als zweiter Friedhof der evangelischen Gemeinden der Marienkirche und der Nikolaikirche; 1970 wurde der Friedhof geschlossen; nach der Wende zwischen 1991 bis 1995 erneut als Friedhof genutzt; 1995 endgültig geschlossen

Führungen: keine

Status: ehemaliger Lost Place. 2012 wurde die in eine Parkanlage umgestaltete ehemalige Friedhofsfläche der Öffentlichkeit übergeben

Baukosten: etwa 2,3 Millionen Euro

Wo liegt der Leise-Park genau?

Neuer Friedhof von St. Nikolai und St. Marien (Foto 2012)

Foto: picture alliance / dpa | Soeren Stache

Der Leise-Park liegt an der Heinrich-Roller-Straße 24 an der Ecke zur Prenzlauer Allee im Stadtteil Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Standort am besten vom U-Bahnhof Senefelderplatz (U2) zu erreichen. Von dort sind es etwa 11 Minuten Fußweg entlang der Metzer Straße. Näher gelegen ist die Tramhaltestelle Prenzlauer Allee/Metzer Straße (M1, M2) oder die Bushaltestelle Am Friedrichshain (Buslinie 200).

Gibt es Gräber berühmter Persönlichkeiten auf dem Friedhof?

Auf dem St. Marien- und St. Nikolai-Friedhof II befinden sich die Grabstätten einiger berühmter Bürger Berlins und prominente Persönlichkeiten: So wurde hier unter anderem der Schriftsteller Jochen Berg (1948–2009) bestattet, Freygangs Frontmann André Greiner-Pol (1952–2008), der Biophysiker Reinhart Heinrich (1946–2006), die Schauspielerin Maria Kwiatkowsky (1985–2011), der Mathematiker und Bürgerrechtler Ludwig Mehlhorn (1950–2011) sowie die Dokumentarfilm-Regisseurin Petra Tschörtner (1958–2012). Die Gräber befinden sich auf dem weiterhin als Friedhof genutzten Areal südlich des Leise-Parks.

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte des Friedhofs:

Ausgangslage: Ein neuer Friedhof für die Kirchengemeinden

Neuer Friedhof von St. Nikolai und St. Marien (Foto 2012)

Foto: picture alliance / dpa | Soeren Stache

Die Gemeinden der evangelischen Marienkirche und der Nikolaikirche hatten 1802 ihre erste Begräbnisstätte eröffnet. Der alte Friedhof "am Prenzlauer Thor" lag innerhalb der Berliner Stadtmauer und wurde 1814 und 1847 erweitert. Doch auch die nun gut 35.000 Quadratmeter reichten bald nicht mehr aus und die wachsenden Gemeinden mussten neue Areale erschließen. In den 1850er-Jahren erwarben die Gemeinden ein Grundstück unweit der Prenzlauer Allee Nr. 7 und eröffneten 1858 auf dem ehemaligen Weinbergsgelände den Neuen Friedhof St. Marien-St. Nikolai.

Ehemaliger Friedhof Leise-Park: So war die Begräbnisstätte angelegt

Charakteristisch für den damals gut 31.000 Quadratmeter großen Friedhof sind die alten Baumbestände und eine Vielzahl an kunst- und kulturhistorisch wertvoller Grabanlagen. Der Haupteingang befand sich in einer Häuserlücke an der Prenzlauer Allee Nr. 7, die heute durch einen Neubau versperrt ist. Auf dem Friedhof fanden hauptsächlich Reihenbestattungen statt – meist für weniger wohlhabende Anwohner. Im Gegensatz zu den benachbarten Friedhöfen gab es daher weniger Erbbegräbnisstätten.

Vom Eingangstor des Friedhofes an der Prenzlauer Allee führte der Hauptweg entlang der Häuserzeile am Prenzlauer Berg. Dort befanden sich die Friedhofsgebäude in einem Ensemble gruppiert: das Gebäude der Friedhofsverwaltung, eine kleine Leichenhalle, eine Kapelle für die Trauerfeierlichkeiten, Aussegnungs- und Geräteraum und weitere Nutzgebäude. Hinter den Gebäuden knickte der Hauptweg nördlich ab und teilte das Friedhofsgelände bis zum Nebeneingang an der Heinrich-Roller-Straße in zwei symmetrische Areale.

Ehemaliger Friedhof Leise-Park: Zerstörung der Nordwand im Zweiten Weltkrieg

Neuer Friedhof von St. Nikolai und St. Marien (Foto 2012)

Foto: picture alliance / dpa | Soeren Stache

Eine Friedhofsmauer grenzte die Begräbnisstätte zum seit 1814 bestehenden Friedhof I der Georgen-Parochialgemeinde ab, der sich südöstlich anschloss und dessen Zugang an der Greifswalder Straße lag. Die fast geschlossene Ostwand mit Erbbegräbnissen unterschiedlicher Baustile hat sich erhalten. Die Nordwand wurde beim Kampf um Berlin im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute nutzen beide Friedhöfe die auf dem Parochialfriedhof liegende Kapelle mit unterirdischen Leichenkammern, welche im Jahr 1867 nach Plänen von Gustav Erdmann errichtet worden war.

Ehemaliger Friedhof Leise-Park: Der Friedhof in der DDR-Zeit

Neuer Friedhof von St. Nikolai und St. Marien (Foto 2012)

Foto: picture alliance / dpa | Soeren Stache

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewann die Feuerbestattung und die Urnenbeisetzung gegenüber der Erdbestattung stark an Bedeutung und nicht alle Friedhofsflächen in Ostberlin wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren weiterhin benötigt. Der in Pankow gelegene St. Marien- und St. Nikolai-Friedhof II wurde im Jahr 1970 auf Anordnung des Ostberliner Magistrats für neue Beisetzungen geschlossen.

Der Ablauf der Liegefristen und der Pietätsfrist hätte eine Neunutzung des gesamten Friedhofsareals frühestens in den 2000er-Jahren möglich gemacht, aber es kam anders. Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wurde neu über den Bedarf an Friedhofsflächen im Bezirk entschieden. 1991 hob der Berliner Senat den Beschluss der Friedhofsschließung des St. Marien- und St. Nikolai-Friedhofs II wieder auf. Der Friedhof wurde kurzzeitig geöffnet – nur um ihn 1995 erneut zu schließen.

Ehemaliger Friedhof Leise-Park: Streit um Verkauf des Geländes

Ab etwa 2005 wollte die Evangelische Kirche als Eigentümer des Friedhofs nicht mehr benötigte Teilflächen loswerden und verhandelte mit einer Wohnungsbaugesellschaft über den Verkauf. Inzwischen war der Friedhof nach Jahren ohne weitere Nutzung zu einem fast verwunschenen Ort inmitten des quirligen Szenebezirks geworden: Viel üppiges Grün umschloss die Wege entlang von umgestürzten Bäumen und efeuüberrankten Grabsteinen. Wie in einen Dornröschenschlaf versetzt, lag der Friedhof zwischen den Häuserzeilen des Prenzlauer Berg – in einer von Bauunternehmen begehrten Lage.

Gegen die Umwidmung und Bebauung formierte sich Widerstand der Anwohner, die den Platz als grüne Oase erhalten wollten. Nach jahrelangem Streit fand sich ein Kompromiss: Ein Drittel des Geländes mitsamt den Gebäuden der Friedhofsverwaltung und der kleinen Leichenhalle wurde an eine Wohnungsgesellschaft veräußert. Auf einem Drittel wurde der Beerdigungsbetrieb wiederaufgenommen. Dafür wurde die Friedhofsmauer im Südosten durchstoßen, um die Trauerhalle des Georgenfriedhofs mitnutzen zu können. Das letzte Drittel im Nordosten wurde vom Berliner Senat gekauft – hier entstand bis 2012 der Leise-Park.

Ehemaliger Friedhof: Nachnutzung als Parkanlage

Spielplatz: Der Friedhof an der Heinrich-Roller-Straße in Prenzlauer Berg wird als Naherholungsgebiet genutzt

Foto: Sergej Glanze / Glanze , Glanze

Das Konzept für den Park entstand im Herbst 2010 in einem mehrstufigen Beteiligungsverfahren mit Anwohnern, Kindern der benachbarten Heinrich-Roller-Grundschule und einem Landschaftsplanungsbüro. Im Rahmen der Planung wurde deutlich, dass der ursprüngliche leicht verwilderte Charakter des Geländes erhalten und die vorherige Nutzung als Friedhof weiterhin kenntlich bleiben sollte.

Das rund 6600 Quadratmeter großen Areal an der Heinrich-Roller-Straße wurde bis 2012 zu einem Friedhofspark umgestaltet. Heute finden sich Liegewiesen und Spielgeräte auf der Grünanlage, ein barrierefreier Rundweg sowie ein Lehrpfad. Kinder tollen auf hölzernen Spielgerüsten, können einen Hochstand entdecken sowie zu Kletterstapeln hergerichtete alte Grabsteine besteigen. Ein Teil der imposanten Grabanlagen und Grabsteine blieb am Wegesrand erhalten, ein anderer Teil nicht ganz so auffälliger, verbirgt sich nach wie vor hinter wuchernden Ranken.

Leise-Park: Makabrer Fund auf dem ehemaligen Gräberfeld

Wie hier im Friedhofspark an der Pappelallee wurde der ehemalige Friedhof zur Parkanlage umgestaltet.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

2013 wurden menschliche Knochen im Leise-Park entdeckt, nachdem Füchse Teile eines Skelettes freigelegt hatten. Bei ihren Grabungen für einen Fuchsbau waren die Tiere auf Schädelfragmente, Haare und Knochen gestoßen und hatten diese an die Oberfläche transportiert, wo sie durch Parkbesucher gefunden wurden.

Bereits bei der Eröffnung des Parks hatte es Kritik gegeben, die den Umgang mit der Totenruhe betrafen. So hatte der Bezirksverordnete Matthias Böttcher (SPD) eine kleine Anfrage an das Bezirksamt Pankow gestellt. Er wollte erfahren, ob dem Amt Informationen vorlägen, dass Kinder im Leise-Park mit Knochen spielen würden. "Diesbezügliche Berichte von Anwohnern sind dem Bezirksamt nicht bekannt", lautete damals die Antwort. Es gäbe im Park bewusst keine Flächen, die zum Buddeln einladen.

Leise-Park: Herkunft der Skelettreste unklar

Einige erschauderten bei dem Gedanken, dass sich im Boden des Parks noch menschliche Knochen befinden könnten. Andere hielten das Sonnenbaden zwischen Gräbern für ganz normal. Es war aber gar nicht klar, ob es sich bei dem Fund um Skelettreste aus einer ehemaligen Begräbnisstätte handelte. Denn diese liegen laut Bestattungsvorschriften in 2,30 bis 2,50 Meter Tiefe begraben und damit in der Regel sicher vor scharrenden Tieren.

Waren die Knochen jüngeren Datums? Die Polizei begann Ermittlungen, denn ein Gewaltdelikt konnte nicht ausgeschlossen werden. Beamte sammelten die Knochen ein und übergaben sie der Gerichtsmedizin in Moabit. Bis heute scheint die genaue Herkunft der Knochenreste unklar zu sein.