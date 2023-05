Berlin-Pankow: Wie der Hugenottenplatz einladender werden soll

Der Hugenottenplatz in Französisch Buchholz soll umgestaltet werden. Diese Ideen haben Planer und Bürger für ihren Ortskern.

Bürger äußern ihre Wünsche für den Hugenottenplatz in Französisch Buchholz.

Berlin. Mehr Grün, Barrierefreiheit und ein Café: So lassen sich die Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner für den Hugenottenplatz in Französisch Buchholz zusammenfassen. Nach einer ersten Beteiligung wurde jetzt ein Entwurf des Landschaftsarchitekturbüros Zplus ausgewählt, der in weiteren Runden mit den Bürgern verfeinert werden soll. Dazu stehen 400.000 Euro aus dem Berliner Plätzeprogramm zur Verfügung.

„Der Hugenottenplatz soll zu einem Ort werden, wo sich unterschiedliche Generationen begegnen können und gern ihre Zeit verbringen“, sagte Manuela Anders-Granitzki (CDU), Pankows stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Durch die Bürgerbeteiligung werde sichergestellt, dass der Platz im Herzen von Französisch Buchholz im Anschluss auch stärker genutzt werde.

Pankow: Das wünschen sich die Bürger für den Hugenottenplatz

Die Entscheidung für den Entwurf von Zplus hatte eine Fachjury mit Vertretern aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie vom Bezirksamt Pankow getroffen. Zuvor hatte es durch das Büro „Pankow beteiligt“ vor Ort und online bereits mehrere Befragungen gegeben, schließlich hatten die Anlieger bei der öffentlichen Präsentation von drei konkurrierenden Entwürfen für den Platz Gelegenheit, mit Planern und Verwaltung ins Gespräch zu kommen. Rund 60 Bürgerinnen und Bürger nahmen diese Gelegenheit war.

Dabei wurden auch noch einmal die Wünsche der Teilnehmer laut: „Wir würden uns über einen Café freuen“, sagten gleich mehrere Besucher auf der Veranstaltung. Denn neben mehr Grün seien auch mehr Geschäfte im Umfeld wichtig, um den Platz attraktiv zu machen. „Ich möchte, dass man sich hier treffen und was machen kann“, sagt ein etwa zehn Jahre alter Junge.

Der Entwurf des Landschaftsarchitekturbüros Zplus überzeugte die Fachjury mit seiner Dreiteilung des Platzes.

Foto: Zplus / BM

Lars Bocian (CDU), der unter anderem Französisch Buchholz im Abgeordnetenhaus vertritt und sich als Vorsitzender des dortigen Bürgervereins engagiert, könnte sich etwa ein Sonnensegel und einen Stromanschluss vorstellen, um etwa im Sommer die Versorgung eines Eiswagens oder einer temporären Gastronomie zu ermöglichen. Dazu einen großen Baum in der Mitte, um den eine Rundbank zum Verweilen einlädt. Wichtig sei dabei, dass der Platz als Verkehrsfläche erhalten bleibt – denn damit bleibt die BSR für die Reinigung zuständig und Nutzungen wie der Wochenmarkt bleiben möglich.

Entwurf für den zentralen Platz in Französisch Buchholz wird noch verfeinert

Am Entwurf der Berliner Landschaftsarchitekten lobte die Jury vor allem die zentrale grüne Fläche, durch die eine Dreiteilung des knapp 4600 Quadratmeter großen Areals entstehe: Eine offene Fläche für Veranstaltungen, ein grüner Teppich – der sogenannte Gobelin – sowie ein abgeschirmtes Dreieck im nördlichen Teil des Hugenottenplatzes. Dadurch entstünden Bereiche, die zur Erholung und Entspannung einladen und dennoch Begegnungen ermöglichten.

Angelegt wurde der Platz mit einigen Bäumen an den Rändern und einer großen Granitkopfsteinpflasterfläche in den 1990er-Jahren. Abgesehen von dem Wochenmarkt wird er bislang nur zirka vier Mal im Jahr für Feste genutzt.

Geplant ist, dass jetzt über die Sommermonate weitere Workshops zur Beteiligung der Bevölkerung umgesetzt werden, im Zuge derer das Konzept für den Platz noch einmal überarbeitet und über den aktuellen Stand informiert wird. Umgesetzt werden soll das Vorhaben im nächsten Jahr. Mit dem Herthaplatz in Niederschönhausen erhält der Bezirk weitere 460.000 Euro, um einen zweiten Platz zu verschönern.