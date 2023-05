Wohnungsmarkt in Berlin: Tausende Mieter gerettet

Zum Mieterschutz in Berlin abgeschlossene Vereinbarungen bleiben in großer Zahl gültig. Rechtsgrundlage für die Zukunft fehlt aber.

Berlin. Erleichterung für Tausende Mieterinnen und Mieter in Berlin: Sie bleiben nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts der Stadt besser geschützt. Die Richter haben entschieden, dass sogenannte Abwendungsvereinbarungen, die die Bezirke Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg mit Immobilienkäufern geschlossen haben, um einen Vorkauf durch die öffentliche Hand zu vermeiden, ihre Gültigkeit behalten. Sie sollen Bewohner in Milieuschutzgebieten vor Verdrängung bewahren. Einige Investoren hatte die Verbindlichkeit dieser Verträge infrage gestellt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht das Vorkaufsrecht der Bezirke stark eingeschränkt hatte.

„Die insgesamt neun Urteile des Verwaltungsgerichts bieten ein wichtiges Signal für das gesamte Land Berlin“, heißt es dazu aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Die Kammer des Gerichts habe im Verfahren erkennen lassen, dass es die Abwendungsvereinbarungen in der Regel als Vergleichsverträge betrachte, die nicht automatisch durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 4 C 1.20) vom November 2021 unwirksam oder kündbar seien. Nach einer Mitteilung des Senats an das Abgeordnetenhaus von Mitte April 2023 hatten 70 Eigentümer und damit rund 18 Prozent dies versucht.

Berlin: Verwaltungsgericht sichert Tausende Wohnungen vor Luxussanierung

2015 konnten so noch knapp 10.000 Wohnungen vor einer Luxussanierung oder Umwandlung in Eigentumswohnungen bewahrt werden. Betroffen ist fast ganz Berlin, denn entsprechende soziale Erhaltungsverordnungen haben mit Ausnahme von Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf alle Bezirke ausgewiesen und dort auch Abwendungsvereinbarungen geschlossen, so die Senatsverwaltung.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch wenn Nachteile für die Bewohner jetzt vorerst abgewendet werden konnten, bleibt der Richterspruch des Bundesverwaltungsgerichts ein Problem für die Stadt. Die Leipziger hatten geurteilt, dass die Bezirke ihr Vorkaufsrecht nicht allein mit der Annahme begründen dürften, dass der Käufer Mieter verdrängen könnte. Zulässig sei dies nur, wenn das Grundstück nicht bestimmungsgemäß genutzt werde oder ein darauf errichtetes Gebäude Mängel aufweise, etwa bei Leerstand.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:



Der Ankauf entsprechender Häuser oder die Verpflichtung künftiger Eigentümer, verdrängungsfördernde Maßnahmen zu unterlassen, ist dadurch seither massiv erschwert worden. Hatten die Bezirke im Jahr 2020 in 143 und im Jahr 2021 in 84 Fällen Abwendungsvereinbarungen erreicht, wurden im vergangenen Jahr nur noch vier abgeschlossen und kein Vorkaufsrecht mehr ausgeübt. Anstatt mehr als 4000 Wohnungen in der Spitze konnten so nur noch 45 „gerettet“ werden. Einige Bezirke haben nach Angaben des Senats aufgrund der engen Auslegung des Rechts nicht einmal mehr entsprechende Prüfungen vor.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der bislang besonders häufig von dem Instrument Gebrauch gemacht hat, fordert deswegen eine Änderung des Baugesetzbuches. „Hier müsste es ermöglicht werden, für das Erhaltungsziel ungünstige Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden, als Grundlage der Ausübung zu gestatten“, sagt Stadtrat Florian Schmidt (Grüne) mit Bezug auf das Vorkaufsrecht. Denn solche Entwicklungen seien zu befürchten, wenn wirtschaftlich denkende Investoren versuchen, den hohen Kaufpreis zu kompensieren.

Wohnungsmarkt in Berlin: Vorkaufsrecht derzeit kaum noch umsetzbar

Diese Auffassung teilt auch die Senatsverwaltung. „Das Instrument des Vorkaufsrechts in sozialen Erhaltungsgebieten ist seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts trotz anderslautender Urteilsbegründung faktisch nicht mehr nutzbar und läuft ins Leere“, heißt es dazu aus dem Ressort von Senator Christian Gaebler (SPD). Über einen im Bundesrat eingebrachten Entschließungsantrag hätten die Länder Berlin und Hamburg deswegen die Bundesregierung zu einem Gesetzesentwurf aufgefordert, „der die wirksame Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts wieder gewährleistet“. Ein entsprechender Entwurf des zuständigen Bundesbauministeriums soll sich demnach in Abstimmung zwischen den Bundesministerien befinden.

Ein Anliegen, das auch der Berliner Mieterverein unterstützt. Das Vorkaufsrecht in sozialen Erhaltungsgebieten müsse wieder durchsetzungsfähig gemacht werden, damit Berlin und andere Städte ein wirksames Instrument in die Hand bekommen, die Ziele der sozialen Erhaltungssatzung umzusetzen und das Gemeinwohl zu stärken, so die Mieterschutzorganisation „Wir fordern die Bundesregierung erneut auf, das Baurecht umgehend zu korrigieren, damit die Verdrängungsrisiken von Mietern und Mieterinnen in Milieuschutzgebieten durch die Ausübung des Vorkaufs verringert werden“, fordert Geschäftsführerin Wibke Werner.

Mehr zum Thema Immobilien lesen Sie hier:



Bis ein entsprechendes Gesetz greift, bleiben allerdings noch einige Unsicherheitsfaktoren: So fehlt nach Angaben der Senatsverwaltung noch die schriftliche Urteilsbegründung der Berliner Richter. Zum anderen könnte das Urteil zumindest nicht auf alle Abwendungsvereinbarungen übertragen werden. Denn eine andere Kammer desselben Gerichts hatte im Herbst 2022 einen entsprechenden Vertrag als im konkreten Fall kündbar betrachtet. „Gegen diesen Beschluss hat unser Haus Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt“, heißt es dazu aus der Verwaltung.