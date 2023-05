Lost Places in Berlin: Einst waren die Gummifabriken der ganze Stolz von Weißensee

Ehemals die größten Unternehmen in Weißensee, verloren die Gummifabriken nach der Wende an Bedeutung. Alle Infos zu den Lost Places.

Berlin. In der DDR waren die Gummifabriken wichtige Unternehmen im Pankower Ortsteil Weißensee. Doch nach der Wende verloren die Standorte an Bedeutung. Lange Zeit war unklar, was aus den langsam vor sich hin rottenden und dem Verfall ausgesetzten Gebäuden auf den Grundstücken an der Gustav-Adolf-Straße und an der Puccinistraße werden sollte. Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen zur Geschichte der Lost Places.

Das sind die Fakten zur Gummifabrik II Degufa im Überblick:

Adresse: Gustav-Adolf-Straße 115, 13086 Berlin-Weißensee

Gustav-Adolf-Straße 115, 13086 Berlin-Weißensee Geschichte: Werksgründung als Degufrah in der Gründerzeit; ab 1905 Umzug in die Gustav-Adolf-Straße; 1956 Zusammenlegung zum VEB Degufa mit Hauptsitz an der Puccinistraße; Privatisierung und Verlagerung des Unternehmens nach der Wende

Werksgründung als Degufrah in der Gründerzeit; ab 1905 Umzug in die Gustav-Adolf-Straße; 1956 Zusammenlegung zum VEB Degufa mit Hauptsitz an der Puccinistraße; Privatisierung und Verlagerung des Unternehmens nach der Wende Führungen: Keine

Keine Status: Ehemaliger Lost Place

Ehemaliger Lost Place Planung: Zwischen 2018 und 2021 entstand auf dem alten Firmengelände ein Wohnungsneubauprojekt mit 230 Wohnungen.

Wo liegt das Gummifabrik II Degufa genau?

Das ehemalige Fabrikgelände der Gummifabrik Degufa, Werk II, liegt in der Gustav-Adolf-Straße 115 im Ortsteil Weißensee im Bezirk Pankow. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Gebäude am besten mit der Buslinie 156 beziehungsweise dem N56 (Haltestelle Günter Litfin Straße) zu erreichen.

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte der Gummifabrik Degufa:

Ausgangslage: Zwei Gummifabriken konkurrieren in Weißensee

Vor der Sanierung: die Gummifabrik an der Puccinistraße im Jahr 2006.

Foto: Steffen Pletl

Kautschuk und seine Weiterverarbeitung spielte während der Gründerzeit eine immense Bedeutung für die Wirtschaft im Deutschen Reich. Kein Wunder, dass Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts Gummifabriken in Deutschland aus dem Boden sprossen. Zwei von ihnen saßen sich in Weißensee – damals noch vor den Toren der Metropole Berlins gelegen – dicht auf der Pelle.

Seit 1875 produzierte die Firma "Carl Müller Patent- und Hartgummifabrik" an der heutigen Rathausstraße und ab 1898 auf ihrem Fabrikgelände an der Belfortstraße – der heutigen Puccinistraße – Hartgummiwaren sowie medizintechnische Produkte und Krankenpflegeartikel. Über ein ähnliches Sortiment verfügte das Unternehmen "Deutsche Gummiwarenfabrik Franz Au und von der Halben OHG", abgekürzt Degufrah. Sie hatte ursprünglich ihren Sitz in der Berliner Straße 50 und zog 1905 in einen Fabrikneubau in der Gustav-Adolf-Straße 115 in Weißensee.

Lost Places in Pankow Lost Places in Pankow

Gummifabrik Degufa: Vereinigung der beiden Werke nach dem Krieg

Das Fabrikgelände im April 2007.

Foto: Steffen Pletl / PR/Andreas Tauber

Weil es sich bei den Gummifabriken um "kriegswichtige" Betriebe handelte, beide spielten bei der Herstellung von Ausrüstung für den Krieg eine Rolle, konnten sie ihre Produktion während des Zweiten Weltkriegs praktisch ohne Unterbrechung fortführen und überstanden auch die Luftangriffe auf Berlin ohne nennenswerte Schäden. Nach 1945 wurde die Produktion in den Werken auf die Herstellung von Autoschläuchen für die sowjetische Autoindustrie umgestellt: Dafür genossen die Werke sogar das Privileg, das teils zuvor demontierte Maschinen wieder in die Betriebe zurückgeführt wurden. 1949 wurden die beiden Betriebe treuhänderisch verwaltet und später in Volkseigentum überführt. Auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik "Carl Müller AG" an der Puccinistraße entstand ein Büro der Gummiindustrie der UdSSR.

Auf dem Dach der ehemaligen Gummifabrik an der Puccinistraße in Weißensee.

Foto: Steffen Pletl

Nach der Gründung der DDR erfolgte 1956 die Zusammenlegung beider Betriebe zum volkseigenen Betrieb Deutsche Gummiwarenfabrik (Degufa) mit Hauptsitz an der Puccinistraße 16–32. Der Betriebsteil in der Gustav-Adolf-Straße 115 firmierte als Werk II des Gummigroßunternehmens, das in der Folgezeit mit den Werken in Schönebeck an der Elbe und dem Gummiwerk in Riesa in Sachsen den Hauptteil der Gummiproduktion Ostdeutschlands stemmte.

Gummifabrik Degufa: Nach der Wende wurde die Fabrik zum Lost Place

Blick auf das Werksschild der VEB Plast- und Elastverarbeitung der Gummiwerke Berlin-Weißensee (Foto von 1990).

Foto: picture-alliance / dpa | ADN Zentralbild

Bis zur Wendezeit hatte sich das "Gummiwerk", wie es die Anwohner verkürzt nannten, als Teil des VEB Gummikombinates Berlin zu einem der bedeutendsten Industrieunternehmen in Weißensee entwickelt. Nach dem Fall der Mauer wurde das Unternehmen privatisiert und 1992 zur Gesellschaft für Medizintechnik und Gummiwaren mbH (Medigum) umgewandelt.

1998 verlegte der Betrieb seinen Sitz nach Hohenschönhausen – das Fabrikgelände an der Gustav-Adolf-Straße verwaiste und wurde zu einem Lost Place: Verfall am Baumaterial, eingeworfene Fensterscheiben und Graffiti-Künstler, die sich an den Wänden der einzelnen Bauten verewigten. Lange Zeit war unklar, was aus dem ehemaligen Fabrikgelände im Norden Berlins werden sollte.

Gummifabrik Degufa: Neubauwohnungen auf dem alten Firmengelände

Ende 2013 erfolgte eine erste Initiative: Ein Investor wollte auf dem Gelände Wohnungen bauen und den alten Bestand teilweise dafür nutzen und sanieren. Doch das Projekt scheiterte. Der Bauantrag wurde zurückgezogen. 2015 stellte ein neuer Investor einen Bauantrag: Die bestehenden Gebäude auf dem südlichen Teil des Geländes sollten abgerissen werden, um Platz für ein geschlossenes Karree an Wohnungen zu schaffen. Dieses Mal hatte das Neubauprojekt Erfolg: Zwischen 2018 und 2021 entstanden auf dem alten Firmengelände 230 neue Wohnungen.