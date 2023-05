Neues Schrottauto-Rätsel: Der Graffiti-Fiat von Prenzlauer Berg

Am Mauerpark in Prenzlauer Berg steht sich ein Schrottauto seit Monaten die Reifen platt. Warum holt ihn niemand ab?

Komplett mit Graffiti beschmiert und dem Pankower Ordnungsamt wohl bekannt: Dieser Graffiti-Fiat in Prenzlauer Berg zeigt das Dilemma um Schrottautos in Berlin.

Berlin. Dieses Schrottauto besitzt schon beinahe künstlerischen Wert: Direkt am Mauerpark in der Gleimstraße in Prenzlauer Berg steht sich ein Fiat die Reifen platt. Über und über mit Graffiti beschmiert, rottet der ausrangierte Kleinwagen ohne Nummernschilder in einer Parktasche vor sich hin. Auf der Windschutzscheibe prangen zwei gelbe Plaketten des Pankower Ordnungsamts und drohen ein horrendes Bußgeld an. Bis zu 10.000 Euro soll der unbekannte Eigentümer zahlen – wenn man ihn denn erwischt.

Der neuere der beiden Aufkleber stammt aus dem Februar 2023. Und verwittert, ohne dass jemand auf die Strafandrohung reagiert. Der selbst im Cockpit vollgeschmierte Graffiti-Fiat von Prenzlauer Berg ist offensichtlich herrenlos und wird wohl nie wieder abgeholt. Warum also landet solch ein Schrottauto nicht dort, wo es vermutlich hingehört? Am Haken eines Abschleppwagens und dann in der Schrottpresse.

• Abonnieren Sie den Pankow-Newsletter der Berliner Morgenpost

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es liegt daran, dass die Entfernung von derart entsorgten Fahrzeugen in Berlin komplizierter läuft, als der Laie denken würde. Nachfrage im Büro von Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Dort weiß man sofort, um welches Schrottauto es sich handelt. Allerdings sei das Pankower Ordnungsamt in dieser Sache machtlos, erklärt Anders-Granitzkis Sprecherin zu diesem Fall.

Schrottauto in Berlin-Prenzlauer Berg erinnert an roten Opel von Reinickendorf

In Prenzlauer Berg erblicken Kita-Kinder jeden Tag dieses Wrack eines Fiat. Selbst den kompletten Innenraum haben Unbekannte schon beschmiert.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

„Die Zuständigkeit für die Beräumung entsprechender Fahrzeuge liegt berlinweit bei dem im Bezirk Lichtenberg eingerichteten Amt für regionalisierte Ordnungsaufgaben“, heißt es. Diese Behörde, die Amtsprech mit Abkürzung RegOrd bezeichnet wird, bearbeitet Schrottauto-Funde zentralisiert für ganz Berlin.

„Das in Rede stehende Fahrzeug wurde von den hiesigen Dienstkräften des Allgemeinen Ordnungsdienstes zuletzt am 16. Februar 2023 mit einem so genannten Gelbpunkt gekennzeichnet und RegOrd entsprechend unterrichtet. Auf den konkreten Zeitpunkt, wann die betreffende Räumungsmaßnahme tatsächlich durchgeführt wird, hat das Ordnungsamt Pankow keinen Einfluss“, erklärt die Sprecherin von Anders-Granitzki. Man wolle dort den Sachverhalt aber nun noch einmal vortragen. Handlungsfähig sei aber nur RegOrd.

Schrottautos in Berlin - lesen Sie auch:

• Warum Schrottautos in Berlin mit voller Absicht so lange herumstehen

• Unfassbar, war rum der rote Opel seit Wochen illegal parkt

• Berlins bekanntestes Schrottauto: Das Ende des roten Opel naht

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr im Februar einem roten Opel am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf, wo Behörden ebenfalls Monate damit zubrachten, den illegal entsorgten Schrottwagen aus dem Stadtbild zu entfernen. Denn zunächst war bei dem falsch geparkten Opel nicht klar, welches Bezirksamt überhaupt ein Verfahren einleiten muss und das RegOrd verständigt – der Opel stand nämlich ziemlich genau auf der Grenze von Reinickendorf und Mitte.

Abgebrannter Mercedes parkte Monate vor Café – dann reagierte der Bezirk Pankow

Abgefackelte Wracks, die wochenlang stehen bleiben - wie dieser Mercedes in Prenzlauer Berg - sind in Berlin nicht ungewöhnlich. Der Grund für die späte Abholung liegt oft in einem Hickhack zwischen Behörden.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

In Prenzlauer Berg weckt der Fall des Graffiti-Fiats vom Mauerpark ungute Erinnerungen an einen abgefackelten Mercedes, der 2021 über mehrere Monate vor einem Familiencafé parkte und Kinder zum Spielen mit verkohlten Trümmern animierte. Erst auf mehrfache Nachfrage der Morgenpost traten die Behörden in Aktion und räumten den verbrannten Mercedes aus dem absoluten Halteverbot.

Alle Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Alle aktuellen Nachrichten aus Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee

• Berlin-Pankow: Riesiger Zoff im idyllischen Kleingarten

• Lost-Places in Pankow: Der DDR-Geisterbahnhof in Arkenberge