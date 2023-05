Hundeauslaufgebiet Arkenberge: Noch ist nichts entschieden

Berlin. Die Situation im Hundeauslaufgebiet Arkenberge ist vertrackt: Die Interessen von Tierhaltern, Naturschützern, Landwirten, Anwohnern und Bezirk Pankow sind kaum zusammen zu bringen. Zumindest auf persönlicher Ebene ist das jedoch bei einem Runden Tisch jetzt geglückt. Rund 50 Hundebesitzer hatten zuvor vor dem Bezirksamt für den Erhalt des beliebten Areals im Norden von Berlin protestiert.

„Es war ein Gespräch auf Augenhöhe“, sagte Dagmar Moriano von der Interessengemeinschaft Hunde in Arkenberge nach dem Termin. Denn während die Tierhalter das Gelände unbedingt erhalten wollen, beschwerten sich Anwohner über zugeparkte Straßen, Bauern über Hinterlassenschaften der Tiere auf ihren Feldern und Naturschützer über freilaufende Vierbeiner im Landschaftsschutzgebiet.

Nutzungskonflikte im Hundeauslaufgebiet Arkenberge erschweren Einigung

Eingeladen hatte Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Alle Anlieger und Parteien aus der Bezirksverordnetenversammlung hatten bei dem Gespräch im Bezirksamt Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzulegen und Verständnis für die jeweiligen Sichtweisen zu bekommen.

Für Malte Achtnicht vom Hundesportverein Berlin-Buchholz ist vor allem das Einwirken auf Nutzer, die nicht in der Region organisiert sind und die Grenzen des Hundeauslaufgebiets nicht kennen oder ignorieren, ein Problem. Etwa Leinenpflicht hingewiesen „bin ich auch schon von anderen Hundebesitzern angefeindet worden“, so der Vereinsvorsitzende gegenüber der Berliner Morgenpost. Er würde sich wünschen, dass zur Entlastung flexibler auch über temporär nutzbare Flächen etwa im geplanten Gewerbegebiet an der Schönerlinder Straße nachgedacht wird.

Bezirk will Gebiet als Kompensationsfläche für Bauvorhaben nutzen

Unabhängig von einem Ausgleich der Interessengruppen hatte das Bezirksamt Pankow bereits im Vorfeld betont, dass die Nutzung als Hundeauslauffläche in Arkenberge dem Sinn des Landschaftsschutzgebietes widerspreche, in dem das Areal mittlerweile liegt. Außerdem werde es als Kompensationsfläche für andere Bauvorhaben im Bezirk benötigt.

Mitglieder der Interessengemeinschaft „Hunde in Arkenberge" hatten bereits im Winter vor dem Bezirksamt Pankow für den Erhalt des Gebiets demonstriert. Hans-Jürgen Krauss-Erge mit der seiner Weißen Schweizer Schäferhündin "Ischtar" (6).

Inwieweit die von der Verwaltung vorgesehen Ausweichfläche an der Bucher Straße jedoch geeignet ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Neben der Interessengemeinschaft Hunde in Arkenberge, sehen auch die Ehrenamtlichen der beiden angrenzenden Hundesportvereine Probleme mit der Fläche, die statt 19 Hektar im besten Fall nur neun Hektar groß ist.

Ein Hundeauslaufgebiet in Pankow ist Konsens

An dem Areal, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird und in Teilen brach liegt, grenzen A114, Schienen und die Panke. Entsprechend müssten Zäune gezogen werden, so Achtnicht. Gleichzeitig sei das Gelände in Wahrheit noch kleiner. Unter anderem wegen einer Straße, die derzeit zu einem angrenzenden Kleingarten- und dem Hundeverein führt. Weitere Fläche gehe durch die geplante Renaturierung der Panke verloren.

In direkter Nachbarschaft gibt es mit dem Pinscher-Schnauzer-Klub Berlin-Birkenwerder einen zweiten Hundeverein. „Gewachsenes Gebiet gegen Brachland ist ein schlechter Tausch“, sagt dessen Vorsitzender Christian Weiner auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Bei einer Verlegung an die Bucher Straße fürchtet er Einschränkungen für seinen Verein, etwa durch mehr Parkverkehr.

Große Chancen für einen langfristigen Erhalt von Arkenberge sieht er in der Gemengelage dennoch nicht. Da eine Verlegung vom Bezirk noch nicht beschlossen und erst in etwa drei Jahren geplant ist, sei dies jedoch die Gelegenheit, die angedachte neue Fläche rechtzeitig vorher aufzuwerten und zu testen, wie sie angenommen wird. Dass es eine Ersatzfläche brauche, „ist Konsens“, so das Resümee von Weiner. Vorher müsste das Bezirksamt Pankow jedoch klären, wie mit den genannten Problemen umzugehen sei.