Pankow: Kieztag soll zu mehr Nachhaltigkeit beitragen

Die BSR will mit Aktion in den Bezirken für mehr Sauberkeit sorgen. Am 11. Mai ist Pankow dran.

Was noch gut ist, kann getauscht oder verschenkt werden: Kieztag der BSR soll Nachhaltigkeit in Pankow erhöhen.

Berlin. Sperrmüll bequemt vor der Haustür loswerden und tauschen oder verschenken, was noch gut ist: Mit dem BSR-Kieztag will die Berliner Stadtreinigung in Kooperation mit dem Bezirk Pankow für mehr Nachhaltigkeit im Quartier sorgen. Nächster Termin ist am Donnerstag, 11. Mai, in Buch.

„Sperrmüll abladen, Fundstücke einladen“, ist das Motto des Kieztags. „Bringen Sie Kaputtes und Altes, ob groß oder klein, vorbei und entsorgen Sie kostenfrei sperrige Dinge fast vor Ihrer Haustür“, heißt es dazu von der BSR. Begleitet wird der Kieztag in der Regel von einem Tausch- und Verschenkmarkt, bei dem gut alte Schätze abgegeben werden können. Was am Ende des Tages keinen neuen Besitzer gefunden hat, wird der NochMall, dem BSR-Gebrauchtwarenkaufhaus zur Verfügung gestellt.

Pankow: Entsorgung und Wiederverwertung gehen Hand in Hand

Für den Markt können etwas Brettspiele und Spielzeug mitgebracht werden, Vasen oder Geschirr, Fahrräder und Kleinmöbel, Koffer und Taschen. Entsorgt wird Sperrmüll, Altholz, Matratzen, Elektrogeräte und Alttextilien. Wichtig dabei: Die Sachen müssen direkt am BSR-Müllfahrzeug abgegeben werden und dürfen nicht einfach auf dem Gehweg oder der Straße abgestellt werden.

Berliner Stadtreinigung will mit Kieztagen für saubere Nachbarschaften sorgen.

Foto: BSR / BM

„So tragen Sie dazu bei, Ihr direktes Wohnumfeld sauber zu halten und sparen sich auch den Weg zum Recyclinghof“, so die BSR. Mit der Initiative will das kommunale Unternehmen illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum vorbeugen.

Nicht entsorgt werden Bauschutt, Lacke und Farben, Altreifen, Batterien, abgelaufene Medikamente und kontaminiertes Holz. Gleichzeitig beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens bei Fragen zum Thema Abfalltrennung und Abfallvermeidung.

Nächster Kieztag in Pankow ist am Donnerstag, 11. Mai, von 13 bis 17.30 Uhr. Treffpunkt ist das Bürgeramt Buch in der Franz-Schmidt-Straße 8-10. Weitere Termine: 1. Juni, 13 bis 18 Uhr, Parkplatz Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77 in Prenzlauer Berg; 8. Juni, 13 bis 18 Uhr, Spielplatz in der Bötzowstraße 59, ebenfalls Prenzlauer Berg.