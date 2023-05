Ganz Pankow wird zur Kunstmeile

Kunstfestival in Pankow, Internationaler Tag der Planetarien und Bogensport-Kurs mit Profis. Das bietet der Bezirk am Wochenende.

Kunst im öffentlichen Raum: In den vergangenen Jahren zeigte etwa das Kino Colosseum in Prenzlauer Berg Artspring-Werke in Schaukästen an seiner Fassade.

Berlin. Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee haben am Wochenende um den 6. und 7. Mai wieder viel zu bieten: Bereits ab Freitag verwandelt das Kunst-Festival Artspring Berlin den öffentlichen Raum zu einer Ausstellungsfläche. Doch auch Outdoor-Enthusiasten und (junge) Sternengucker dürften am Wochenende auf ihre Kosten kommen. Unsere drei Tipps für schönes Wochenende in Berlin-Pankow.

Kunstfestival beginnt in Pankow

Das Festival Artspring Berlin beginnt und bringt ab Freitag für vier Wochen mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler nach Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow. Präsentationen im öffentlichen Raum flechten Kunst in den Alltag der Passanten ein, Galerien öffnen ihre Türen. Vernissage ist am Freitag, den 5. Mai um 19 Uhr in der Kapelle an der Prenzlauer Allee 75. Symposium, Lesung und Kunstspaziergang folgen am Wochenende.

Artspring Berlin: Kunstfestival im Bezirk Pankow, Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 4. Juni, u.a. an der Prenzlauer Allee 75, mehr unter: www.artspring.berlin

Bogensportclub lädt zu Tag der offenen Tür

Unter Anleitung der Goldmedaillengewinnerinnen Lisa Unruh und Elena Richter den Bogensport näher kennen lernen, das geht am Sonnabend, den 6. Mai, von 10 bis 14 Uhr, auf dem Bogensportplatz des BSC BB-Berlin in Weißensee. Selbstverständlich dürfen Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Tür auch selbst mit dem Bogen schießen.

Tag der offenen Tür: Sonnabend, 6. Mai, 10 bis 14 Uhr, Bogensportplatz, Rennbahnstraße 45, mehr unter: www.bsc-bb.berlin

Tim Florian Horn, Direktor des Zeiss-Großplanetariums, feiert am Sonntag mit seinen Gästen den Internationalen Tag der Planetarien. Hier sind in der Kuppel Sternentstehungsgebiete aus echten Aufnahmen und Computeranimation zu sehen.

Foto: Jens Kalaene / DPA

Internationaler Tag der Planetarien

Am Sonntag, den 7. Mai, wird der „Internationale Tag der Planetarien“ im Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg gefeiert. Start des Kinder- und Familienprogramms für Gäste ab vier Jahren ist um 11 Uhr, über den Tag verteilt geht das Programm unter anderem mit „Mit Raketen zu Planeten“ weiter. Für Kinder ab acht Jahren ist das 3D-Hörspiel „Die drei ??? und die singende Schlange“ gedacht, das um 13.45 Uhr beginnt. Für ältere Besucher wird ab 19.30 Uhr der Livestream der Raumsonden-Mission „Juice“ der Europäischen Weltraumorganisation ESA in die 360-Grad-Kuppel übertragen.

Internationaler Tag der Planetarien: Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr, Eintritt ab 9,50 Euro (erm. 7,50), Livestream frei, Prenzlauer Allee 80, mehr unter: www.planetarium.berlin