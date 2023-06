Lost Places: Das sind die letzten alten Litfaßsäulen in Pankow

Litfaßsäulen im Nicolaiviertel in Mitte (l.) und im Prenzlauer Berg in Berlin.

Berlin. Mehr als 150 Jahren lang prägten sie das Stadtbild Berlins. Dann liefen 2019 Verträge aus und die rund 2500 Litfaßsäulen der Hauptstadt mussten Stück für Stück abgebaut werden, um neuen Werbeträgern zu weichen. Das sind die verbliebenen historischen Litfaßsäulen im Bezirk Pankow, die unter Denkmalschutz gestellt wurden.

Ausgangslage: Eine Säule gegen den Plakat-Wildwuchs in Berlin

1854 wurde das Werbemittel von dem Berliner Drucker Ernst Litfaß (1816-1874) erfunden und ein Jahr später die ersten 100 „Annoncier-Säulen“ in Berlin aufgestellt. Litfaß hatte sich zuvor über den Wildwuchs an Zetteln und Postern in der Hauptstadt geärgert: Kultur-Termine, politische Informationen, Wahlkampfplakate, amtliche Bekanntmachungen, Steckbriefe – alles sollte sich nun an Litfaß’ Säulen sammeln. Bereits im 19. Jahrhundert prägten sie das Berliner Stadtbild und waren zukünftig nicht mehr wegzudenken. Hintergrund: „Die Litfaßsäule ist ein Berliner Kulturgut“

Litfaßsäule: Ein Erfolgsmodell aus Berlin

Ende 2005 gab es nach Angaben des Fachverbandes Außenwerbung etwa 51.000 Litfaßsäulen in Deutschland. Die meisten der erhaltenen Berliner Säulen stammten aus der Zeit nach dem Krieg. Auch Deutschlands wohl bekannteste Litfaßsäule: Der Werbeanschlag ziert den Deckel von Erich Kästners Buch „Emil und die Detektive“. Das Original war 1929 an einer Kreuzung in Berlin-Wilmersdorf aufgestellt worden.

Die Zeitschriftenillustration entstand um das Jahr 1885 und zeigt eine Straßenszene. Die Litfaßsäule auf einem zentralen Platz dient für die Passanten als Werbe- Und Informationsträger. Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Holzschnitt von Friedrich Stahl aus dem Jahr 1886 zeigt Passanten vor einem Steckbrief an einer Berliner Litfaßsäule. Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Der im Jahr 1926 geborene Kabarettist Wolfgang Gruner ballt im Kostüm des Straßenfegers Otto Schruppke vor einer Litfaßsäule die Fäuste (undatierte Aufnahme). Grunen verstarb im Jahr 2002 im Alter von 75 Jahren. Foto: dpa Picture-Alliance / Röhnert / picture-alliance / dpa

Kriegsversehrte des Ersten Weltkrieges im Rollstuhl auf dem Weg zum Wahllokal in Berlin anlässlich der Reichstagswahl am 12.11.1933. Im Hintergrund nationalsozialistische Propaganda auf der Litfaßsäule mit dem Schriftzug „So stimmst Du ab!“ und dem mit „Ja“ angekreuzten Zettel zur Volksabstimmung. Foto: dpa Picture-Alliance / Berliner Verlag/Archiv / picture alliance / ZB

Ein Plakatkleber bringt an einer Litfaßsäule am 20. Oktober 1946 ein Verzeichnis der Wahllokale für die Wahl der Stadtverordneten von Groß-Berlin und der Bezirksverordneten in den Berliner Verwaltungsbezirken an. Foto: akg-images / picture alliance / akg-images



Plakatierer bei der Arbeit an einer Litfaßsäule in Berlin: Das Foto entstand um 1955. Foto: akg-images / picture-alliance / akg-images

Die Schauspielerin und Sängerin Eva-Maria Hagen mit ihrer kleinen Tochter Nina auf dem Arm im Sommer 1957 in Ost-Berlin in der DDR. Foto: dpa Picture-Alliance / dpa / picture-alliance / dpa

Plakatierer bei der Arbeit im Winter 1956 in Ost-Berlin: Die angebrachten Plakate werben unter anderem für eine Festveranstaltung „Zum Tag der Sowjetarmee“, für ein Gastspiel der Leipziger Pfeffermühle „Endstation Mond“ und für das Märchenspiel „Der gestiefelte Kater“ im Kino Babylon. Foto: dpa Picture-Alliance / Berliner Verlag/Archiv / picture alliance / ZB

Litfaßsäule an der Grenze: Das im September 1961 aufgenommene Foto zeigt den Aufbau einer zweite Sperrmauer zur Verstärkung der im August errichteten Berliner Mauer in der Zimmerstraße / Ecke Markgrafenstraße. Foto: dpa Picture-Alliance / zbarchiv / picture alliance / ZB

Plakate an einer Litfaßsäule vor dem Roten Rathaus in Berlin werben für den Zirkus Barlay. Aufgenommen wurde das Bild Ende 1950er Jahre / Anfang 1960er Jahre. Foto: dpa Picture-Alliance / Berliner Verlag/Archiv / picture alliance / dpa-Zentralbi



Drei junge Frauen stehen am 22.06.1967 an einer Litfaßsäule in Berlin, an der das Programm der 17. Internationalen Filmfestspiele angeschlagen ist. Die Berlinale dauert vom 23. Juni bis 04 Juli 1967. Im offiziellen Programm werden 41 Spiel- und Kurzfilme aus 18 Ländern gezeigt. Foto: dpa Picture-Alliance / Konrad Giehr / picture-alliance / picture-allia

Jugendliche stehen zusammen mit ihren Motorrädern vor einer Litfaßsäule in Berlin. Aufgenommen wurde das undatierte Foto im Mai 1978. Foto: dpa Picture-Alliance / Deutsche Fotothek / picture alliance / ZB

Eine Litfaßsäule im Ostteil Berlins: Aufgenommen wurde das Bild in der Schönhauser Allee im Jahr 1980. Foto: akg-images / Straube / picture-alliance / akg-images

Alltag in der „Straße der Besten“ im Neubauviertel an der Hellersdorfer Straße im 1986 neu gegründeten Berliner Stadtbezirk Hellersdorf. Foto: dpa Picture-Alliance / Berliner Verlag/Archiv / picture alliance / ZB

Winter 1990: An einer Litfaßsäule an der Kastanienallee Ecke Schönhauser Allee ist ein Stand mit Äpfeln aufgebaut. Unter dem Werbeplakat für die Zigarettenmarke Camel klebt ein weiteres Plakat, beschmiert mit der Aufschrift „Birne Fuck off“ - eine Anlehnung an einen Auftritt des BRD-Bundeskanzlers Helmut Kohl. Foto: dpa Picture-Alliance / Reinhard Kaufhold / picture-alliance/ ZB



Eine Litfaßsäule steht auf dem zentralen Platz am Hackeschen Markt in Mitte. Bis heute hat die Säule ihre Wirkung nicht verloren und gilt stets als ein wichtiger Werbeträger. Foto: Sergej Glanze / Glanze

24 Litfaßsäulen in Berlin stehen unter Denkmalschutz

90 Jahre später lief 2019 ein Vertrag des Senats von Berlin mit der Firma Wall AG aus. Die alten Litfaßsäulen sollten nun Stück für Stück abgerissen und durch rund 1500 neue Modelle des neuen Betreibers ersetzt werden. 24 historische Litfaßsäulen in Berlin genießen aber Denkmalschutz und bleiben vor dem Abriss verschont.

Das sind die drei Standorte historischer Litfaßsäulen in Pankow:

Litfaßsäule in Berlin-Pankow: Die alte Transformatorensäule in der Sredzkistraße

Standort: Sredzkistraße 32/Ecke Husemannstraße, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Sredzkistraße 32/Ecke Husemannstraße, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg Geschichte: Um 1910 erbaut; 1987 ergänzt

Um 1910 erbaut; 1987 ergänzt Denkmalnummer: Objekt-Nr. 09070260

An der Ecke Sredzkistraße 32 zur Husemannstraße befindet sich die erste Litfaßsäule. Es handelt sich vermutlich um eine ehemalige Transformatorensäule. Das Herstellungsdatum lässt sich nur annähernd schätzen, da es zumeist keine Bauunterlagen gibt. Die Litfaßsäule wurde wohl vor dem Ersten Weltkrieg um 1910 erbaut. 1987 wurde sie überarbeitet und mit einer Haube ergänzt. Die Säule wurde als Bestandteil des Denkmalbereichs Kollwitzplatz, Kollwitzstraße und Wörther Straße 2019 unter Denkmalschutz gestellt.

Pankows Litfaßsäulen: Kinderspielplatz Kollwitzplatz

Standort: Wörther Straße/Ecke Kollwitzststraße, Am Kollwitzplatz 23-35, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Wörther Straße/Ecke Kollwitzststraße, Am Kollwitzplatz 23-35, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg Geschichte: Um 1910/1920 erbaut

Um 1910/1920 erbaut Denkmalnummer: Objekt-Nr. 09070256

Findet man vom Anfang des Jahrhunderts noch vereinzelte Blechsäulen, wurden die Säulen schon vor dem Zweiten Weltkrieg aus Beton hergestellt. Die Litfaßsäule am Kinderspielplatz Kollwitzplatz an der Straßenecke Wörtherstraße zur Kollwitzstraße wurde um 1910/1920 errichtet. Im Jahr 1987 wurde sie noch einmal überarbeitet. Sie ist Teil des Denkmalbereichs am Kollwitzplatz: Mietshausbebauung und Litfaßsäulen.

Litfaßsäule in Prenzlauer Berg: Wörther Straße Ecke Knaackstraße

Standort: Wörther Straße/Ecke Knaackstraße, Am Kollwitzplatz 23-35, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Wörther Straße/Ecke Knaackstraße, Am Kollwitzplatz 23-35, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg Geschichte: Um 1900 erbaut.

Um 1900 erbaut. Denkmalnummer: Objekt-Nr. 09070255

Die vermutlich älteste der drei denkmalgeschützten Litfaßsäulen in Pankow befindet sich ebenfalls in der Wörtherstraße an der östlichen Ecke des Kollwitzplatzes an der Kreuzung zur Knaackstraße. Sie wurde um die Jahrhundertwende errichtet und gehört auch zum Denkmalbereich des Kollwitzplatzes.