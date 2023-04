Rassistischer Angriff auf Fall Dilan S. – Urteil gesprochen

Berlin. Die Stoßrichtung des Urteils war erwartbar, die genaue Ausgestaltung sorgte bei der Nebenklägerin und im Publikum jedoch für Kopfschütteln: Drei Bewährungsstrafen, eine Geldstrafe und zwei Freisprüche. Am Donnerstagmorgen wurde das Urteil im Fall der Deutsch-Türkin Dilan S. im Amtsgericht Tiergarten verkündet, die im vergangenen Jahr rassistisch attackiert wurde. Am letzten Prozesstag wurde deutlich, was sich durch die gesamte Verhandlung gezogen hat: Unterschiedliche Sichtweisen auf das Tatmotiv Rassismus und auf die Aufmerksamkeit, die der Prozess erfuhr.

Schläge, Tritte und Beschimpfung als „Drecksausländerin“

Zunächst ein Rückblick: Am 5. Februar 2022 wurde S. von sechs Personen in der Straßenbahn M4 und später an der Haltestelle Greifswalder Straße in Pankow rassistisch beleidigt und verprügelt. Auf Bildern der Überwachungskamera im Zug ist eine aufgebrachte blonde Frau zu sehen – die Angeklagte Jennifer G. –, wie sie sich aggressiv gegenüber der damals 17-Jährigen S. verhält. G. beschimpfte S. als „Drecksausländerin“ und verletzte sie mit Tritten und Schlägen am Oberkörper. G. erhielt eine Strafe von acht Monaten Gefängnis auf Bewährung.

Lesen Sie auch:Wie rechts ist die Kneipenszene an der Greifswalder Straße?

Mein Pankow-Newsletter Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zu Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ihre Freundin Cornelia R., die Dilan S. an den Haaren zog und im Gesicht verletzte, erhielt sechs Monate auf Bewährung, ebenso wie Heiko S., der sich einem eingreifenden Zeugen in den Weg stellte und sich somit der Beihilfe schuldig machte. Matthias S. beleidigte die junge Frau und wurde zu einer Geldstrafe von 40 Tagen á 55 Euro verurteilt. Zwei weitere Angeklagte aus der Gruppe waren bei der Tat zwar anwesend, doch sollen sich laut Gerichtsurteil nicht schuldig gemacht haben.

Anwalt von Dilan S. kritisiert Urteil

Die Entscheidung der Richterin stieß bei den Nebenklägerin auf Kritik: „Ich bin der Auffassung, dass durch die körperliche Überlegenheit und das Auftreten der Gruppe insgesamt für alle sechs Angeklagten durchaus auf eine gemeinschaftlich begangene Tat geurteilt werden kann“, monierte Daniel Lehnert, Verteidiger von Dilan S., nach dem Prozesstag.

Fünf der sechs Angeklagten im Fall Dilan S.: Nicht alle nutzten rechtlichen Beistand, manche verteidigten sich selbst.

Foto: Paul Zinken / dpa

Auch bei der Strafe für Heiko S. sei das Urteil seiner Meinung nach zu milde ausgefallen. „Man hätte auch bei der Feststellung der Vorstrafen etwas genauer hinschauen können. Die Möglichkeit hätte die Richterin gehabt“, so Lehnert. Er bezog sich darauf, dass S. unter anderem wegen des Zeigens des Hitlergrußes vorverurteilt ist. Dies hätte bei der Beweisaufnahme eine gewichtigere Rolle einnehmen müssen.

Für die Nebenklägerin Dilan S. ist das Urteil in dieser Hinsicht ebenfalls unverständlich. „Was muss man denn machen, um zu sehen, dass hier Rassismus herrscht und dass das ein Angriff von Rassismus war.“ Sie wirft der Richterin vor, das Thema Rassismus kleinzureden.

Lesen Sie auch:Was vom ehemaligen „Nazikiez“ in Lichtenberg übrig ist

Unruhe im Publikum bei Urteilsverkündung

Sie ist mit ihrer Meinung nicht allein: Als das Urteil verkündet wurde, kam es am Donnerstag zu Unruhe im Publikum, das seit Prozessauftakt im Gerichtssaal dabei war. Darunter eine Gruppe, die Teil einer Solidaritätsbewegung ist, die sich kurz nachdem Dilan S. gebildet hatte. Auf Instagram widersprach sie einer Fehlmeldung der Polizei, es handele sich bei dem Vorfall lediglich um einen Masken-Streit und nicht um eine rassistische Attacke.

Zu den Unterstützern gehört auch der Berliner Abgeordnete Ferat Kocak (Linke), der selbst Betroffener von rechter Gewalt ist. Im Rahmen der Initiative „Schaut nicht weg“ war er von Anfang an bei der Verhandlung dabei und organisierte eine Demonstration an der Greifswalder Straße gegen Rassismus mit. „Immer da und mit vollem Herzen dabei“, postete der Politiker am Donnerstag vor dem Amtsgericht Tiergarten kurz vor der Urteilsverkündung.

Richterin kritisiert angebliche Voreingenommenheit wegen medialer Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit, die der Prozess sowohl in der Politik, in den Medien als auch auf Social Media erfuhr, stieß auf Missfallen seitens der Richterin, wie sie in der Urteilsverkündung mitteilte. Das mediale Interesse sei nicht gut für den Prozess gewesen, manches hätte nicht nachgewiesen werden können. Als Beispiel führte sie die Aussage einer Zeugin an, dass sie sich nicht mehr sicher sei, ob sie den Satz „Der deutsche Pass macht noch keinen Deutschen“ selbst oder in den Medien gehört hatte.

Sie kritisierte weiterhin, dass sich das Narrativ festgesetzt habe, sechs Rechtsradikale hätten Dilan S. verprügelt. Die Justiz müsse jedoch unvoreingenommen vorgehen, was in der Konsequenz bedeute, dass es zu Freisprüchen kommen könne – eine Rechtfertigung für ihr Urteil.

Die Kritik an der medialen Begleitung des Prozesses und der Aufmerksamkeit für diesen ist für Dilan S. nicht nachvollziehbar. Sie könne sich nicht daran erinnern, den Satz „Ein deutscher Pass macht noch keinen Deutschen“ selbst gesagt oder in den Medien gelesen zu haben.

Dilan S. zum Prozessauftakt. Der Vorfall im letzten Jahr habe Wunden hinterlassen.

Foto: Paul Zinken / dpa

Dilan S.: „Bin ich Deutsch oder nicht?“

Die Solidaritätsbekundungen sowohl online als auch in Präsenz wüsste S. sehr zu schätzen. „Ohne, dass ich durch viele Leute unterstützt wurde, wäre es ein bisschen schwieriger für mich gewesen. Das hat mir meinen Rücken gestärkt, weil ich wusste, dass immer jemand da ist.“ Sie begrüßt die mediale Berichterstattung sogar, weil damit ein Zeichen gesetzt werde. „Wenn ich den Fall totgeschwiegen hätte, wüssten wir nicht, was Sache ist.“

Die Reichweite, die sie durch den Prozess aufgebaut hat, nutze sie, um auf andere Fälle von Rassismus aufmerksam zu machen. „Mein Fall war ja leider kein Einzelfall, es passieren sehr viele Sachen. Ich teile so viel ich kann, um Stellung zu nehmen und die Leute zu unterstützen.“ Sie bekomme oft die Rückmeldung, dass ihr Engagement andere Leute stärke.

Zunächst einmal wolle sie das Urteil des Prozesses aber sacken lassen, der sie laut eigener Aussage viel Kraft gekostet habe. „Vor dem Vorfall habe ich mich in diesem Land immer sehr sicher und wohl gefühlt. Ich habe mich auch Deutsch gefühlt. Aber nach diesem Prozess muss ich erstmal mit mir ausmachen, bin ich Deutsch oder nicht?“