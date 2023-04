Berlin-Pankow: Feuerwehr schlitzt brennenden Müllwagen auf

Berlin. Ein brennender Müllwagen hat am Mittwochnachmittag an einer Tankstelle in Alt-Pankow einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher auf Morgenpost-Anfrage erklärte, hatte die Besatzung den Alarm ausgelöst, als Rauch aus dem Heck des Lasters stieg. Die Feuerwehr rückte in der Mühlenstraße mit 36 Kräften an und entschied sich dazu, den brennenden Müllwagen „gewaltsam zu öffnen“, wie der Sprecher berichtet.

Brennender Müllwagen in Berlin-Pankow: Womöglich Abfall falsch entsorgt

An den Flanken der Ladefläche öffneten die Retter die Blechverkleidung und konnten dann das Feuer im Inneren des Containers löschen. Dabei verteilten sich Teile der Ladung von bis zu zehn Kubikmeter Pappe auf der Straße. Der Einsatz dauerte mehr als eine Stunde an. In den umliegenden Teilen von Pankow bildeten sich durch Straßensperren rund um die Tankstelle an der Mühlenstraße kilometerlange Staus.

Im Inneren des Müllwagens hatte sich die Ladung entzündet. Deshalb musste die Feuerwehr die Flanken „gewaltsam öffnen“.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Beim Einsatz tatenlos zusehen musste die Besatzung des brennenden Wagens. Einer der Männer äußerte sich zu einer möglichen Brandursache. Er gehe davon aus, dass brennbares Gut verbotenerweise im Papiermüll entsorgt wurde und dann im Inneren des Müllwagens Feuer fing.

