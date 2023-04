Kirschblüte Berlin 2023: Das sind die bezauberndsten Straßen

Menschen fotografieren am 29. März 2022 auf der Schwedter Straße in Berlin Prenzlauer Berg die Kirschblüte. FOTO: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Berlin. Die Kirschblüte ist einer der Boten des Frühlings. In Berlin taucht sie im April eben noch karge Winterstraßen in frühlingshafte Alleen. Dabei hat die ursprünglich aus Japan stammende Tradition des „Blütensehens“ (Hanami) zur Kirschblüte (Sakura) hier eine besondere Geschichte. Kirschbäume wachsen überall verteilt in der Stadt, schließen etwa im Mauerpark in Prenzlauer Berg Wunden, die einst die deutsche Teilung riss. An welchen Orten die Kirschblüte am überwältigtsten ist und welche Bedeutung sie mittlerweile für den Tourismus hat, lesen Sie hier.

„Wir merken vor allem auf Social Media, wie groß das Interesse an der Kirschblüte ist“, sagt Christian Tänzler, Pressesprecher von VisitBerlin. Die zunehmende Begeisterung gelte für Besucher aus der Stadt, aber auch aus Deutschland und darüber hinaus, die oft Fotos unter dem Hashtag #BerlinBlossom auf Plattformen wie Instagram teile. Auch wenn die landeseigene Tourismusgesellschaft keine konkreten Zahlen erhebt, spiele das Thema auch beim Städtetrip eine immer größere Rolle. „Die Menschen wollen Urbanität, wollen aber auch grüne Aspekte der Großstadt sehen“, so der Pressesprecher.

Grafik vergrößern

Dabei hat die Kirschblüte in Berlin eine ganz besondere Verbindung zu Japan. Nach der Wende rief der japanische Sender Asahi TV dazu auf, für Kirschbäume in Berlin zu spenden. „20.000 Japaner haben sich an der Spendenaktion beteiligt, um den Fall der Mauer zu würdigen“, sagt Christian Tänzler. Dabei haben sich laut VisitBerlin auch Kinder mit ihrem Taschengeld beteiligt. So konnten entlang der ehemaligen Grenze Tausende japanische Kirschen in der Stadt gepflanzt werden.

Wann die Kirschen exakt blühen, ist je nach Art und Standort unterschiedlich. In sonnigen und nährstoffreichen Lagen, öffnen erste Bäume schon Ende März ihre Knospen, sagt Derk Ehlert, Umweltexperte des Berliner Senats. An schattigeren Plätzchen kann es dagegen bis weit in den April dauern, bis die Blüte überhaupt beginnt. Anfang Mai ist das Schauspiel dann schon vorbei. Besonderheit im jüngsten Jahreswechsel: Ob der milden Temperaturen blühten erste Bäume bereits Anfang Januar in Berlin, etwa an der Bornholmer Straße.

Kirschblüte in Berlin 2023: Eine Auswahl der schönsten Orte zeigen wir Ihnen hier

Blütenmeer mitten in Berlin: Die Schwedter Straße in Prenzlauer Berg mit Blick auf den Fernsehturm.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Mauerstreifen an der Bornholmer Straße in Prenzlauer Berg: Entlang des ehemaligen Todesstreifens wurde Ende der 1990er-Jahre eine etwa 500 Meter lange Kirschbaumallee gepflanzt. Sie erreicht man am besten über die verlängerte Norwegerstraße/S Bornholmer Straße.

Die TV-Asahi-Kirschblütenallee in Teltow direkt hinter der Stadtgrenze.

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Wer noch mehr Auswahl an Kirschblüten-Hotspots sortiert nach Straße haben will, findet sie hier: cherryblossom-map.net. Alternativ lohnt ein Blick auf diese Karte von VisitBerlin sortiert nach Bahnstationen: www.visitberlin.de/de/blog/die-fruehlings-map-fuer-berlin