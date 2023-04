Berlin: Mondpreise für Kleingärten und ein Untreue-Skandal

Überhöhte Abstandszahlungen für Kleingärten in Berlin und ein Untreue-Skandal in Pankow erschüttern die Schrebergarten-Szene.

Berlin. Die Zeiten im Kleingartenwesen in Berlin bleiben unruhig: Während es nach einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) 19.000 Bewerber für frei werdende Parzellen gibt, veranlasst das offenbar einige der aktuellen Pächter, massiv überhöhte Abstandszahlungen für ihre Lauben zu verlangen. Gleichzeitig erschüttert ein Untreue-Skandal den Bezirksverband der Gartenfreunde in Pankow. Mit rund 5000 Mitgliedern der zweitgrößte der Stadt wurden dort offenbar Pachtzahlungen nicht an das Land und – wie jetzt bekannt wurde – auch nicht an mindestens einen privaten Grundeigentümer weitergeleitet.

Nach Recherchen des RBB-Verbrauchermagazins „Super.Markt“ rufen einzelne Kleingärtner für die Übernahme ihrer Laube bis zu 80.000 Euro auf. Dabei bewerten nicht sie den Wert, sondern der jeweilige Bezirksverband. „Der Grund und Boden kann nicht gekauft werden. Er wird gepachtet“, betont Gert Schoppa, Präsident des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde. Dagmar Frick vom Bezirksverband Lichtenberg bestätigt, dass die Richtlinien zur Wertermittlung von Laube und Gewächshäusern Summen von mehr als 20.000 Euro gar nicht hergeben.

Landesverband Berlin der Gartenfreunde warnt vor überhöhten Abstandszahlungen

Präsident Schoppa warnt Interessenten deswegen eindringlich: „Alle, die auf solche Annoncen reinfallen, müssen wissen: Sie müssen zum Schluss einen Pachtvertrag angeboten bekommen.“ Und das sei auch bei einem Höchstgebot nicht sicher. Insgesamt gibt es in Berlin rund 71.000 Kleingärten.

Weiteres Ungemach droht unterdessen den Kleingärtnern in Pankow. In einem Schreiben, dass der Vorstand des Kleingartenvereins Am Rollberg in Pankow an seine Mitglieder verfasst hat, heißt es: „Der BV (Anm. d. Red.: gemeint ist der Bezirksverband) bekommt täglich Mahnungen.“ Wie berichtet hatte der Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow Pacht und Nebenkosten in den vergangenen Jahren erst nach mehrfacher Aufforderung bezahlt, eine im Februar dieses Jahres fällige Rate an das Land in Höhe von 105.000 Euro aber erneut nicht beglichen.

Pankow: Untreue-Skandal im Bezirksverband der Kleingärtner weitet sich aus

Gerd Hardt, eines von drei verbliebenen Vorstandsmitgliedern, versicherte gegenüber der Berliner Morgenpost, dass die Summe überwiesen, aber beim zuständigen Bezirksamt falsch verbucht worden sei. Eine Behauptung, die die zuständige Stadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) entschieden zurückweist.

Die Summe der ausstehenden Zahlungsverpflichtungen könnte indes noch viel größer sein. In dem Schreiben heißt es weiter: „Wir wissen inzwischen, dass die Pacht an unseren Grundeigentümer nicht bezahlt wurde.“ Damit sei die Existenz der Kleingartenanlage gefährdet, so der Vorstand des Vereins Am Rollberg.

Die Geschäftsstelle des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Pankow in Rosenthal.

Foto: Marc R. Hofmann / BM

Nach Informationen der Redaktion liegt die Kleingartenanlage auf einem Grundstück der Kirche. „Die Grundstücke gehören in der Regel den Gemeinden vor Ort“, heißt es dazu von der Landes­kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Im Fall des Vereins Am Rollberg ist das die evangelische Gemeinde Nordend, die am Montagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war. Am Rollberg versichert man hingegen, seine Zahlungen an den Bezirksverband geleistet zu haben. Was dort mit dem Geld geschehen ist, bleibt allerdings weiter unklar. Allein von diesem Verein sind demnach mehr als 80.000 Euro an den Verband gezahlt worden, auf dessen Konto sich aber nur noch 30.000 Euro befinden sollen.

Wie berichtet sollen Wirtschaftsprüfer helfen, Licht in das Dunkel zu bringen. Dem verbliebenen Vorstand sei das auf dem extra einberufenen außerordentlichen Verbandstag nicht gelungen. So soll die bereits Anfang Februar zurückgetretene langjährige Vorsitzende und Geschäftsführerin Viola Kleinau noch bis einen Tag vor der Versammlung alle Finanzgeschäfte ausgeführt haben – mit Unterschrift eines der anderen Vorstandsmitglieder. Sie hatte im Vorfeld betont, die Beiträge der Mitgliedsvereine wegen Unstimmigkeiten mit dem Bezirk zurückgehalten zu haben.

Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow erlebt unruhige Zeiten

Diese Unterstützung bröckelt nun aber offenbar, andere Verbände sehen sich zu einer Distanzierung veranlasst. „Der BV Weißensee ist in keiner Weise in diese Vorgänge involviert!“, heißt es etwa auf der Homepage des Nachbarverbandes, der zwar im selben Bezirk liegt, aber unabhängig organisiert ist.

Axel Quandt, selbst Kleingärtner in Pankow und seit Jahren kritischer Begleiter der Vorgänge im Bezirksverband, sagt: „Wenn jetzt nur noch 30.000 Euro vorhanden sind, ist das Geld der Mitgliedsvereine offenbar nicht nur geparkt worden.“ Er zeigt sich erschüttert über die geringen Reserven der Gartenfreunde in Pankow, die vor zwei Jahren sogar noch den zusätzlich fälligen Verbandsbeitrag von 70 auf 130 Euro erhöht haben. Mutmaßlich, um Finanzlöcher zu stopfen. „Ich bin der Überzeugung, dass schon damals nicht ordnungsgemäß informiert wurde“, so Quandt. Die Aufarbeitung des Pankower Kleingarten-Skandals steht damit erst am Anfang