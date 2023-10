Lost Places in Berlin: Geheimnisvolle Brauerei-Relikte faszinieren Ruinen-Fans

Berlin. Stadtauswärts – dort, wo die Schönhauser Allee in Pankow in die Berliner Straße übergeht – steht ein Industriekomplex, der Besucher mit seiner verwinkelten Architektur und seiner gelbroten Ziegelfassade anlockt: die Weißbierbrauerei Willner. Das Gebäudeensemble gehört zu den noch erhaltenen Relikten der alten Berliner Brauereiwirtschaft. Mehr als 100 Jahre wurde an dem Standort Berliner Weiße und andere Spezialitäten gebraut. Dann kam mit der Wende das Aus für die Brauerei und die alten Bauwerke drohten zu einer Ruinenlandschaft zu verkommen. Alle Infos zu dem Lost Place.

Das sind die Fakten zur Weißbierbrauerei Willner im Überblick:

Adresse: Berliner Straße 80/82, Ecke Eschegraben, 13187 Berlin-Pankow

Berliner Straße 80/82, Ecke Eschegraben, 13187 Berlin-Pankow Geschichte: Um 1883 als Weißbierbrauerei Willner eröffnet; Umbau 1905; nach dem Zweiten Weltkrieg Enteignung und Eingliederung in die Berliner Brauereien GmbH; in der DDR Brauereibetrieb bis zur Wiedervereinigung; 1990 wurde die Brauerei geschlossen

Um 1883 als Weißbierbrauerei Willner eröffnet; Umbau 1905; nach dem Zweiten Weltkrieg Enteignung und Eingliederung in die Berliner Brauereien GmbH; in der DDR Brauereibetrieb bis zur Wiedervereinigung; 1990 wurde die Brauerei geschlossen Führungen: Keine

Keine Denkmalschutz: Objekt-Nr. 09050578

Objekt-Nr. 09050578 Status: ehemaliger Lost Place. Das Areal wurde ab 2018 denkmalgerecht saniert

Wo liegt die ehemalige Weißbierbrauerei Willner genau?

Das Gelände der ehemaligen Weißbierbrauerei Willner liegt in der Berliner Straße 80/82 an der Ecke zum Eschegraben im Ortsteil Pankow des gleichnamigen Bezirks. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Areal am besten mit den Tramlinien 50, M1, M2 oder M13 (Haltestelle Schönhauser Allee/Bornholmer Straße) zu erreichen. Alternativ ist es vom U-Bahnhof Vinetastraße (U2) ein knapp fünfminütiger Fußweg entlang der Berliner Straße.

Das sind die wichtigsten Etappen der Geschichte der ehemaligen Weißbierbrauerei Willner:

Ausgangslage: Im 19. Jahrhundert wuchs Berlin um seine Brauereien herum

Ausschank der Willner-Brauerei in Pankow. Foto aus dem Jahr 1912

Foto: Museum Pankow / Museum Pankow / CC BY-NC-SA 4.0

Um die Jahrhundertwende war Berlin nicht nur der größte Bierproduzent Deutschlands, sondern auch Europas. Mit rund 250 aktiven Brauereien im ganzen Stadtgebiet verteilt konnten auch Traditionsstandorte wie München, Köln, Prag oder Pilsen nicht mithalten.

Brauereien, Eiskeller und Biergärten schossen aus dem Boden. Bierkutscher eilten durch die Straßen und versorgten ebenso die großen Vergnügungsstätten – zum Beispiel an der Schönholzer Heide – wie die unzähligen städtischen Biergärten und Eckkneipen. Eine der neuen Brauereien in Pankow – damals noch vor den Toren Berlins gelegen – war die Weißbierbrauerei des Unternehmers Emil Willner. Schon bald sollte sie den Kiez mit Stark- und Malzbier und Berliner Weiße versorgen.

Weißbierbrauerei Willner: So war das die Brauerei angelegt

Auf dem Grundstück Berliner Straße, das Emil Willner 1881 gekauft hatte, stand zunächst nur ein nicht mehr als solches genutzte, um 1860 errichtetes Berliner Zoll- und Steuerhaus. Dieses ließ Willner zu einem Bierausschank mit Gartenlokal umbauen. Im hinteren Teil des Grundstücks entstand die Weißbierbrauerei, die 1883 ihre Produktion aufnahm. Neben dem Sudhaus wurde eine Mälzerei gebaut, die für den Eigenbedarf und den Verkauf Gersten- und Weizenmalz herstellte. Daneben gab es auch Gär- und Lagerungskeller, einen Fuhrhof, eine eigene Schmiede und Schlosserei.

Nach dem Tod von Willner 1898 blieb der Betrieb in Familienbesitz: Die Witwe Henriette Willner wurde Eigentümerin und ab 1901 führte der Schwiegersohn Gustav Pradel, Zeug-Leutnant a. D. und Pankower Gemeindevertreter, die Brauerei erfolgreich weiter und ließ sie nach den Erfordernissen der Zeit modernisieren. Die Umbauten der Industrieanlage waren bis 1905 abgeschlossen. Nach dem Tod des Eigentümers übernahmen die Pradelschen Erben den Brauereibetrieb.

Weißbierbrauerei Willner: Umsatzschwierigkeiten in den 1930er-Jahren

Belegschaft der Willner-Brauerei. Fotografie aus dem Jahr 1925

Foto: Museum Pankow / Museum Pankow / CC BY-NC-SA 4.0

Die wachsende Nachfrage der Bevölkerung nach stärkerem Bier nach dem Ersten Weltkrieg und insbesondere in den 1930er-Jahren führte die Pankower Weißbierbrauerei in eine Krise: Ihre Produkte erlebten Absatzschwierigkeiten. 1934 wurde die Brauerei in eine GmbH und schließlich 1935 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Durch geschickte Werbemaßnahmen für ihre Spezialität, der Berliner Weißen, und durch die Aufnahme anderer Biersorten in ihre Produktpalette konnte der Absatz wieder gesteigert und die Brauerei Willner gerettet werden. Zum Sortiment gehörte jetzt neben der Berliner Weißen auch Caramel-Bier, Maerz-Weißbier, Doppel-, Stark- und Vollbier sowie Pankgrafenbräu.

Weißbierbrauerei Willner: Berliner Weiße bis zum Ende der DDR

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Willner Brauerei AG auf der Grundlage des Befehls Nr. 124 der sowjetischen Militäradministration beschlagnahmt. 1949 erfolgte die Eingliederung in die Berliner Brauereien GmbH als Treuhandbetrieb Willner Brauerei. Die Produktion konnte zwar wiederaufgenommen werden, aber der Betrieb wurde mit der Gründung der DDR in Volkseigentum überführt. Als Abteilung Weißbier des VEB Getränkekombinat Berlin war die Brauerei bis Mai 1990 in Betrieb.

Die Pankower Brauerei produzierte während der DDR-Zeit im Schnitt 3 Millionen Liter Weißbier pro Jahr. Die Berliner Weiße wurde am Standort in Flaschen und Fässer abgefüllt, mit Lkw verteilt und in den Lokalen und Bierstuben der Republik ausgeschenkt. Bis zur Stilllegung der Brauerei 1990 wurden die Nebengebäude als Büro- und Sozialtrakt, Reparaturwerkstätten, Heizhaus, Garagen und Trafostation genutzt. Der Mälzereibetrieb der Brauerei war bereits im Zweiten Weltkrieg stillgelegt worden.

Weißbierbrauerei Willner: Lost Place nach der Wende

Youtube Willner-Brauerei in Pankow

Das Getränkekombinat, zu der die Brauerei gehörte, wurde mit der Wiedervereinigung 1990 aufgelöst und die Weißbierbrauerei wurde Teil des Brau-und-Brunnen-Getränkekonzerns der Oetker-Gruppe, die die Brauerei Ende des Jahres 1990 stilllegte.

In den folgenden Jahren verkam das Bauensemble an der Berliner Straße zu einer Industrieruine. Wildwuchs überwucherte große Teile des Grundstücks und rankte sich an den alten Klinkerbauwerken empor. Die Gebäude wurden mit Graffiti überzogen und die Braukessel, Schlote und Eisenzäune setzten Rost an. Im Inneren begann sich Staub und Schutt auf den Böden der verlassenen Gebäudeareale anzusammeln und immer wieder drang Wasser durch undicht gewordenes Mauerwerk ein.

Weißbierbrauerei Willner: Teilabriss und Nachnutzung als Kunst- und Kreativwerkstatt

Gestern Brauerei, morgen Gewerbestandort: Die Willner-Brauerei wurde ab 2018 saniert

Foto: Thomas Schubert

Im Jahr 1999 wurde ein Teilabbruch von den nicht denkmalgeschützten Anbauten im westlichen Grundstücksteil vorgenommen und das frei gewordenen Gelände parzelliert an Baufirmen verkauft. Die verbliebenen Gebäude genossen als Industriedenkmäler Bestandsschutz. Sie wurden zum Teil als Lagerraum für den Flohmarkt genutzt, der viele Jahre lang auf dem Grundstück stattfand.

Erst 2012 kam wieder Leben in die Pankower Brauerei. Eine Initiative unter dem Namen Willner-Brauerei-Berlin bekam die Zusage für eine Zwischennutzung und konnte das Gelände für zehn Jahre pachten. Die Brauerei wurde für Kunstevents, Veranstaltungen und Gastronomie geöffnet. Der Garten des Zollhauses wurde 2013 als "Emils Biergarten" wiederbelebt. Im Klub der Republik fanden Performances, Ausstellungen, Partys und Konzerte statt. 2014 siedelte sich mit der Bogk-Brauerei aus Kreuzberg auch wieder ein Bierbrauer auf dem Gelände an.

Weißbierbrauerei Willner: Sanierungsarbeiten ab 2018

Der neu eröffnete Biergarten am alten Zollhaus

Foto: Alexander Rothe

Nach dem Ende der Zwischennutzung begann der Eigentümer Anfang 2018 mit umfangreichen Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten auf dem Areal. Die Bausubstanz der alten Brauereigebäude wurde in aufwendigen Verfahren denkmalgerecht saniert. Auf dem Gelände mit Zollhaus, Kesselhaus, Remisen und Freiflächen entstanden Büros, Ateliers und Handelsflächen. Im alten Zollhaus an der Berliner Straße kann nach wie vor eingekehrt werden. Dort zog ein Restaurant mit Biergarten ein.