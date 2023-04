Berlin-Pankow: Auto kracht in Verkehrsinsel - Polizeihubschrauber im Einsatz

Berlin. Zwei Männer sind in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Pankow verletzt worden. Wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte, hatte der 28 Jahre alte Autofahrer kurz vor dem S-Bahnhof Buch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit einer Mittelinsel. In der Folge prallte das Auto noch gegen einen Lichtmast sowie eine Ampel und kam letztlich im Kreuzungsbereich Wiltbergstraße Ecke Röbelweg zum Stehen. Nach Angaben von Zeugen soll der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Als mehrere Zeugen nach dem Unfall zur Hilfe eilten, ergriff der 28-Jährige die Flucht. Sein Beifahrer blieb am Unfallort zurück und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Nach Angaben der Polizei war der Unfallwagen stark beschädigt. Die Beamten gingen davon aus, dass auch der geflüchtete Fahrer schwer verletzt sein muss. Daraufhin suchten sie nach ihm - auch mit einem Polizeihubschrauber. Der am Kopf und Arm verletzte 28-Jährige konnte in einem nahegelegenen Garten entdeckt werden. Er klagte außerdem über Kopf- und Nackenschmerzen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Danach wurde ihm Blut abgenommen. "Zum Sachverhalt selbst ließ sich der 28-Jährige nicht ein und bestritt, den Wagen gelenkt zu haben", hieß es von der Polizei. Einen Führerschein besitzt er nicht.

Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige wurde stationär aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen, im Rahmen derer nun auch ein technisches Gutachten des sichergestellten Fahrzeugs erstellt wird, hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

